Povestea salvării celor 130 de turişti blocaţi în Bucegi de Anul Nou. „Au fost disensiuni că nu petreceau Revelionul unde au rezervare“

Este pentru a doua oară în ultima lună când autorităţile sunt solicitate să intervină pentru salvarea unui grup numeros de turişti rămas izolat pe munte pentru că au ignorat avertismentele şi sfaturile salvamontiştilor. La începutul lunii decembrie, de Ziua Sfinxului, alte câteva zeci de persoane au avut nevoie de ajutor şi asta pentru că au crezut că pot urca pe jos până la Babele, neechipate corespunzător, aproape 10 kilometri prin zăpadă de jumătate de metru.

Alerta

În ziua de 31 decembrie alerta s-a dat la ora 15.23. Şeful de tură al SC Teleferic Sa Buşteni, Ion Iordache, a fost cel care a sunat la 112 şi a anunţat că 130 de persoane au rămas blocate pe Platoul Bucegi la telecabina de la Babele. Din cauza condiţiilor meteo ninsoare şi viscol, transportul pe cablu devenise nefuncţional, iar turiştii solicitau să coboare de urgenţă la baza muntelui, la hotelurile unde aveau camere plătite pentru petrecerea dintre ani. Printre aceştia se aflau persoane în vârstă, cu diferite afecţiuni medicale, dar şi 18 copii. Cel mai mic avea doar patru ani.

Din cauza numărului foarte mare de persoane care aveau nevoie de ajutor, dar şi din cauza condiţiilor meteo extreme în operaţiunea de salvare au fost angrenate forţe impresionante de jandarmi şi salvatori montani chemaţi din trei judeţe, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa. S-au alăturat ulterior civili care au ajutat cu propriile autoturisme de teren, dar şi angajaţi ai S.C. Teleferic S.A. Buşteni care au intervenit cu utilaje speciale de transport pe zăpadă (ratrak). Opreaţiunea de salvare a fost coordonată în teren de colonelul Liviu Coman, şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova, şi de la Bucureşti de secretarul de stat, col. Gheorghe Nucu Marin şi de Raed Arafat, secretar de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

“Imediat după ce s-a dat alarma, povesteşte colonelul Liviu Coman, am fost informat personal de dispecerul de serviciu din cadrul Jandarmeriei Prahova şi am luat următoarele măsuri: alertarea celor 5 structuri montane din cadrul Detaşamentului Sinaia, am anunţat prefectul judeţului Prahova şi inspectorul General al Jandarmeriei Române. Fiind prezent în zonă, am organizat împreună cu comandantul detaşamentului Sinaia echipele de sprijin pentru realizarea intervenţiei şi deplasarea împreună cu cinci echipaje spre cabana Dichiu şi Platoul Bucegi, mobilizându-ne în 8 minute. Spre norocul nostru era ora în care se realiza schimbarea elementelor de dispozitiv planificate în serviciu. Am fost sunat personal de către secretarul de stat, dl. col. Gheorghe Nucu Marin şi de dr. Raed Arafat, secretar de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă, pentru a le expune situaţia şi măsurile care se impuneau a fi adoptate şi cu care am ţinut legătura permanent şi m-au sprijinit”.

Variante de salvare

Iniţial s-a încercat coborârea turiştilor pe DJ 713 Calea Moroieni-Cuibu Dorului- cabana Dichiu, dar echipa trimisă în recunoaştere a anunţat că drumul este impracticabil din cauza stratului de zăpadă viscolită. Deszăpezirea traseului a fost şi ea una dintre variantele gândite într-o primă fază, dar ar fi durat mult prea mult, iar viscolul ar fi transformat intervenţia în muncă de Sisif.

“Şeful de echipaj mi-a comunicat că drumul este blocat şi impracticabil. Am ales varianta a II-a, drumul spre Moroieni, din judeţul Dâmboviţa - Cabana Dichiu, drum practicabil, dar în condiţii de iarnă. Pentru documentarea situaţiei de pe platoul Bucegi, trei jandarmi cu telecabina de la Sinaia au urcat până la cota 2000, iar în continuare doi s-au deplasat cu un snow – mobil-ul, iar un jandarm - pe unul dintre cele două ratrack-uri. Am luat apoi legătura cu I.J.J. Argeş pentru a-mi trimite în sprijin trei auto cu zece jandarmi (pentru însoţirea pedestră de la Babele la Cabana Peştera), dar şi cu I.J.J. Dâmboviţa pentru a-mi trimite în sprijin un autobuz de transport persoane şi trimiterea pe traseul turistic Peştera - Babele a două patrule de jandarmi şi salvamontişti de la posturile Zănoaga şi Peştera în recunoaştere pentru identificarea posibilităţilor de deplasare pedestră a turiştilor”, a explicat colonelul Liviu Coman.

