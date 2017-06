Oraşul în care taxele cresc chiar şi de 12 ori pentru a acoperi salariile bugetarilor şi cheltuielile de funcţionare

După discuţii aprinse de aproape două ore, aleşii locali ieşeni au bătut în cuie viitoarele taxe şi impozite ce vor fi percepute în capitala Moldovei, începând cu 1 ianuarie 2018. Deşi impozitele şi taxele locale rămân aproape identice cu cele din 2017, nu acelaşi lucru se poate spune despre taxele speciale.



Astfel, consilierii PSD-ALDE a decis majorarea a numeroase taxe speciale percepute de municipalitate, principalul motiv al creşterilor fiind lipsa banilor la buget.



„Pentru taxele din categoria «taxe speciale» s-a propus în general, o creştere faţă de anul 2017, de aproximativ 20% pentru a acoperi doar creşterea cheltuielulor cu salariile din februarie anul curent, urmare OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum modificarea unor acte normative. Referitor la taxele din categoria «alte taxe locale» s-a propus o creştere în general, faţă de anul 2017, de aproximativ 31,27%, ceea ce acoperă creşterea indicelui preţurilor de consum din perioada decembrie 2007- decembrie 2016“, se arată în proiectul de hotărâre votat de consilieri.



Punctual, creşterile aprobate miercuri sunt foarte importante. Orice antreprenor care deţine unităţi alimentare de tip fast-food, rotiserie, cofetărie sau patiserie vor plăti taxe duble sau chiar triple. Concret, taxe pentru eliberarea şi vizarea anuală a autorizaţiei pentru o unitate de alimentaţie publică cu o suprafaţă de până la 500 de metri pătraţi, inclusiv va creştere de la 1.398 lei/ an la 3.500 lei/ an, iar cele cu mai mult de 500 de metri pătraţi vor creşte de la 2.097 lei/ an la 5.000 lei/ an (pag 78 din document).

Majorările vor fi simţite de micii antreprenori care participă la târgurile din Iaşi. Astfel, cresc taxele pentru artizanii care vor fi prezenţi la Târgul Meşteşugarilor, care din 2018 vor plăti 35 de lei/mp/zi de la 27 lei/mp/zi, cât achită acum. Cei care vin la Sărbătorile Iaşiului şi vor face comerţ ambulant vor plăti 100 lei/persoană/zi, de la 55 lei/ persoană/zi, în timp ce aceia care vor închiria teren pentru parcuri de distracţie sau circuri vor plăti 15 lei/mp/zi, o creştere de 375% de la 4 lei/ mp/ zi.



Vor creşte şi taxele pentru cei care vor să se căsătorească duminica, majorarea fiind de 61%, de la 194 lei la 255 lei, în timp ce suma percepută pentru divorţul pe cale administrativă rămâne aceeaşi, de 500 de lei. Şi producătorii agricoli vor trebui să achite taxe mai mari, de la 50 la 66 de lei.



O taxă pe care o vor resimţi atât ieşenii, cât şi turiştii care ajung în capitala Moldovei este cea pentru locurile de parcare. Astfel, pentru autoturisme va fi achitată suma de 2 lei, de la 1,5 lei/oră, în timp ce pentru autocare se va achita 10 lei/ oră, o creştere de 225%. Tariful pentru staţionarea camioanelor va creşte cu 400%, de la 3 lei/oră la 15 lei/ oră, în timp ce un abonament lunar va creşte de la 100 lei/ lună la 400 lei/ lună. Totodată, taxele percepute persoanelor care nu-şi îngrijesc terenurile şi clădirile vor creşte chiar şi cu 500%.



Cea mai mare creştere se află printre „taxele pentru autorizarea amplăsării mijlocaleor publicitare în Municipiul Iaşi“ (pag 183 din document), unde „taxa pentru organizarea de campanii promoţionale mobile folosind vehicule speciale echipate în scopuri de publicitate“ va ajunge la 200 lei/ zi/ vehicul, de la 16 lei/zi/ vehicul, creşterea fiind practic de peste 1.100%.



Proiectul de hotărâre a stârnit discuţii aprinse, consilierii liberali venind cu 20 de amendamente care vizau menţinerea sau eliminarea unor taxe. Liberalii au propus eliminarea a 39 de taxe speciale şi păstrarea la acelaşi nivel a altor 32 de taxe. „Când impunem o taxă trebuie să ne gândim ce prestează executivul de aceşti bani, o să ajungem să punem taxă doar pentru că cineva există!“, a spus Eduard Boz, liderul consilierilor liberali. Nici consilierii PMP nu au susţinut proiectul, deoarece au considerat că unele taxe lovesc în firmele mici din Iaşi.



Cu toate acestea, proiectul a trecut fiind votat de consilierii PSD şi ALDE. Deşi proiectul votoat arată că majorările sunt importante şi vizează cu precădere mediul de business, reprezentanţii Primăriei au transmis după şedinţa de miercuri că: „argumentele lansate de către consilierii locali PNL, cum că taxele şi impozitele locale votate astăzi ar împovăra excesiv micii antreprenori, sunt pur şi simplu false. Hotărârea Consiliului Local presupune doar alinierea unor taxe şi impozite pentru comerţul stradal la nivelul de impozitare din celelalte mari oraşe ale României“.

