Trupele Hara şi Alb şi Negru, vedetele spectacolului de Revelion din centrul oraşului Piatra Neamţ

Locuitorii municipiului Piatra Neamţ sunt invitaţi să petreacă ultimele ore ale anului care se încheie în centrul oraşului, la Curtea Domnească.

Spectacolul organizat pe 31 decembrie va începe la ora 19.00 cu recitaluri de muzică oferite de artişti locali. În ultima oră a anului ajuns la final, pe scena amenajată lângă Muzeul Cucuteni vor urca formaţiile Alb şi Negru şi Hara.

La miezul nopţii, când se va trece în noul an, participaţii îşi vor putea adresa urările sub un foc de artificii, aşa cum este în tradiţie. În prima zi din 2017, de la ora 19.00 la 21.00, pe scenă vor evolua membrii trupei Proconsul, iar pe 2 ianuarie, cei de la Guess Who.