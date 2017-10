Cum se lipeşte corect pe parbriz bulina pentru începători. Perioada de timp obligatorie prin lege în care semnul de avertizare trebuie păstrat „în geam“

Cei care au mai puţin de un an de când au obţinut carnetul de şofer, dar şi cei care sunt începători în ale şofatului şi vor să semnalizeze acest lucru în trafic folosesc bulinele galbene cu semnul exclamării. Poziţia lor pe parbriz şi lunetă nu este cunoscută de toată lumea.Potrivit regulamentelor de aplicare a legislaţiei rutiere, Art. 149 din Regulamentul de aplicare OUG 195/2002 - Reguli pentru circulaţia vehiculelor, bulinele se aplică pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stânga jos. În cazul motocicletelor, semnul galben se aplica în partea din spate lângă numărul de înmatriculare.„ (1)Conducătorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obţinerii permisului de conducere are obligaţia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:a) la motocicletă, în partea din spate lângă numărul de înmatriculare;b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos;c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie în partea din spate stânga sus;d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;e) la autovehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos şi pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.(2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:a) să conducă autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase;b) să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe;c) să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi“.„Şoferii începători trebuie să se facă vizibili în trafic. Important este ca acele semne să fie puse în aşa fel încât să fie vizibile. Nu este prevăzută amendă dacă porţi mai mult sau mai puţin de un an acele semne, este doar o recomandare ca acele buline să fie utilizate, în aşa fel încât ceilalţi participanţi la trafic să ştie că tu eşti începător“, a spus comisar şef Vasile Zacornea, şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Iaşi.Totodată, potrivit normelor legislative, şoferii începători trebuie să conducă cu viteză mai mică. „Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puţin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse“, prevede Codul rutier, citat de avocatnet.ro. În acest caz, legislaţia nu prevede sancţiuni pentru nerespectarea acestei prevederi.În prezent, limitele maxime de viteză stabilite pentru circularea în afara localităţilor sunt următoarele: pe autostrăzi: 130 km/h; pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene: 100 km/h; pe celelalte categorii de drumuri: 90 km/h.

Citeşte şi:

Informaţii mai puţin ştiute despre viaţa deşeurilor generate de noi. Tipurile de gunoaie care se descompun în mii de ani