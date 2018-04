Consilierii judeţeni ieşeni îşi duc mapele în faţa Bojdeucii lui Ion Creangă, deşi au ratat un proiect pentru refacerea primului muzeu literar din România

Decizia de a organiza şedinţa în curtea Bojdeucii vine în contextul în care în această lună s-au împlinit 100 de ani de la înfiinţarea casei memoriale. Anul trecut, Consiliul Judeţean a pierdut şansa de a depune un proiect european pentru refacerea casei. La finalul lui 2017, instituţia a reluat procedurile şi a anunţat că pregăteşte documentaţia pentru a consolida clădirea printr-un proiect transfrontalier de un milion de euro.



„Consiliul Judeţean Iaşi începe demersurile pentru restaurarea Muzeului «Ion Creangă», proiectul urmând să cuprindă întreg ansamblul său, fiind vorba despre bojdeucă, o clădire de patrimoniu şi curtea interioară. Proiectul va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun România- Republica Moldova, finanţat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) care se adresează zonei aflate la frontiera dintre cele două state“, a transmis la acea dată preşedintele CJ Iaşi, Maricel Popa.



Casa memorială „Ion Creangă“ este primul muzeu literar din România, înfiinţat în 1918. Şedinţa care va avea loc în curtea bojdeucii începe miercuri, de la 13.00. Pe ordinea de zi sunt 29 proiecte printre care şi situaţia financiară de la Aeroport, pe anul trecut. Totodată, pe ordinea de zi se va afla şi aprobarea realizării proiectului “Improving citizens longevity and quality of life în Iaşi-Sîngerei crossborder region through providing innovative health care services” în parteneriat cu Raionul Sîngerei din Republica Moldova.



Proiectul va fi depus în vederea obţinerii finanţării nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova. În cadrul parteneriatului, vor fi accesate fonduri nerambursabile necesare pentru achiziţionarea unui mamograf digital de înaltă performanţă pentru Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” şi renovarea Stabilimentul Medical din Raionul Sîngerei. Costurile estimate pentru achiziţionarea aparaturii sunt de 400.000 de euro.

