Bolnavii de hemofilie din Iaşi, afectaţi de neînţelegeri între medici. „Din ianuarie, nu am luat niciun factor de coagulare de la spital. Nu mai înţelegem nimic”

Bolnavii adulţi diagnosticaţi cu hemofilie, arondaţi secţiei clinice de hematologie de la Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Iaşi, susţin că în primele patru luni din 2018 nu au avut acces la tratament cu fiole de factor de coagulare. Potrivit pacienţilor, explicaţiile pe care le-au primit din partea spitalului sunt contradictorii. Conform conducerii unităţii medicale şi CJAS Iaşi, spitalul nu are probleme cu aprovizionarea cu factor de coagulare, în farmacie fiind înregistrate, pe 31 martie, fiole în valoare de peste 1,5 milioane de lei.

„Factorul de coagulare necesar pacienţilor cu hemofilie nu există deloc în judeţul Iaşi, cu toate că s-au alocat fonduri, s-a mărit bugetul de şase ori pe program, de la 30 de milioane la 180 de milioane de euro, fapt care ar trebui să se vadă în îngrijirea noastră. Noi, prin varianta programului «on demand» (n.r., la cerere), ar trebuie să avem tratamentul acasă să-l administrăm ori de câte ori simţim nevoia, adică la sângerări. Cu toate acestea, nu am primit anul acesta nicio fiolă de tratament de la «Sf. Spiridon»“, a explicat Constantin Lazer, pacient în vârstă de 52 de ani, din judeţul Bacău.

Un alt bolnav, Ioan Cureluşă, în vârstă de 32 de ani, din judeţul Iaşi, a subliniat că, din cauza lipsei tratamentului, are dureri de picioare şi este imobilizat. În plus, din cauza crizei apărute pe secţia de hematologie de la Spitalul „Sf. Spiridon“, Cureluşă nu a mai fost operat pentru protezarea unei mâini, aşa cum era programat.

„Din ianuarie nu am luat niciun factor de coagulare de la spital. Pe 14 martie eram programat la operaţie, pentru că am articulaţia unui cot blocată. Au fost făcute toate demersurile, dar înainte de operaţie, doamna doctor Bădulescu mi-a spus că s-a anulat totul din cauză că nu mai este de acord managerul. Când am fost la domnul manager, dumnealui a spus că este de acord cu continuarea intervenţiilor. Nu mai ştim şi nu mai înţelegem nimic“, a explicat pacientul.