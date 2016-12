Copiii din Moldova cu malformaţii ale cordului pot fi operaţi gratuit la „Institutul Inimii“ din Iaşi

Copiii din judeţele Moldovei care se nasc cu malformaţii ale cordului vor fi operaţi, gratuit, începând cu luna decembrie, la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I. M. Georgescu”.

IBCV a accesat în ultima lună din an un nou subprogram din programul naţional de boli cardiovasculare derulat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. „Institutul Inimii” din Iaşi a intrat din decembrie 2016 în subprogramul „Proceduri de cardiologie intervenţională la copii cu malformaţii cardiace congenitale” prin care va putea asigura, gratuit, operaţii pentru copiii născuţi cu malformaţii ale cordului.

Momentan, pentru subprogramul promovat de IBCV cu numele de „Salvăm inimile copiilor la noi acasă”, CNAS a alocat institutului suma de 600.000 de lei. „Subprogramul este finanţat din decembrie 2016 cu o valoare alocată de 600.000 de lei. Suma este orientativă şi permite tratarea aproximativ 40 de pacienţi cu malformaţii congenitale, la un cost mediu de aproximativ 14.500 de lei“, a arătat ec. Robert Dâncă, preşedintele CJAS Iaşi.

Prin accesarea subprogramului „proceduri de cardiologie intervenţională la copii“, IBCV Iaşi devine al treilea centru din ţară, după Bucureşti şi Târgu Mureş, care poate efectua operaţii decontate de CNAS la minori cu malformaţii cardiace congenitale.



Potrivit conducerii institutului, accesarea subprogramului înseamnă continuarea intervenţiilor pe cord la copii pe care institutul le-a derulat anii trecuţi prin finanţare europeană.

„Ne bucurăm să intrăm în acest subprogram. Accesarea lui înseamnă că de acum ni s-a deschis o uşă, pentru că noi am efectuat ase¬menea proceduri din alte finanţări. Anul trecut am derulat împreună cu UMF Iaşi programul «100 de inimi pentru 100 de copii» în cadrul căruia am tratat peste 130 de copii. La începutul anului 2016, am finalizat materialele sanitare şi dispozitivele pe care le aveam şi nu am mai putut derula acest program. Prin insistenţele CJAS şi cu sprijinul CNAS, sper eu şi MS, am reuşit în decembrie să intrăm în acest program“, a subliniat profesorul Grigore Tinică, managerul IBCV.