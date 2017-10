Preoteasa care a făcut sex cu un elev seminarist de clasa a IX-a. Ce pedeapsă o aşteaptă pe femeie la un an după ce tânărul s-a sinucis

Profesoara Crinela Marc, soţia preotului Iulian Marc, îşi aşteaptă sentinţa în procesul în care este acuzată de întreţinere de relaţii sexuale cu un minor. Pentru că şi-a recunoscut învinuirile, procesul s-a derulat în procedură simplificată la Judecătoria Piatra Neamţ, luni, 30 octombrie având loc al doilea şi ultimul termen.





Profesoara a venit la proces împreună cu soţul ei, preotul Iulian Marc, şi nu a făcut nici o declaraţie la ieşirea din sediul Judecătoriei.

„Dosarul a rămas în pronunţare, va fi dată pronunţarea pe 14 noiembrie. Atât reprezentantul Parchetului cât şi eu în apărare am solicitat aplicarea unei pedepse cu suspendare supravegheată. Inculpata a înţeles să meargă pe procedura recunoaşterii învinuirii şi a faptelor. Şi-a recunoscut învinuirile doar în ceea ce priveşte infracţiunea de act sexual cu un minor. Sunt foarte multe circumstanţe personale care pledează în favoarea dumneaei pentru o pedeapsă cu suspendare, vom vedea pronunţarea instanţei“, a declarat Monica Anton, avocata Crinelei Marc.

Avocaţii familiei elevului Marius Săndulache au cerut o pedeapsă cu executare şi daune morale de 80.000 de lei însă apărătoarea profesoarei a precizat că pretenţiile nu pot fi justificate, cel puţin în această cauză în care este în judecată infracţiunea de act sexual cu un minor.

„Din punctul meu de vedere, acţiunea este inadmisibilă în cadrul acestui dosar, pentru că dumnealor şi-au întemeiat pretenţiile pe seama suferinţei provocate de decesul fiului şi nu pe săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor“, a mai precizat avocata Monica Anton.

Dosar pentru înlesnirea sinuciderii

Conform actului de inculpare, din decembrie 2015 femeia a început să întreţină relaţii sexuale cu Marius Săndulache, la acea vreme elev în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Ortodox Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Piatra Neamţ. Anchetatorii au descoperit că relaţia se consuma în special la domiciliul femeii din Piatra Neamţ, în perioada în care soţul era plecat la parohia de la Lacul Roşu.

Pe 17 noiembrie 2016, Marius Săndulache s-a sinucis, aruncându-se în râul Bistriţa, părinţii elevului acuzând-o pe profesoară că este vinovată.

Astfel, pe lângă dosarul judecat acum, la Parchetul Neamţ se află un alt dosar privind infracţiunea de înlesnire a sinuciderii. Avocata Crinelei Marc spune însă că la acest moment profesoara nu are calitatea de suspect în acest dosar, urmărirea penală fiind doar in rem, pentru faptă.

„La Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ mai este un dosar în lucru în care dumneaei la momentul de faţă nu are calitatea de suspect, pentru că nu s-a început urmărirea penală in personam. Este începută doar urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunii de determinare, ori înlesnire a sinuciderii. Dar este prematur să discutăm despre acest dosar atâta timp cât nici măcar nu s-a început urmărirea penală împotriva acesteia“, a mai menţionat Monica Anton.

La momentul sinciderii elevului Marius Săndulache, profesoara Crinela Marc era însărcinată, iar anul acesta a născut o fetiţă. Părinţii elevului Săndulache cred că copilul este rezultatul relaţiei dintre băiatul lor şi profesoară şi vor să ceară un test de paternitate.