FOTO Startul celui mai mare pelerinaj religios al ţării. Primii pelerini: „La rând la Sfânta Parascheva încerci răbdarea“

Iaşiul devine în această săptămână polul de atracţie pentru creştinii ortodocşi, odată cu Sărbătoarea Sfintei Parascheva, cunoscută drept „ocrotitoarea Moldovei“. Sute de mii de pelerini sunt aşteptaţi în curtea Catedralei Mitropolinate, acolo unde, de marţi dimineaţă, va fi scoasă racla cu moaştele sfintei. Potrivit reprezentanţilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, marţi, la ora 6.30, va începe procesiune cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, care vor fi depuse pe platoul din faţa Căminului preoţesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. La acest prim moment din zi va participa PS Calinic Botoşăneanul.

Apoi se va face sfinţirea apei (aghiazma mică) şi Sfântul Maslu, pe platoul din faţa Catedralei Mitropolitane şi sfinţirea la butoaiele cu apă lângă corpul C1, urmate de Utrenia şi Sfânta Liturghie arhierească, în Catedrala Mitropolitană, unde, de asemenea, va sluji PS Calinic Botoşăneanul.



Încă de luni la prânz primii pelerini s-au aşezat la rând. Elena Săbiuţă (74 de ani, din Piatra Neamţ) şi Gabriel Mocanu (77 de ani, din Focşani) spun că de aproape două decenii vin să se închine la moaştele sfintei de la Iaşi. „Nu e mult să aştepţi 24 de ore ca să te închi ni la Sfântă, trec repede. Când mi-e dor vin să mă închin la Sfântă, dar în Catedrală e ceva, aici e altceva. Aici, la rând, încerci răbdarea. Mă ajută să stau aici. Cu credinţă trebuie să te rogi“, a spus pelerinul venit din Vrancea (foto).

Elena Săbiuţă spune că Sfânta i-a dat „în primul rând sănătate, putere şi răbdare“: „Ne rugăm pentru toată suflarea, că dacă te rogi doar pentru tine nu ai făcut nimic“.

Tot luni la prânz a început şi ornarea raclei cu miile de flori aduse de la Bucureşti de familia Bustei. „Aducem de 14 ani flori pentru racla Sfintei. Anul acesta am schimbat culoarea, aranjamentele sunt cu flori albe“, a spus Florentina Bustei.

În programul destinat credincioşilor, un alt moment important este cel de joi seară, când va avea loc, de la ora 19.00, pelerinajul „Calea Sfinţilor”, pe traseul Mitropolie - bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt - strada I. C. Brătianu - strada Cuza Vodă - strada Armeană - strada Costache Negri - Biserica Sfinţii Trei Ierarhi - bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt – Mitropolie.



„În fiecare an, cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, sunt aduse şi sfintele moaşte ale altor sfinţi. Anul acesta vom avea la Iaşi moaştele Sfintei Mari Muceniţe Tecla. Ne aşteptăm la un aflux de pelerini pe 13 octombrie şi, desigur, pe 14 octombrie. Şi duminică, 15 octombrie, ne aşteptăm să fie mulţi credincioşi la sfinţirea picturii Bisericii «Sfântul Nectarie»”, a declarat Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. În programul anunţat de MMB pentru finalul săptămânii, nu este precizat dacă la slujba de sâmbătă de pe Bulevardul Ştefan cel Mare va fi prezent şi Preafericitul Daniel. Sărbătoarea se va încheia pe 15 octombrie cu sfinţirea Bisericii Sf. Nectarie din cartierul Alexandru cel Bun. Lăcaşul de cult a beneficiat de numeroase modernizări făcute de urgenţă în ultimele zile, printre care şi pavelarea curţii.



Fără corturi destinate pelerinilor

Schimbări importante au fost anunţate de Primăria Iaşi în legătură cu modul de primire al credincioşilor. „Zona Splai Bahlui o vom folosi pentru parcarea autovehiculelor şi autocarelor pelerinilor. Este posibil să folosim chiar şi zona şantierului de acolo. Primul grup mai mare de turişti va veni luni, 9 octombrie, în jurul orei 16.00. Pentru protecţia pelerinilor am comandat o folie mai groasă pentru culoarul dedicat. Va fi montată pe o lungime de circa 700 de metri. Vom reabilita şi spaţiile de urgenţă. Este vorba despre acele module de 12 metri lungime pe care le avem şi pe care vrem să le dotăm şi cu paturi de garnizoană. Vom renunţa la corturile destinate pelerinilor”, a declarat primarul Mihai Chirica. Totodată, reprezentanţii Jandarmeriei au anunţat că au fost înfiinţate trei puncte de informare, în zona Mitropoliei, la Gara şi în apropiere de Hala Centrală.



O altă schimbare importantă vizează eliminarea corturilor comercianţilor din zona străzii Palat şi împrăştierea lor în zona centrală. Dacă, iniţial, primarul Chirica a anunţat că vor fi comercianţi şi în zona Parcului Expoziţiei, lipsa de interes pentru această zonă aflată departe de centrul oraşului a determinat municipalitatea să facă schimbări din mers. „Am renunţat la organizarea de evenimente în Parcul Expoziţiei şi ne-am concentrat mai mult pe zona centrală, fiind şi mai uşor să le administrăm“, a spus Chirica (foto).

Totodată, zona de distracţie din cartierul Alexandru cel Bun a fost desfiinţată: „Ne vom bucura şi de târgurile tradiţionale. Sărbătoarea Vinului va fi la Hala Centrală, Târgul de Blănuri pe strada strada Costache Negri şi Târgul Meşteşugarilor pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi în Piaţa Unirii“.



Deşi sumele alocate de la buget au depăşit 1,2 milioane de lei pentru Sărbătorile Iaşiului, concertul anunţat pentru 15 octombrie este unul doar cu trupe româneşti. Astfel, duminică, pe scena din centrul oraşului sunt anunţaţi Carla's Dreams, What's Up, Alina Eremia, Keo, Gabriel Cotabiţă, Alexandra Ungureanu şi mai „mulţi artişti ieşeni“.



Totodată, pe 12 octombrie în cartierul Alexandru cel Bun şi pe 13 octombrie în cartierul Nicolina vor avea loc două spectacole susţinute de Alexandru Brădăţan, Olimpia Nistor, Ştefan Pintilie, Laura Lavric, Ştefan Deaconiţa, Maria Costioaia, Vasilica Tătaru, Claudia Martinică, Beatrice Duca, Nina Cuciuc, dansatori şi Fanfara Militară. Potrivit Primăriei Iaşi, la spectacolul din 15 octombrie sunt aşteptaţi 20.000 de spectatori, iar concertul va fi urmat de un foc de artificii.



500 de jandarmi din Iaşi şi Bacău vor fi mobilizaţi pentru Sărbătorile Iaşiului, la care se vor adăuga 600 de poliţişti şi 200 de agenţi locali. Pe străzi va putea fi văzută şi patrula călare a Poliţiei Locale Iaşi.