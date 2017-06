Manualul inteligent la care se lucrează de 4 ani la Iaşi. Va fi implementat în şcolile din România

Reprezentanţii Universităţii „Al. I. Cuza“ au oferit detalii despre proiectul de cercetare „MappingBooks – Let’s jump in the book!“, finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Acesta presupune crearea unei cărţi inteligente. După patru ani de cercetare şi programare, prima carte inteligentă va fi un Manual de Geografie de clasa a VIII-a ce va sta în curând în mâinile elevilor, potrivit uaic.ro.



Echipa de cercetare condusă de prof. univ. dr. Dan Cristea, de la Facultatea de Informatică, explică faptul că manualul va fi de fapt o aplicaţie ce va putea fi descărcată pe telefonul mobil sau pe tabletă, preferabil conectate la internet şi cu acces la servicii GPS. Deschisă pe dispozitivul mobil, cartea va putea fi citită şi ca un manual obişnuit, dar va avea multe alte funcţii. Fiecare menţiune a unei locaţii geografice este automat recunoscută, iar elevului i se semnalizează posibilitatea să afle informaţii suplimentare. În plus, atunci când elevul trece pe lângă una dintre sutele de locaţii menţionate în manual, este atenţionat că acel obiectiv se găseşte în manualul său de geografie şi îi reaminteşte informaţiile din manual.



După ce este descărcată aplicaţia pe telefonul sau tableta utilizatorului, cartea va genera automat „scheme” inteligente ale informaţiei din carte, bazate pe înţelegerea textului de către maşină.







„Funcţionalităţile primului text inteligent de acest gen sunt doar câteva din cele pe care le avem în vedere”, a explicat Dan Cristea, pentru uaic.ro.

Cercetătorul susţine că echipa lucrează acum la funcţii şi mai sofisticate: „De exemplu, ghiduri turistice care să se actualizeze permanent cu evenimente din oraş şi să propună sugestii de activităţi pe baza locaţiei. Se poate aplica la cărţi de non-ficţiune care te atenţionează atunci când treci pe lângă locaţii geografice, clădiri sau instituţii menţionate în carte. Probabil însă că provocarea cea mai mare va fi în înţelegerea textelor de ficţiune, a relaţiilor dintre personaje, a firului narativ. Cum faci o inteligenţă artificială să înţeleagă, într-un roman, că se trece brusc la perspectiva altui personaj sau la o intrare de jurnal sau la povestirea unei amintiri? Omul este capabil să le descifreze, la fel de uşor cum respiră. Ei bine, pentru o maşină este foarte dificil”.

Cercetătorul crede că, într-o variantă finală, cartea inteligentă ar presupune şi posibilitatea de a crea legături între cititorii săi, de a genera grupuri sociale în care cititorii să se întâlnească şi să poarte discuţii pe marginea celor citite – un Facebook unde singurele postări acceptabile sunt comentarii la cărţi.

Pe viitor, potrivit uaic.ro, echipa de cercetare speră ca aplicaţiile cărţii inteligente să fie atrăgătoare şi pentru industria editorială. Într-o nouă propunere de proiect de cercetare, profesorul Dan Cristea, alături de cercetători de la Fundaţia Bruno Kessler din Trento şi de la Vrije Universitaet Amsterdam, de informaticieni de la ArtSoft Consult Cluj-Napoca şi de un grup de mai mulţi editori din Italia şi Ungaria, propune dezvoltarea unor instrumente pentru editorii de carte. Pe baza înţelegerii textului, programele ar fi capabile să sugereze editorului artefacte digitale care să genereze interacţiune: referinţe la evenimente sau locuri reale, scheme temporale, scheme de interrelaţionare între personaje, arbori genealogici etc. Aplicaţiile avute în vedere sunt în special dedicate ghidurilor turistice şi manualelor, dar vor putea fi aplicate şi cărţilor de ficţiune.



În UAIC, echipa proiectului Mapping Books este formată din prof.univ.dr. Dan Cristea, lect. dr. Ionuţ Pistol, cercet. şt. Daniela Gîfu şi Lucian Gâdioi – de la Facultatea de Informatică, lect.dr. Mihai Niculiţă de la Facultatea de Geografie şi Geologie şi Dorina Ticu.

Citeşte şi:

Industria care produce anual în Iaşi câte o „fabrică fără fum“. Care sunt punctele forte şi pericolele din acest domeniu