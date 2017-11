Părinţii băiatului care vindea jucării în stradă au renunţat la drepturile părinteşti şi l-au abandonat în grija bunicii

Situaţia băiatului a fost făcută publică de către un DJ din Mioveni, pe nume Silvan-DJ Ewi. Acesta a postat pe contul personal de Facebook fotografia băiatului care-şi expune jucăriile într-un gang din oraşul argeşean, alături de comentariul: „Îşi vinde jucăriile ca să îşi cumpere haine de iarnă. Cam aşa procedează un băiat de 10 ani. L-am găsit în Mioveni, gangul de la dispensar (lângă Codimpex). Nu ştiu mare lucru despre el, a zis că părinţii sunt divorţaţi. Mi-a spus că vrea să îşi cumpere haine şi un zmeu”.

Autorităţile din Mioveni au confirmat că părinţii şi-au luat mâinile de pe băiat. „Într-adevăr aşa este, l-au lăsat în grija bunicii, pentru că mama băiatului s-a mutat în comuna Drăganu, unde stă cu concubinul, şi l-a luat acolo şi pe băiatul mai mic. Adrian Ionuţ Maria, având nevoi speciale, învaţă la o şcoală specială la Valea Mare şi acolo îi este mai uşor să îl ducă bunica. Băiatul nu mai are legături cu tatăl său. Cei de la Protecţia Copilului Argeş îl vor da în plasament bunicii, însă această procedură va dura. Băiatul mai fuge de la bunica, a mai ieşit în stradă. Dar nici nu avem ce să îi facem, având în vedere afecţiunile psihice de care suferă şi nu percepe ca noi ceilalţi realitatea. La acea şcoală el beneficiază şi de terapie, nu merge doar să înveţe acolo. Am înţeles că el merge şi în particular la un psiholog. Este foarte complicat. Bunica lui are o pensie, nu s-a plâns niciodată că nu i-ar ajunge banii“, a declarat, pentru „Adevărul“, Ionela Niţu, şef Birou Asistenţă Socială în cadrul Primăriei Mioveni.

Ca urmare a mediatizării acestui caz trist, au fost şi reacţii din ţară. Şase colete cu haine şi jucării au venit la Primăria Mioveni şi toate au fost date bunicii şi băiatului.

Autorităţile din Mioveni mai spun că „până la depistarea acestor probleme de comportament, minorul a frecventat cursurile Şcolii Generale ”Liviu Rebreanu” Mioveni, perioadă în care a dat dovadă de grave carenţe comportamentale, violenţă faţă de colegi, agresiuni verbale şi fizice şi alte fapte care au dus la scoaterea sa din colectiv, declanşarea unor anchete sociale şi medicale.



Având în vedere problemele de sănătate şi de comportament Biroul de Asistenţă Socială, Administraţie Publică, din cadrul aparatului de specialitate al oraşului Mioveni a consiliat familia acestuia pentru a face demersurile necesare în vederea încadrării minorului în Programul Cerinţe Educaţionale Speciale (CES) dar şi pentru întocmirea dosarului în vederea încadrării minorului într-un grad de handicap”.



Drept urmare a acestor demersuri, băiatul de an a fost încadrat începând cu anul şcolar 2017-2018, în învăţământul special. În prezent, acesta beneficiază de asistenţă de specialitate, frecventând cursurile Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sfânta Filofteia" Valea Mare – Ştefăneşti, de luni până vineri, unde beneficiază de cazare şi masă.