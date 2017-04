Recomandările unui nutriţionist pentru mini-vacanţa de Paşte: „E necesar ca oamenii să aibă libertatea de a alege ce mănâncă“

Mesele de Paşte sunt un moment al întâlnirii în familie, al marcării Învierii alături de cei dragi. „Recomandăm tuturor să mănânce alături de persoanele dragi din jurul lor, din toate alimentele pregătite pentru mesele tradiţionale. Totul se mănâncă cu măsură şi cu grijă, pentru că ospăţul urmează după o perioadă de post în care organismul a fost privat de o cantitate mai mare de grăsimi şi proteine. O reacţie secundară din partea pancreasului în faţa exceselor nu este de dorit, fiind periculoasă“, a punctat dr. Delia Reurean Pintilei, medic specialist Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice în cadrul Clinica de Nutriţie din Iaşi.



Aceasta a adăugat că: „tot ce înseamnă masa de Paşte (carnea de miel, pasca, cozonacul şi brânzeturile care se mănâncă tradiţional în această perioadă) are o cantitate mare de grăsimi, proteine şi colesterol, de aceea trebuie să avem grijă la măsura alimentelor. Masa de Paşte are loc în familie, iar oamenii si alegerile lor alimentare trebuie respectate. Fiecare persoana are libertatea de a alege conştient cantităţile de alimente precum şi combinaţiile lor. După Paşte, în urma exceselor, se revine la alimentaţia normală, fără o cură de slăbire specială sau alimentaţie bazată doar pe salate. Aceste câteva zile, nu vor face o diferenţă foarte mare“.



Nutriţionistul a mai transmis că fiecare familie are obiceiurile ei alimentare, fapt ce trebuie respectat. „Noi ne ferim să facem recomandări legate de combinaţiile alimentare pentru masa de Paşte, pentru că fiecare familie are obiceiurile ei. Masa de Paşte este un eveniment social, oamenii se vizitează, se revăd cu persoane dragi şi practic toată lumea se adună în jurul mesei. Ar fi păcat să intervi in obiceiurile dragi pe care fiecare sintre noi le avem. De aceea noi recomandăm măsura, pentru că fiecare dintre noi ştim când mâncăm prea mult, suntem conştienţi că exagerăm şi mai luăm încă o felie, iar acea a doua felie, dacă se poate, să fie administrată mai târziu“, a explicat specialistul.

Citeşte şi:

FOTO Un tânăr orb a ajuns antreprenor de top şi a urcat pe două din cele mai înalte vârfuri ale lumii: „Succesul este relativ“