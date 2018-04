Revoltător. Închisoare cu suspendare pentru şoferul care făcea drifturi cu un BMW în curtea Leoni şi a omorât o tânără. Sentinţă este definitivă

Andrei Caramelea a fost condamnat în noiembrie 2017 la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare. Sentinţa a fost deja atacată cu apel de către părinţii fetei ucise în accidentul teribil. Însă magistraţii Curţii de Apel Piteşti au respins în această săptămână ca nefondat apelul declarat de părţile civile Ilic Slavoljub şi Ilic Milena, împotriva sentinţei penale din 2 noiembrie 2017 pronunţată de Judecătoria Piteşti. Verdictul a fost publicat joi seara pe site-ul Curţii de Apel Piteşti. Andrei Caramelea a petrecut doar 30 de zile în arest preventiv şi două luni în arest la domiciliu, fiind ulterior cercetat în libertate sub control judiciar.

Şoferul iresponsabil a intrat în plin în angajaţii de la Leoni FOTO: Dumitru Andrei Adelin





Ion Lazăr, proprietarul terenului pe care se află fabrica Leoni le-a spus anchetatorilor că în zonă erau montate mai multe indicatoare privind limita de viteză, de maximum 5 km/h.

În urmă cu mai bine de un an, în martie 2017, o dramă produsă în curtea firmei Leoni de la Bascov făcea înconjurul ţării şi stârnea un val de emoţie şi revoltă. Pe 30 martie 2017, Andrei Caramelea (22 de ani) intra cu un autoturism BMW într-un grup de angajaţi, ucigând pe loc o tânără din Serbia – Irena Ilic (27 de ani) şi rănind alte cinci persoane, dintre care două foarte grav. Deşi 16 martori audiaţi au declarat la audieri că şoferul avea viteză mare într-o zonă în care limita de viteză era de 5 km/h, cu toate concluziile experţilor şi filmările de la faţa locului, magistraţii Judecătoriei Piteşti au dat dovadă de clemenţă, condamnându-l pe Andrei Caramelea închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă

Detaliile din rechizitoriu scot la iveală detalii sfâşietoare şi revoltătoare legate de acest caz impresionant.

Mărturii sfâşietoare: mama tinerei ucise cu trei luni înainte de nuntă ”tot timpul îşi strigă fiica şi mângâie pozele ei”

Irena Ilic a fost ucisă în ultima zi de lucru în România FOTO: pagina personală Facebook

După cum scrie în raportul de necropsie, moartea tinerei a fost violentă, maşina căzând practic peste ea.

După cum precizează Maja Arandelovic, o apropiată din Serbia a familiei Ilic, care se afla şi în maşina din care a sărit mama victimei, mama fetei ucise plânge zilnic: ”În momentul în care soţul a sunat-o şi i-a spus tragica veste, aceasta a început să lovească şi să devină foarte agitată, sărind din maşina aflată în mers. Am chemat o Salvare pentru a îi acorda primul ajutor. Menţionez că nici în prezent starea psihică a mamei Irenei Ilic nu este bună, tot timpul îşi strigă fiica şi mângâie pozele ei”.

Şoferul vinovat a recunoscut că făcea drifturi: ”Am întors maşina la 180 de grade, după care am accelerat”

Inclusiv şoferul vinovat, Andrei Caramelea, a recunoscut în faţa procurorilor că făcea drifturi şi că avea viteză într-o zonă în care limita de viteză era de 5 km/h: ”Am parcat autoturismul la Leoni şi am aşteptat o persoană circa 10 minute, căreia i-am înmânat un pachet, după care m-am urcat din nou la volanul autorismului, l-am întors la 180 de grade, efectuând un viraj la dreapta, după care am accelerat efectuând concomitent virajul la stânga pentru a intra pe calea de acces pe care am venit, moment în care autoturismul a derapat. În încercarea de a îl redresa, am efectuat manevre stânga-dreapta, dar am pierdut controlul asupra direcţiei de mers, lovind cu partea din faţă a autoturismului gardul metalic din partea dreaptă, care s-a rupt, după care autoturismul a sărit, lovind cu partea din faţă una dintre mese”.

În raportul de constatere tehnică întocmit de către expertul Gheorghe Zipiş se precizează clar cauzele accidentului: ”Starea de pericol ce a condus la producerea accidentului a fost generată de inculpatul Caramelea Andrei prin modul cum a condus, insuficient de atent asupra drumului şi traiectoriei de urmat pe un sector de drum în curbă strânsă la stânga, pe fondul unei viteze neadaptate îndemânării şi priceperii lui de conducere pe acel drum”.

Doi dintre martori au confirmat în faţa procurorilor că Andrei Caramelea făcea drifturi în curtea fabricii. ”Am văzut că autoturismul a virat de mai multe ori stânga-dreapta, făcând drifturi, accelerând în continuu, dându-mi seama de acest lucru după sunetul motorului şi de la faptul că roţile scârţâiau în continuu”, a declarat Florentin Voicu. Un alt martor, Andrei Adelin Dumitru, a precizat: ”Am văzut un BMW gri deplasându-se cu viteză mare, 70-80 km/h. Autoturismul a virat prima dată stânga, intenţionând să facă drifturi, însă nu a putut controla maşina şi s-a lovit cu roata stângă faţă de o bordură, apoi s-a deplasat în diagonală rupând plasa gardului ce delimita zona în care se aflau mai multe mese şi bănci”.

Ce spune logodnicul fetei ucise: ”Fiecare zi a mea o închei plângând”

Irena Ilic era în ultima zi de lucru la fabrica Leoni din comuna argeşeană Bascov când a fost ucisă . Tânăra urma să se mărite peste în iunie 2017. Iar mărturia lui Dusan Bijeljic, logodnicul fetei, cu care avea o relaţie din noiembrie 2015, este impresionantă: ”Relaţia noastră a fost idilică. La sfârşitul lui 2016 ambii am ajuns la concluzia că ne-am găsit jumătatea alături de care doream să ne trăim restul vieţii. Nunta noastră era programată pentru începutul verii lui 2017. După ce un prieten care lucra cu ea mi-a comunicat tragica veste am leşinat, viaţa şi visele mele au fost ruinate. Fiecare zi a mea o închei plângând. Mi-am pierdut mama copiilor la care visam împreună. Această tragedie a luat cu sine tot ce era frumos în viaţa mea şi mi-au rămas doar singurătatea şi tristeţea. În inima mea, care bătea pentru Irena, este un gol pe care sunt sigur că nicio femeie nu o să reuşească să îl umple vreodată”.