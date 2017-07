Cum lucrează mafia sângelui în România. Falsurile aiuritoare care au băgat un spital în faliment. „Sunt 40 de spitale în care se întâmplă aceeaşi nenorocire“

Colaborarea dintre cele două entităţi prevedea ca spitalul din Câmpina să cedeze clincii private laboratorul de analize în vederea eficientizării activităţii. Clinica se angaja să vină cu aparatură modernă, cu know how-ul în domeniu şi chiar să plătească salariile personalului din spital detaşat la laborator, totul pentru ca activitatea acestei secţii să devină profitabilă pentru abmele părţi contractuale.

Profitabil a fost doar pentru Romgermed, pentru că Spitalul Municipal Câmpina a fost la un pas să intre în faliment. Asocierea dintre SMC şi Romgermed face în prezent subiectul unei anchete penale pentru fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi înşelăciune, asta după ce conducerea spitalului a descoperit nereguli grave în contract.

Colaborarea dintre Spitalul Municipal Câmpina şi clinica Romgermed a început în anul 2007, perioadă în care spitalul era condus de medicul Alexandru Matei, în prezent şef secţie Chirurgie în cadrul aceleiaşi unităţi medicale şi fost candidat al PDL pentru Senat.

“Spitalul oferea personalul de laborator, laboratorul şi în primul rând sângele pacienţilor. Spitalul venea cu obiectul contractului, cu sângele pacienţilor, iar Romgermed şi-a asumat nişte obligaţii pe care ulterior nu le-a respectat. Aceste obligaţii erau: preluarea salariilor personalului de laborator, îmbunătăţiri ale standardelor de calitate din laborator, aparatură, circuite, reţea şi de asemenea se obligau să promoveze acest laborator în teritoriu pentru a creşte volumul de investigaţii. Nu s-au achitat de niciuna dintre aceste obligaţii, ba mai mult, datorită faptului că nu mai eram titular de contract cu CAS, ci eram intermediaţi de această asociere, s-a pierdut şi contractul cu CAS pentru ambulatoriul de specialitate, pierdere pe care nu am reuşit nici până astăzi să o depăşim. Spitalul nu a avut nimic de câştigat de pe urma acestei asocieri, ba din contră a avut de pierdut enorm. A pierdut bani, a pierdut din imagine, a pierdut din exerciţiul unor bune practicica şi contract cu Casa de Asigurări, care nu ne mai este la îndemână să-l reluăm”, explică medicul Călin Tiu, actualul manager al Spitalului Municipal Câmpina.

Contract falsificat

Tiu preia frâiele unităţii medicale în vara anului 2009, moment în care au început şi o anchetă internă cu scopul de a identifica posibilele cauzele pentru care SMC avea atât de multe pierderi şi se afla în pragul colapsului financiar. Aşa s-a aflat că Romgermed efectua analizele medicale în spaţiul pus la dispoziţie de spital, cu pacienţii, cu personalul, cu reactivii spitalului şi factura tot spitalului contravaloarea analizelor în fiecare lună. Prejudiciul adus SMC prin această practică este în prezent aproape imposibil de cuantificat, susţine managerul unităţii medicale din Câmpina. Pentru că spitalul nu mai putea achita facturile către Romgermed, societatea privată s-a adresat instanţei în vederea recuperării creanţelor.

“La 1 august 2009, preluând atribuţiile de manager, am constatat că ne aflam în plină campanie de executare judecătorească pe diverse capete de acuzare şi eram pe punctul de a nu mai putea plăti salariile, chiar de a ne bloca complet activitatea pentru că Romgermedul ne executa pe întârzieri la plată faţă de ei, şi erau penalităţi de întârziere foarte foarte mari. Contractul nostru cu Romgermed nu prevedea penalităţi de întârziere şi de aici am început de fapt construcţia anchetei pentru că în documentul pe care Romgermedul îl depunea la judecătorie, aceste penalităţi erau prezente, de aici execuţiile care se făceau pe bugetul spitalului”, spune Tiu.

S-a aflat astfel, spune dr. Tiu, că în contractul deţinut de Romgermed, erau prevăzute penalităţi de întârziere la plată în valoare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, iar în documentul aflat în posesia SMC, aceste penalităţi nu existau. În plus, timp de doi ani, Romgermed nu plătise salariile persoanlului care lucra în laboratorul de analize, aşa cum era obligat e contract.



