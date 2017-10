ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a botezat perechea de cvadrupleţi a unei familii din judeţul Iaşi

Cei patru bebeluşi ai familiei Cozma au fost creştinaţi în biserica din satul Buda, comuna Lespezi. Ceremonia religioasă a avut loc duminică, 29 octombrie, şi a fost oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. „Părintele mitropolit ne-a botezat copiii ieri, la biserica din sat. Toate pregătirile pentru slujba de botez au fost făcute de părintele protopop de la Paşcani. Copiii sunt acasă cu noi de trei săptămâni, de când au fost externaţi. Sunt foarte bine, sănătoşi şi voioşi”, a precizat Constantin Cozma, tatăl copiilor.

Irina Cozma, o femeie în vârstă de 29 de ani, a născut două fete şi doi băieţi pe 10 august, la Spitalul Municipal Paşcani. Femeia a născut în a 32-a săptămână de sarcină. Mama cvadrupleţilor a relatat că se ştia însărcinată cu gemeni, nu cu cvadrupleţi.„Eu am fost la câteva controale şi mi-au spus că am gemeni, numai că la spital după ce am născut doi copii, au mai venit încă doi. Când l-am sunat pe soţul meu la Bucureşti să-i spun vestea a zis «Doamne, cum este posibil» şi şi-a făcut cruce. Copiii sunt bine, sănătoşi“, a precizat mama copiilor.

Cvadrupleţii au fost spitalizaţi aproape două luni în mai multe clinici de profil. Cea mai lungă perioadă şi-au petrecut-o în Secţia de Recuperare Pediatrică de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. Bebeluşii familiei Cozma au fost externaţi la începutul lunii octombrie. Cu ajutorul colaboratorilor preotului ieşean Dan Damaschin, părinţii şi bebeluşii au plecat acasă cu toate cele necesare.

Oamenii le-au donat alimente, scutece şi îmbrăcăminte şi s-au angajat să-i sprijine ori de câte ori au nevoie. „Am făcut un apel pentru electrocasnice şi am reuşit, cu ajutorul credincioşilor şi al mitropoliei, să acoperim şi această nevoie. Am găsit prin colaborarea cu Primăria Lespezi şi o femeie care să sprijine familia cu îngrijirea zilnică a copiilor. Acum, cred că familiei i-ar fi necesar mobilier în fiecare cameră, adaptat desigur nevoilor”, a subliniat preotul Dan Damaschin.

Primăria Lespezi, pe raza căreia locuieşte familia Cozma, s-a ocupat de renovarea locuinţei, după cum ne-a relatat Constantin Cozma în urmă cu câteva săptămâni. Irina şi Constantin mai au apatru copii, cu vârsta cuprinsă între patru şi 11 ani. În plus, soţii au grijă şi de doi nepoţi, rămaşi acasă singuri după ce mama a plecat în străinătate.

