În loc de o vacanţă în Japonia s-au ales doar cu un odorizant de maşină: „Am plătit toţi banii, aproape 3.000 de euro...“

Mulţi dintre clienţii agenţiei au achitat integral preţul vacanţei, câteva mii de euro de persoană, iar acum încearcă pe toate căile să-şi recupereze banii, pentru că de vacanţă s-au convins că nu vor mai avea parte.

Funtrip avea licenţă de turism, iar reprezentanţii agenţiei au dat asigurări în permanenţă că totul este în regulă, ba chiar şi-au încurajat clienţii să vină să plătească şi diferenţa de preţ chiar cu câteva zile înainte de a-i anunţat printr-un email că societatea intră în insolvenţă.

Silviu Clinceanu este unul dintre prahovenii care a visat să viziteze Japonia împreună cu prietena lui, iar acum s-a ales doar cu un brăduţ parfumat pentru maşină. În decembrie a apelat la serviciile oferite de agenţia de turism Funtrip din Bucureşti, la recomandarea unor prieteni, şi a cumpărat un pachet turistic pentru două persoane în Japonia. A plătit integral biletul, 2.680 de euro, şi aştepta luna aprilie pentru a pleca în aventură.

“Am ales această agenţie după ce am vorbit cu mai mulţi prieteni care fuseseră cu Funtrip în aceeaşi excursie. Mi-au spus că nu au fost probleme şi că totul a fost ok. Am verificat-o şi eu şi am văzut că erau pe piaţă de doi ani, că aveau licenţă şi că organizau excursii pentru tineri în Bali, Singapore, Namibia. Aşa că, atunci când am decis să cumpăr pachetul turistic, am plătit toată suma odată, nu mai întâi avans şi apoi restul. Am zis că nu mai are rost să mă complic. În total 2.680 de euro pentru două perosane. Am semnat contractul şi totul a fost bine. Ba chiar mi-au dat drept cadou un braduţ parfumat pentru maşină”, a declarat, pentru Adevărul, Silviu Clinceanu.

Cei doi tineri ar fi trebuit să plece în Japonia în aprilie, iar în data de 9 februarie Silviu primeşte un mail în care este anunţat că agenţia a intrat în insolvenţă şi că excursia nu se va mai organiza. Într-un mod extrem de politicos, erau înştiinţaţi că, de îndată ce se va pronunţa soluţia de deschidere a insolvenţei, clienţii păgubiţi urmau să fie contactaţi de asigurator pentru a fi despăgubiţi.

5 euro despăgubire

În timpul care s-a scurs de la achiziţionarea pachetului turistic şi până în prezent, prahoveanul a aflat că pe lista celor care au căzut în aceeaşi plasă sunt zeci de persoane, iar prejudiciul se apropie de 400.000 de euro.

“Din câte ştiu eu sunt cam 160 de persoane în situaţia mea, iar preţul mediu plătit de o persoană, pentru un bilet este de 1300-1500 de euro, pentru că agenţia organiza excursii în special în Africa şi Asia. Am aflat că suma asigurată de către agenţia de turism este de 50.000 de dolari. La un calcul simplu, fiecare dintre turiştii păgubiţi va primi, dacă va primi ceva vreodată, cam 5-6 euro. Pe mine mai mult m-a costat taxa la curierul prin care am trimis dosarul către societatea de asigurare, adică 83 de lei. Nu am speranţe că voi recupera vreun ban vreodată”, mărturiseşte Silviu Clinceanu.

Prahoveanul susţine că a luat legătura cu un avocat care, marţi, va depune la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din Bucureşti o plângere penală pentru înşelăciune. Acesta spune agenţia de turism l-a înşelat pentru că a fost asigurat în permanenţă că excursia va fi organizată, în ciuda zvonurilor care apăruseră în legătură cu problemele financiare cu care se confrunta Funtrip. Silviu Clinceanu spune că i se pare cu atât mai dubios ceea ce a aflat de la vecinii care locuiesc pe strada unde îşi avea sediul agenţia de turim Funtrip.

“Au plecat noaptea, acum vreo două săptămâni. Au împachetat tot şi au plecat. Nu mai răspunde nimeni la niciun telefon. Unii zic că ar fi fugit prin Africa, alţii că s-ar ascunde tot prin România, dar cine ştie”, se întreabă Silviu.

Contactată telefonic, Gabriela Peşeţ, purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale Agenţiilor de Turism din România, a precizat că Funtrip World nu era membră ANAT, iar Ministerul Turismului i-a retras deja licenţa.