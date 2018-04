Povestea de film a românului care a şantajat nevasta unui miliardar american. FBI conduce investigaţia şi a anunţat preţul pus pe capul bărbatului

Ştefan Barabas a fost localizat, în 2012, de agenţii FBI, la Iaşi, Atunci, doi agenţi ai structurii guvernamentale americane au venit în Capitala Moldovei pentru a preleva probe de la român. Ulterior acelui eveniment, când Barabas nu a fost arestat, anchetatorii americani au pierdut urma românului, deşi au adunat, între timp, probe care să îl incrimineze. Ei emiteau un mandat de arestare la câteva luni după vizita în România.

Ieşeanul a fost introdus pe lista celor mai căutaţi infractori din SUA, el fiind acuzat, potrivit informaţiilor făcute publice de FBI, de fapte de şantaj şi furt de maşină. FBI oferă o recompensă de 10.000 de dolari pentru cei care oferă informaţii despre Barabas.

„Barabas are legături cu comunitatea de români din Ridgewood, Middle Village şi Glendale, Queens, New York. Potrivit informaţiilor disponibile, el a părăsit Statele Unite in Septembrie, 2010, împreună cu prietena lui, Dalma Ocsay, care nu este fugară. Barabas s-a aflat în România în Martie, 2012. E posibil să se afle şi în Ungaria, deoarece Ocsay este de cetăţenie maghiară”, precizează reprezentanţii FBI.

Stefan Alexandru Barabas este căutat pentru presupusa lui implicare în pătrunderea prin forţă într-un domiciliu şi tentativă de a extorca suma de 8,5 milioane dolari SUA de la o victimă de sex feminin în South Kent, Connecticut.

La data de 15 Aprilie, 2007, Barabas şi doi complici, Nicolae Helerea şi Emanuel Nicolescu - care au fost arestaţi între timp - au intrat în reşedinţa victimei şi s-au ascuns într-un dulap până ce personalul casei a plecat. Târziu în acea noapte, Barabas şi ceilalţi au apărut cu cuţite şi arme, au confruntat victima şi prietenul acesteia şi i-au legat.

În decursul nopţii, Barabas şi ceilalţi ar fi injectat fiecare victimă cu un presupus virus ucigaş şi au cerut bani în schimbul antidotului. După mai multe ore în decursul cărora au încercat fără succes să obţină banii, victimele au fost forţate să bea un somnifer. Barabas şi ceilalţi au furat mai apoi un vehicul care aparţinea victimei şi au fugit de la reşedinţă.



La 15 Noiembrie, 2012, s-a emis un mandat federal de arestare în numele lui Barabas de către Tribunalul de District al Statelor Unite, Districtul Statului Connecticut în New Haven, Connecticut, după ce el a fost acuzat de încercarea de a interfera cu comerţul prin şantaj, conspiraţie de a interfera cu comerţul prin şantaj precum şi deţinerea unui vehicul furat.

Victima celor trei români a fost Anne Bass, fostă balerină. Americanca a fost căsătorită cu miliardarul texan Sidd Bass şi, după o căsnicie de 23 de ani, cei doi au divorţat în 1988. Potrivit paginii online a cotidianului „The Telegraph", americanca s-a ales, în urma desfacerii căsătoriei, cu o avere de 200 de milioane de dolari. Potrivit „Daily Mail", Anne Bass are mai multe proprietăţi în New York, Fort Worth, Texas, şi Connecticut.