Dr. Călin Tiu, managerul Spitalului Câmpina, cel care a descoperit contractul falsificat

“Erau 40 de contracte unde se întâmpla aceeaşi nenorocire”

“Am sesizat atunci Poliţia şi Curtea de Conturi şi Corpul de Control al Direcţiei Sanitare nu numai pentru cazul Romgermed, pentru că erau mai multe contracte extrem de păguboase pe care spitalul le ducea de ani de zile şi situaţia asta era extreme de încărcată. În acea vară a lui 2009 am reuşit să reziliem toate contractele păguboase. Ei bine, singurul contract care nu a putut fi rezolvat atunci a fost cel cu Romgermedul pentru că era şi bine făcut era şi bine ocrotit politic. Am descoperit cu jurista noastră că la pagina 3 contractul nostru avea specificaţia fără penalităţi de întârziere iar la pagina 3 în contractul lor era cu penalităţi de întârziere. Am încercat noi să deschidem o acţiune, ni s-a explicat că riscăm foarte mult că s-ar putea să se interpreteze că spitalul a mistifciat contractul ca să nu plătească şi atunci am recurs la altă strategie. Am luat lista de la Registrul Comerţului a spitalelor cu care Romgermedul a avut contracte asemănătoare. Erau 40 de contracte unde se întâmpla aceeaşi nenorocire, dar numai vreo 5 erau identice cu ale noastre ca formulare, asociere în participaţiune. Ne-am concentrat atenţia asupra acestor spitale şi am reuşit să găsim la Lehliu Gară şi la Spitalul Hociotă în Bucureşti (Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotă" n.r.) exact aceeaşi situaţie în instanţă. Poliţa s-a ocupat exemplar de acest dosar, numai că acţiunea penală pe care noi am iniţiat-o nu s-a bucurat de foarte mult success până în acest moment. S-a cerut o reexpertizare a acestui contract falsificat, expertizara s-a făcut, sunt 36 de pagini de susţinere în analiza făcută de cei de la IML (Institutul Naţional de Criminalistică n.r.) cu tehnologie extrem de modernă cu acelaşi rezultat, contractul este falsificat”, mai spune Tiu.

Romgermed, anchetată de Poliţia Economică

Cazul a fost preluat de Serviciul pentru Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul IJP Prahova, care, după patru ani de anchete, îl trimite spre finalizare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova. Datorită acestor anchete, SMC reuşeşte să rezilieze contractul cu Romgermed în anul 2011.

"Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) au definitivat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că între o persoană juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti şi un spital din municipiul Câmpina ar fi intervenit un contract de asociere, ulterior semnării acestuia, reprezentanţii persoanei juridice falsificând o pagină şi folosind exemplarul în mai multe litigii civile pe rolul instanţelor de judecată, obţinând astfel, prin sentinţe rămase definitive, suma totală de 2.356.357,84 lei, din care instituţia sanitară publică a achitat prin executare silită, până în prezent, suma totală de 471.146,44 lei, sumă ce reprezintă şi prejudiciul cauzat efectiv”, se arată într-un comunicat de presă al IJP Prahova.



Spitalul Municipal Câmpina a început "să respire" financiar abia după rezilierea contractului cu Romgermed

Dosarul clasat, dar se caută falsificatorul

Surse judiciare au precizat pentru Adevărul că dosarul a fost clasat în ceea ce priveşte activitatea infracţională a clinicii private, dar a fost disjuns un dosar cu autor necunoscut pe infracţiunea de fals şi retrimis Poliţiei pentru refacerea anchetei. Practic poliţiştii trebuie să găsească acum persoana care a falsificat contractul în baza căruia Romgermed a facturat ilegal penalităţi spitalului din Câmpina.

În paralel cu ancheta penală, SMC a acţionat în instanţă clinica Romgermed în vederea recuperării banilor pe care societatea ar fi trebuit să le achite pentru salariile personalului de laborator.

Spitalul Câmpina a aşteptat Romgermed cu dulapul plin cu reactivi

“Atât am reuşit să recuperăm până acum, 500 de mii de euro, bani reprezentând salariile angajaţilor noştri. Noi mai avem o pretenţie în instanţă undeva spre 1 milion de euro, pe diferite tipuri de prejudicii, ei la rândul lor mai au pe facturi neachitate dinspre spital în condiţiile în care ei nu făceau nimic, pentru că noi realizam analizele integral cu reactivii noştri”, susţine Tiu.

