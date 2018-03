Cele mai controversate zece filme care au câştigat premiul Oscar. Ce peliculă a surclasat celebrul „Citizen Kane“

1. How Green Was My Valley. Câştigătorul din 1942, regizat de John Ford, a câştigat premiul la categoria cel mai bun film în dauna celebrei pelicule Citizen Kane, a lui Orson Welles. Filmul lui Welles e considerat de mulţi critici ca fiind cel mai bun film din toate timpurile.





2. Around the World in 80 Days. Şi în ziua de astăzi, mult mai cunoscut şi apreciat în rândul criticilor de film a rămas The Ten Commandments, a lui Cecil B. deMille, care a câştigat totuşi premiul Oscar în 1957, pentru efecte speciale.





3. Rocky. Apărut în 1977, cu Sylvester Stallone în rolul principal, filmul a surclasat două procuţii clasice: All The President’s Men şi Taxi Driver.





4. Kramer vs Kramer. Indiscutabil una dintre cele mai reusite drame ale anului 1980, filmul ce i-a avut protagonişti pe Dustin Hoffman şi Meryl Streep a câştigat premiul în dauna Apocalypse Now, regizat de Francis Ford Copolla, film considerat unul dintre cele mai bune din toate timpurile.





5. Ordinary People. Considerat de academie cel mai bun film în 1981, producţia a surclasat, surprinzător la acel moment, filmul Raging Bull, cu Robert de Niro în rolul principal.





6. Dances with Wolves. Filmul a surclasat un alt film regizat de Martin Scorsese, Goodfellas, văzut de mulţi critici, în 1991, cel mai bun film al anului.





7. Forrest Gump. A câştigat în 1995 premiul în dauna Pulp Fiction, capodopera lui Quentin Tarantino.





8. The English Patient. A câştigat premiul în 1997, când mulţi critici vedeau ca mare câştigător Fargo, regizat de fraţii Coen.





9. Shakespeare In Love. Câştigător în 1999, filmul a surclasat Saving Private Ryan, regizat de Steven Spielberg.





10. Crash. A câştigat premiul în 2006, în condiţiile în care majoritatea criticilor Brokeback Mountain