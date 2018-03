FOTO Cui şi-a „donat“ un tânăr ziua de naştere. „Mi-am anunţat prietenii că am tot ce-mi trebuie, să nu cheltuie banii pe cadouri“

Ionuţ Ursu, un tânăr care a devenit cunoscut pentru acţiunile de voluntariat pe care le coordonează în scopuri caritabile a împlinit pe 6 martie vârsta de 29 de ani şi şi-a aniversat ziua într-un mod aparte. El şi-a anunţat prietenii că îşi donează ziua de naştere oamenilor străzii şi că vrea să le dăruiască acestor oropsiţi mâncare, ceai cald şi pături.

„Le-am transmis celor care au vrut să mă felicite de ziua mea că eu am tot ce îmi trebuie, să nu cheltuie banii pe cadouri. I-am anunţat că prefer ca în loc de cadouri, cu acei bănuţi să cumpărăm produse alimentare pentru oamenii străzii. Spre bucuria mea, am avut 45 de prieteni care au răspuns la acest apel. Ne-am împărţiţ în echipe de câte 6-7 persoane şi am mers în diferite locuri din Bucureşti unde am împărţit circa 350 de sandvişuri, 12 termosuri cu ceai cald, 48 de pături, geci şi hăinuţe cumpărate şi cu ajutorul unor sponsori“, spune Ionuţ Ursu.

Echipele de voluntari i-au ajutat pe oamenii străzii aciuaţi în zonele celor două gări din Capitală (de Nord şi Basarab), sau în preajma staţiilor de metrou. Conform unui bilanţ făcut a doua zi după încheierea acţiunii, peste 300 de persoane au primit ajutor din partea voluntarilor coordonaţi de Ionuţ.

Ionuţ a precizat că sandvişurile le-a pregătit împreună cu prietenii în camera de cămin studenţesc unde acesta este cazat.

„Am folosit doar produse cumpărate din comerţ, iar datele sunt înregistrate în facturi şi chitanţe. Pentru că eram îmbrăcaţi cu vestele de la asociaţia pe care o conduc, Volunteer for Life, unii erau reticenţi la început, crezând că suntem de la Poliţia Locală“, a povestit Ionuţ Ursu.

În timpul celor trei ore cât a durat acţiunea în stradă, tinerii au întâlnit tot felul de cazuri speciale. „Colega noastră, Gabriela a oferit o nouă lecţie de viaţă pentru noi toţi: şi-a dăruit şosetele pe care le purta unui om al străzii ce tânjea după o pereche uscată. Am întâlnit bătrâni care dormeau în sala de aşteptare a gării pentru că nu-şi permit să dea drumul la căldură noaptea acasă la ei. Oamenii au pensii sau venituri at't de mici că nu au bani cu ce să-şi plătească întreţinerea din locuinţe“, a mai spus Ionuţ.

Puterea exemplului i-a făcut şi pe alţi prieteni care i s-au alăturat în această acţiune să dorească să-şi doneze ziua de naştere oamenilor străzii, sau celor cu probleme existenţiale grave.

„Un prieten, Florin Miron, care a avut la rândul lui probleme în trecut dar le-a depăşit cu bine, mi-a spus vrea să doneze 500 de porţii de mâncare caldă, în aprilie, de ziua lui de naştere. O să facă lucrul acesta tot pentru oamenii străzii, pe parcursul a două zile“, a mai spus Ionuţ Ursu care a ţinut să mulţumească sponsorilor care i-au fost alături şi în ultima acţiune, ca şi în campaniile umanitare pe care le-a desfăşurat în Nepal, Grecia şi Irak (Rifil Săvineşti, Dinamic 92 şi Temad Braşov).