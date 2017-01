FOTO S-au finalizat ultimele două etaje ale Centrului de Oncologie

“La etajul trei este secţia de hematologie, care are 34 de paturi cu trei saloane a câte un pat, un salon pentru pacienţii care au o boală intercurentă, plus 15 saloane cu câte două paturi. La etajul patru este Secţia de oncologie – radioterapie, care are 20 de paturi. Condiţiile de cazare sunt superioare celor standard”, a spus Elena Moldoveanu, managerul spitalului Municipal “Dr. Gavril Curteanu”

Florin Maghiar, directorul medical al Spitalului Municipal, a vorbit despre necesitatea construirii Centrului: „Acest proiect a fost conceput şi demarat de înaintaşii noştri cărora trebuie să le mulţumim. Această creştere a numărului de paturi pe oncologie nu reprezintă o utilitate simplă, o extindere de dragul extinderii, ci este o necesitate stringentă, având în vedere creşterea numărului de cazuri de cancer în această zonă. În ultimul an am avut o creştere a numărului de cazuri oncologice noi pe radioterapie cu 1.060 de cazuri şi pe oncologie cu 1.921 de cazuri. Avem pe spitalizare continuă aproximativ 3.000 de cazuri, iar pe spitalizările de zi şi celelalte proceduri terapeutice care se fac pacienţilor oncologici, peste 21.000 de cazuri pe an. De finalizarea acestui proiect vor beneficia pacienţii din oraş, judeţ şi regiune. Vom încerca să creştem pregătirea profesională a colegilor noştri cel puţin la nivelul infrastructurii şi dăruirea lor sufletească pentru că e o specializare grea în care au de a face cu cazuri dramatice şi nu e uşor să faci faţă”.

Lucrările de amenajare a etajelor III şi IV la Centrul Oncologic din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea au fost finalizate pe 15 decembrie 2016.

Au fost executate de Trameco în doar 3 luni. Proiectul pentru lucrări a fost realizat de Clubul Rotary, care a sponsorizat spitalul. Etajele III şi IV au fost executate din fondurile Primăriei Oradea şi din fondurile proprii ale Spitalului Municipal, iar P+2E au fost finanţate de Ministerul Sănătăţii şi Primăria Municipiului Oradea. Lucrările de amenajare a etajelor III şi IV au constat în compartimentarea spaţiilor existente, precum şi execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, sanitare, fluide medicale etc. Valoarea contractată a fost de aproape 2,8 milioane de lei cu TVA, din care lucrări de amenajare peste 2,5 milioane de lei, proiectare (sponsorizare) - peste 32 de mii de lei, taxe, avize etc. - peste 32 de mii de lei şi mobilier - peste 252 de mii de lei.

Centrul Oncologic a fost inaugurat la finalul anului 2012, an în care s-a aprobat supraetajarea cu încă două nivele, cu scopul asigurării spaţiului adecvat desfăşurării activităţii medicale în alte patologii oncologice.

Există un proiect comun prin care se vor achiziţiona aparate, în ciuda faptului că a primit o înştiinţare la finele anului în care se afirma că nu se vor mai da bani din ajutorul de stat pentru oncologie.

„Este prima dată când Spitalul Municipal face, din fonduri proprii, o investiţie de vreo 600.000 de euro, care nu este una mică. Le mulţumesc celor care s-au implicat, clubului Rotary, firmei care a realizat totul în doar trei luni, Bisericii Greco-Catolice, fundaţiei Caritas, datorită lor acest eveniment este posibil. În etapa următoare trebuie să întărim zona de oncologie pe partea de radioterapie pentru că, lucrând cu un singur aparat, atunci când are defecţiuni, intră în mentenanţă etc. nu mai putem asigura continuitatea tratamentelor. Vreau să îi mulţumesc domnului Pasztor Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, pentru că un proiect important, discutat anul trecut, proiectul strategic pe sănătate, prevede o sumă importantă din banii ce vor intra în dotarea suplimentară a Centrului Oncologic, un aparat nou de radioterapie şi alte aparate ce vor ridica standardele unităţii la nivelul celor mai importante din ţara. O altă componentă importantă este chirurgia oncologică. Noi avem bloc operator utilat în acest corp de clădire şi trebuie fie să transferăm personal de la Spitalul Judeţean sau să angajăm, recrutăm, medici calificaţi care să vină să opereze, pentru că un Centru Oncologic fără partea de chirurgie nu este unul complet. Vreau să le mulţumesc celor care lucrează aici pentru că este una dintre cele mai dificile secţii, pentru ce au făcut şi ce vor face pentru pacienţi”, a declarat Ilie Bolojan.