Acesta povesteşte că în momentul în care a început ancheta internă a descoperit că, înainte cu aproximativ două săptămâni înainte de semnarea contractului cu Romgermed, SMC a achizţionat o cantitate foarte mare de reactivi (substanţe necesare pentru realizarea anlaizelor de laborator).

“A fost un detaliu interesant, anume că cu două săptămâni înainte de semnarea contractului cu Romgermed, contract prin care Romgermed se angaja să asigure reactivii, spitalul a cumpărat cantităţi enorme de reactivi încât Romgermedul să-l găsească cu rafturile pline. Au fost atât de mulţi reactivi cumpăraţi. Nici măcar nu s-au făcut nişte estimări realiste. Au fost reactivi care au expirat în raft neajungând să fie folosiţi. S-au cumpărat mai multe decât era consumul spitalului în termen de valabilitate ala castor substanţe”, mai spune Tiu.

Cine este în spatele clinicii Romgermed

Conform datelor obţinute de la Registrul Comerţului, Clinica Romgermed SRL a fost înfiinţată în anul 2000, având ca unic asociat pe Sam Dorian Schwartz, un personaj pe care îl întâlnim şi ca martor denunţător în dosarul de corupţie al medicului Alexandru Ciocâlteu, fostul director al Spitalului “Sf. Ioan” din Bucureşti.

Schwartz a declarat anchetatorilor că i-a plătit lunar lui Ciocâlteu şpăgi cuprinse între 20.000 şi 40.000 de euro, care ar fi reprezentat cam 5% din valoarea contractului încheiat între Romgermed şi Spitalul „Sf. Ioan“. Directorul clinicii private cu sediul în Bucureşti n-a apărut în ipostaze publice. Singura imagine, cu chipul parţial ascuns în haine, a fost obţinută de reporterii Prima TV, după ce Schwartz a ieşit de la audieri şi a trecut în fugă pe lângă ei.

În plus, Schwartz (foto stânga - captură Prima TV) a fost reţinut, în august 2015, alături de alte două persoane, într-un dosar de evaziune fiscală de peste două milioane de euro, în care este vizată reţeaua sa de clinici private şi mai multe firme de construcţii, au declarat surse din Poliţie, citate de Mediafax. Ancheta în acest caz este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Aşa cum susţine managerul SMC, Romgermed se află în relaţii contractuale cu zeci de spitale din ţară, cu o parte dintre acestea, aşa cum se întâmplă în cazul Spitalului Orăşenesc din Lehliu Gară, aflându-se în litigiu în instanţă.

În acest context, Ministerul Sănătăţii a răspuns unei solicitări „Adevărul” că nu are o evidenţă a spitalelor şi clinicilor de stat din România aflate în relaţii contractuale cu clinica privată Romgermed.

“Informatiile solicitate pot fi furnizate numai de părţile contractuale, în speţă, unităţile sanitare şi clinica menţionata” se arată într-un răspuns formulat în baza legeii nr.544/2001.

Cine a adus Romgermed la Câmpina

Pe ce filieră a ajuns clinica lui Dorian Schwartz la Câmpina este greu de aflat oficial, însă cert este că la momentul semnării contractului, în anul 2007, managerul SMC era Alexandru Matei, medic chirurg. Matei rămâne în funcţie până în vara anului 2009, atunci când conducerea spitalului din Câmpina este preluată de dr. Călin Tiu şi începe ancheta internă privind efectele negative ale contractului cu Romgermed.

În decembrie 2009, cu trei zile înainte de Crăciun, printr-un ordin semnat de Adrian Videanu, care asigura atunci interimatul la Ministerul Sănătăţii, Tiu este demis din funcţia de manager al spitalului, iar în locul său este numit semnatarul contractului cu Romgermed, chirurgul Alexandru Matei. Pe acesta din urmă, îl regăsim în anul 2012 drept candidat din partea PDL la alegerile parlamentare pentru funcţia de senator în colegiul de pe Valea Prahovei.

Reacţia Romgermed

Contactaţi de Adevărul, reprezentanţii clinicii Romgermed au fost destul de rezervaţi în a da declaraţii în legătură cu subiectul care tratează conflictul cu Spitalul Municipal Câmpina.

“Decizia instanţelor de judecată în urma căreia Clinica Romgermed SRL a avut de achitat o suma de bani Spitalului Municipal Câmpina a fost dusă la îndeplinire conform prevederilor legale încă de la momentul pronunţării ei – Decembrie 2013. Nu exista o alta decizie mai recenta în acest sens”.