Festivalul de Percuţie de la Piteşti, la a treia ediţie

În program: Paul Constantinescu - Concert pentru orchestră de coarde, Emmanuel Séjourné - Concertul pentru marimbă nr. 1 şi George Bizet/Rodion Şcedrin - Suita Carmen pentru percuţie şi orchestră de coarde. Solişti, la „Carmen”, sunt percuţioniştii Paul Luculescu, Sorin Rotaru, Gabi Barani, Mihai Rotariu şi Alexandru Badea.





După absolvirea liceului de artă, a Universităţii Naţionale de Muzică la secţia dirijat orchestră (profesori, Constantin Brâncuşi şi Ludovic Bacs), Gheorghe Iliuţă a urmat şi cursurile de master (stilistică dirijorală) şi pe cele doctorale. A început studiul pianului de la şase ani, muzica devenind profesie, nu numai pasiune. A debutat, ca dirijor, în 2002, alături de Filarmonica Marea Neagră din Constanţa. Şi-a desăvârşit stilul urmând cursuri de măiestrie dirijorală cu Horia Andreescu, Daniel Barenboim, Marek Janowski. A dirijat majoritatea orchestrelor din ţară. A pus bazele fundaţiei ConstantArt şi a realizat numeroase proiecte pentru descoperirea tinerelor talente. În prezent este dirijor la Opera Comică pentru Copii din Bucureşti.









Gheorghe Iliuţă - dirijor la Opera Comică pentru Copii din Bucureşti.







Născut la Sibiu, Sorin Rotaru începe studiul percuţiei la 11 ani sub îndrumarea profesorului Ioan Iliuţ. După câştigarea mai multor premii la concursurile de specialitate, a colaborat cu Filarmonica Sibiu. A cântat cu dirijori de prestigiu ca: Zubin Mehta, Tiberiu Soare, Gabriel Bebeşelea, Petre Sbârcea, Horia Andreescu, Cristian Mandeal etc. A susţinut concerte în Germania, Japonia, Danemarca, Cehia, Ungaria, Bulgaria. Absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti şi al Academiei de Muzică din Brno, a participat şi la cursuri susţinute de prof. dr. H. C. Peter Sadlo. În prezent este profesor de percuţie la U.N.M.B. şi membru fondator al formaţiilor de cameră Archaeus şi Profil.





Directorul festivalului este Paul Luculescu, percuţionist la Filarmonica Piteşti.