Cele mai tari bancuri cu şi despre Costică. La oficiul poştal: „Cum trimiteţi scrisoarea? Par avion?“. „Nu. Pari om“

1. La Palatul Victoria se opreşte badea Costică cu bicicleta şi o reazemă de gard şi începe să caşte ochii în jur. Gardianul:

- Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniştrii, primul-ministru...

- No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!



2. Stătea Badea Costică pe deal cu un bumerang în mână şi cu faţa plină de sânge. Se apropie Ion:

- Ce faci, mă, Costică?

- Stau.

- Da’ ce ţii în mână?

- Nu ştiu.

- Păi şi de ce îl ţii? Aruncă-l!

- Aruncă-l tu, că eu m-am săturat!



3. Un pilot, un marinar şi badea Costică stăteau de vorbă. Pilotul spune: „Eu când aterizez îmi sun nevasta şi o avertizez că am ajuns. Să nu am probleme!”.

Marinarul la fel: „Când acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplăceri!”.

Badea Costică tăcea. Amândoi au sărit pe el cu întrebările: „Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai probleme?”. La care el zice: „Nu, eu sun la uşă şi mă duc la geam! N-a scăpat nici unul până acum!”.



4. Un tânăr se întâlneşte cu badea Costică. Acesta era cu oile la păscut. Tânărul se gândeşte să facă conversaţie şi-l întreabă:

- Bade, dau oile lapte?

- Alea albe, da.

- Şi alea negre?

- Şi alea negre.

- Da’ lână dau?

- Alea albe, da.

- Păi şi alea negre?

- Şi alea negre.

- Păi atunci de ce faci diferenţa între ele?

- Pentru că alea albe sunt ale mele.

- Şi alea negre?

- Şi alea negre.



5. Badea Costică intră în farmacie. Acolo erau doi studenţi practicanţi. Badea:

- Ce se vinde aici, mă?

- Măgari, moşule! îl iau tinerii peste picior. La care badea Costică:

- Şi-au rămas numai doi?



6. Badea Costică la poştă, trimite o scrisoare în străinătate. Poştaşul îl întreabă:

- Par avion?

Badea Costică răspunde:

- Ei ba, pari şi tu om ca tot omul.



7. Doi maramureşeni călătoreau cu trenul. Vine conductorul.

- Biletele la control, vă rog!

- Mă, Costică, noi avem belet?

- No.

- N-avem belet, domn controlor.

- Bani de amendă aveţi?

- Mă, Costică, bani de amendă avem?

- No.

- N-avem bani, domn controlor.

- Vă bateţi joc de mine? Bilet nu aveţi, bani nu aveţi. Atunci, ce dracu' aveţi?

- Ce-avem, mă Costică?

- Avem abonament.



8. Un englez sosit în România îl zăreşte pe badea Costică cosindu-şi iarba şi vrea să intre în vorbă cu el:

-Bade couseşti? întreba englezul într-o română cam stricată.

Badea Costică se uita la el şi îşi vede în continuare de treaba lui.

Englezul mai face o încercare:

-Bade couseşti?

Badea Costică iar nu-l bagă în seamă.

Disperat englezul întreabă iar:

-Bade couseşti?

Badea Costică se uită sictirit la englez şi-i răspunde:

-You have an obsession, pal!



9. Badea Costică şi badea Ion sunt trimişi de Ceauşescu să reprezinte România la un congres internaţional care avea loc la Paris. Aici, cei doi sunt cazaţi la Hotelul „Ritz” , ca şi celelalte oficialităţi. Când ajung în camere, Costică strigă către Ion:

- „Mă, tu vezi că aci tăte-s curate, mă?”

- „Da, mă... tare-i fain”, răspunde Ion

- „Mă, şi ce băi faine au”, continuă Costică

- „Da, mă...”

- „Şi în băi curge apa caldă...”

- „Păcat că nu-i duminică să facem baie”, răspunde Ion.



10. Lui Costică îi scârţia foarte tare lanţul de la bicicleta pe care mergea. Îl aude Gheorghe şi îi spune:

-Bă, Costică, vezi că-ţi zdrăngăne lanţul de la bicicletă!

-Nu aud ce spui că-mi zdrăngăne lanţul de la bicicletă!



Surse:

http://bancurinoi.ro/, http://glumepenet.com/, meme.ro, http://bancurispumoase.weebly.com/

