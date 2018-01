Mărturia unui doctor agresat în gardă de un grup de romi. „Dragi medici tineri, nu vă încredeţi în promisiunile belferilor, plecaţi în ţări unde meseria e respectată”

Dr. Răsvan Cristian Stoica, medic specialist medicină internă, a relatat pe pagina personală de Facebook că în prima gardă din 2018 la Spitalul Orăşenesc Hârlău a fost agresat de un grup de romi. În postarea „Prima gardă, primul atac”, dr. Stoica relatează cum s-a petrecut incidentul şi îi îndeamnă pe medicii tineri să profeseze în ţări civilizate, în care meseria de medic este respectată.

„Romii şi-au făcut, din nou, damblaua. M-au înjurat de mamă, m-au ameninţat cu «lasă, bă, criminalule, că te aranjăm noi». Unul, cu faţa ciupită de vărsat, mi-a vârât pumnul sub nas, în timp ce încercam să-i împing afară din faţa camerei de gardă şi m-a înjurat cu o colecţie porcoasă adusă la zi”, a scris medicul.

În aceeaşi postare, doctorul arată că nu a apăsat butonul de panică instalat pe secţia în care lucrează pentru că nu şi-a pierdut cumpătul în faţa furiei cetăţenilor violenţi.

„Eu zic că sunt un tip dur, dar vă spun cu mâna pe inimă: aşa ceva nu se mai poate! Dragi medici tineri: nu vă încredeţi în promisiunile belferilor, care vă promit marea cu sarea! Plecaţi în ţări unde meseria de medic e respectată, nu speculată!”, a mai notat Stoica.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Iaşi, în urma postării de pe Facebook a medicului de la Spitalul Orăşenesc Hârlău, poliţiştii s-au autosesizat şi au început o anchetă. „Evenimentul a avut loc pe 4 ianuarie. Poliţiştii s-au sesizat din oficiu după acea postare şi au sancţionat două persoane cu amendă de câte 200 de lei pe fiecare, conform Legii 61/1991, pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice”, a declarat Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al IPJ Iaşi.

Redăm, mai jos, postarea integrală a dr. Răsvan Cristian Stoica din ziua incidentului.

„PRIMA GARDĂ, PRIMUL ATAC. Romii şi-au făcut, din nou, damblaua. M-au înjurat de mamă, m-au ameninţat cu «lasă, bă, criminalule, că te aranjăm noi». Unul, cu faţa ciupită de vărsat, mi-a vârât pumnul sub nas, în timp ce încercam să-i împing afară din faţa camerei de gardă, şi m-a înjurat cu o colecţie porcoasă adusă la zi.





Există camere de supraveghere, dar nu le consultă nimeni. Teoretic, există şi poartă, dar e un fel de-a spune, pentru că e o biată bucată de tablă, dată în lături, sprijinită cu o piatră. Un portar, care se estompează în mediu, când e zarvă mai mare.

Managerul a promis că va face o poartă adevărată, că va angaja personal de pază pe măsura pericolului tot mai mare, de care toata lumea e conştientă, dar nimeni nu zice şi nu face nimic. Primarul e total alături cu problema. El vrea medici, dar nu face nimic să-i apere. Managerul, care e un veşnic interimar, e şi consilier la primărie. Nu e medic, e birocrat.

Eu zic că sunt un tip dur, dar vă spun cu mâna pe inimă: aşa ceva nu se mai poate! Poliţia? Nu am mai apucat să-i chem. Oricum, până ajung, poţi să zaci bătut sau tăiat. N-am apăsat nici butonul de panică: nu am intrat în panică, am vrut să văd ce se întâmplă! Au fost colegi care au apelat şi la poliţie, şi la serviciul mobil de securitate, dar, în afară de rapoartele acelora, nu ne-am ales cu nimic!

Dragi medici tineri: nu vă încredeţi în promisiunile belferilor, care vă promit marea cu sarea! Plecaţi în ţări unde meseria de medic e respectată, nu speculată! îmi pare rău că vă stric petrecerea de început de an.





Îmi pare rău că v-am plictisit cu o nouă postare, venită ca de pe front, într-un război cu un inamic pervers, care te mângâie cu o vorbă şi te ucide cu fapta: clasa politică, până la nivelul cel mai de jos şi cea din conducerea medicală, până la cel mai de sus.”