Cinci ratrack-uri

Pentru că viscolul se înteţea de la un minut la altul, iar turiştii nu erau echipaţi corespunzător, s-a renunţat la varianta deplasării pe jos pe traseul turistic. A fot un moment de cumpănă, pentru că o altă vairantă care să ofere siguranţă unor persoane în vârstă, dar şi copiilor nu se întrezărea. Salvarea a venit de la Sinaia.

“Am primit de la şeful de post jandarmi Platou Bucegi confirmarea disponibilităţii din partea S.C. Urban S.A. Sinaia şi a S.C. Teleferic Sinaia a celor 5 ratrack-uri, cu care de fapt s-a executat şi deplasarea de la Babele la Cabana Dichiu. Cu cele 4 echipaje al Jandarmeriei Prahova la care s-au adăugat şi 4 auto cu voluntari am încercat să ajungem cât mai aproape de Piatra Arsă, dar la 150 de metri am rămas cu maşinile suspendate în zăpadă, unde, după ce le-am întors, am preluat şi prima tranşă de 56 turişti, selectaţi de sus, în funcţie de priorităţi - copii, femei şi persoane cu afecţiuni medicale, iar la orele 18:05 s-a început deplasarea cu cele 5 ratrackuri de la Platoul Bucegi, ajungând la orele 18:50 la Cabana Dichiu”, susţine şeful IJJ Prahova.

De aici, turiştii au fost îmbarcaţi şi coborâţi în siguranţă până în Sinaia, respectiv Buşteni, cu autoturismele voluntarilor, dar şi cu cele ale Jandarmeriei Prahova şi cu un autobuz I.J.J. Dâmboviţa.

“Tot la cabana Dichiu au sosit în sprijin alte 14 autoturisme aparţinând I.J.J. Argeş, I.S.U. Prahova şi I.S.U. Dâmboviţa, astfel că a doua tranşă cu 35 de persoane a plecat de la Babele la orele 20:45 şi a ajuns la Cabana Dichiu la orele 21:45. Al treilea grup cu 27 de persoane a plecat de la Babele la 23:05 şi a ajuns la Cabana Dichiu la 23:45. Transportul ultimilor turişti s-a finalizat după miezul nopţii, pe 01.01.2018, orele 00:54 şi au fost conduşi la Hotelul Silva din staţiunea Buşteni”, a explicat colonelul Coman.

Turiştii, nemulţumiţi că nu au ajuns la timp la petrecerea de Revelion

Deşi s-au făcut eforturi mari pentru această opreaţiune de salvare, mulţi dintre turişti au fost nemulţumiţi şi asta pentru că n-au ajuns la timp să petreacă de Revelion la unităţile de cazare unde aveau rezervările.

“Au fost ceva disensiuni în rândul acestora în primul rând că, nu petreceau revelionul unde aveau rezervări, pentru că nu s-a asigurat gratuit hrană şi apă, cu toate că barul (barul de la cabana Babele n.r.) a fost deschis, aveau cele necesare. Au fost disesiuni şi la stabilirea priorităţii la coborâre”, a precizat colonelul Coman.

Pentru ca cei 130 de turişti să coboare în siguranţă de la Babele până la telecabina din Buşteni au acţionat în noaptea de Revelion 28 de jandarmi din I.J.J. Prahova, Dâmboviţa şi Argeş, 22 lucrători I.S.U. PH şi Dâmboviţa, 5 lucrători Salvamont şi 25 auto ale tuturor structurilor M.A.I.

“Implicarea primarului din Sinaia, domnul Vlad Oprea, a celor 2 şefi de tură de la S.C. Teleferic S.A. Buşteni, conducătorilor de utilaje mai ales ratrack-uri a fost substanţială, asumându-şi unele riscuri, în sensul că deplasarea cu aceste mijloace nu s-a efectuat pe drumurile practicabile cunoscute ci pe creasta muntelui, în teren accidentat şi în condiţii meteo nefavorabile”, a concluzionat şeful Jandarmeriei Prahova.