Englezul care culege basmele româneşti din satele ţării. Poveştile celebre, traduse şi citite copiilor din Marea Britanie

În această toamnă, timp de două săptămâni, scriitorul şi povestitorul John Row strânge poveşti din două sate româneşti, Mijlocenii Bârgăului şi Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsădud. Poveştile vor fi publicate într-o carte bilingvă în Marea Britanie şi România, la sfârşitul lui 2018. De traducerea poveştilor se va ocupa un român, Radu Capră, care este cumnatul lui John Row.



„Poveştile româneşti, pe care le culeg în două sate absolut încântătoare din Transilvania, vor fi traduse şi citite copiilor din şcoli din Marea Britanie pentru a le trezi interesul faţă de cultura românească. România are foarte multe basme extrem de interesante şi fascinante şi ar fi păcat ca ele să nu ajungă şi la oameni din alte ţări. Sunt sigur că numeroşi elevi din Marea Britanie vor fi încântaţi de basmele româneşti, aşa cum sunt şi eu“, spune John Row.



Acest proiect de lectură pentru elevi va fi posibil graţie unui parteneriat cu şcoli din Marea Britanie. „În acest proiect sunt sprijinit de o altă povestitoare engleză, Justine de Mierre. Proiectul, intitulat Transferania, este susţinut de Societatea Povestitorilor din Marea Britanie şi va fi prezentat şi Federaţiei Europene a Povestitorilor pentru a fi inclusă într-un proiect european“, precizează John Row.

„SUNT FASCINAT DE GREUCEANU“

John Row înregistrând o poveste de la un localnic din Colibiţa

John Row a vizitat prima oară România în aprilie 2016, încurajat de cumnatul său, Radu Capră. „M-am îndrăgostit imediat de peisaje şi de oamenii din România. Şi mi-a plăcut atât de mult România încât mi-am cumpărat o casă la Colibiţa. Mi-a plăcut atât de mult locul, încât acolo am început să pictez din nou, după o pauză de 40 de ani. Vin în România o dată la două luni cu mare plăcere şi de fiecare dată descopăr oameni deosebiţi şi locuri fermecătoare. La scurt timp după ce am cumpărat casa de la Colibiţa, am realizat că în zonă sunt foarte multe poveşti şi basme pe care nimeni nu le-a cules într-o carte şi aşa mi-a venit ideea proiectului de a realiza o carte de poveşti bilingvă. Sunt nişte povestitori plini de farmec în satele din Transilvania. Istoria culturală a României a produs poveşti de un farmec aparte. Sunt fascinat de basmul Greuceanu şi de personajul principal, care este o combinaţie neobişnuită de muşchi şi creier. În plus, Greuceanu nu are defecte, ceea ce e neobişnuit. Îmi plac mult şi răsturnările de situaţie din acest basm românesc“, mai spune John Row.

John Row are opt cărţi scrise şi publicate în Marea Britanie şi în SUA, una dintre ele fiind de poezii pentru copii, iar alte două fiind de poveşti. Scriitorul englez a citit poveşti la mii de copii din şcoli din Marea Britanie, Germania, Franţa, Elveţia, Austria, SUA, Malaezia, Algeria, Indonezia şi Emiratele Arabe Unite.

Este primul scriitor britanic care a beneficiat de o bursă în închisoare, între 1999 şi 2002, la închisoarea Wayland din oraşul englez Norfolk. De atunci, John Row a mai avut încă trei burse în închisori din Marea Britanie. A susţinut, de asemenea, spectacole într-o închisoare pentru delincvenţi juvenili din Texas.

„Activitatea mea în închisori a fost una extrem de densă şi interesantă. Am scris mai multe lucrări acolo, am susţinut ateliere de povestit, am creat piese de teatru cu deţinuţi, piese ce au fost jucate în faţa altor deţinuţi şi am scris, de asemenea, piese de teatru radiofonic pentru radiourile din închisori. Am adus şi muzicieni în închisori pentru a lucra cu deţinuţii. Tot în închisori, am mai iniţiat un proiect la care ţin foarte mult. Este vorba despre un program de cărţi cu poveşti spuse de deţinuţi, un program prin care deţinuţii înregistrează poveşti pentru copiii lor. Acest program, ce s-a bucurat de mare succes, s-a extins acum în mai multe ţări europene“, a declarat John Row.

A ABSOLVIT ACEEAŞI UNIVERSITATE CA ŞI SCRIITORUL IAN MCEWAN

John Row şi-a luat licenţa, în 1976, în Studii Americane la Universitatea East Anglia (UEA) din Norwich, o universitate ce a dat de-a lungul anilor zeci de absolvenţi de prestigiu, inclusiv un laureat al Premiului Nobel, scriitorul Kazuo Ishiguro, şi numeroşi miniştri, dar şi scriitori mari, în frunte cu celebrul Ian McEwan. John Row a fost timp de zece ani profesor în Ipswich şi Felixstowe. În anii ’70, a fost unul dintre primii scriitori britanici implicaţi în proiectele naţionale „Scriitori în şcoli“ şi „Scriitori în comunitate“.

În 1976, a publicat prima sa carte de poezii. Tot în anii ‘70, în timp ce era managerul unei librării din cadrul Colchester Arts Center, şi-a descoperit şi vocaţia de povestitor.

Scriitorul englez participă în fiecare an la prestigiosul festival de la Glastonbury, acolo unde amplasează un cort în care le spune poveşti copiilor, acelaşi lucru făcându-l şi la Cambridge Folk Festival. În 1990, înainte de reunificarea Germaniei, a făcut un turneu de mai multe săptămâni în RDG alături de trupa Sound Proposition, printre fondatorii căreia s-a numărat, turneu în care fiecare concert a fost un amestec de jazz, funk şi poezie. De mai mulţi ani, John Row are săptămânal o emisiune la postul de radio din oraşul Ipswich.

În 2012, John Row a participat la un workshop pentru copii în Algeria. Tot în Algeria, John Row a participat la un atelier prin care i-a învăţat pe profesorii de engleză cum să predea copiilor engleza prin poveşti.