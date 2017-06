VIDEO Un român a deschis cel mai bizar muzeu al socialismului: „Am vrut să arăt cum trăiam pe vremea lui Ceauşescu”

Romică Bîrsan are 44 de ani şi este pasionat de colecţionarea obiectelor vechi, a „bucăţilor din trecutul României”. A strâns în ultimii ani câteva mii de astfel de piese pe care a hotărât să le arate publicului într-o expoziţie cu titlul „Paşii României prin socialism şi democraţie”.

Romică trăieşte în Hunedoara şi a avut un depozit de mobilier la parterul unui bloc ridicat în anii 1950, în cel mai vestit cartier al Hunedoarei, O. M. (Oraşul Muncitoresc). După ce a renunţat la afacerea cu mobilă second-hand, hunedoreanul a decis să dea o altă utilitate locaţiei din complexul „Potcoava”, unde în trecut a funcţionat o Alimentară. Astfel a luat fiinţă secţia muzeală inaugurată vineri.

„O parte a expoziţiei este dedicată armatei, de la cea din Republica Socialistă Română, până în prezent. Un spaţiu este dedicat CFR-ului, un alt spaţiu fostului preşedinte Nicolae Ceauşescu, un altul militarilor, uzinelor şi minelor din zona Hunedoarei. Am încercat să redau şi o sufragerie din vremea comunistă, prin care să le arăt oamenilor cum trăiau părinţii noştri, la ce fel de televizoare se uitau, ce bibeloruri aveau. Am amenajat şi o sală de clasă, să vadă oamenii cum am făcut noi şcoală şi ce manuale existau atunci”, a relatat hunedoreanul, la deschiderea expoziţiei.

Dimploma semnată de Nicu Ceauşescu

Cei care vizitează „muzeul” pot găsi aici peste 1.000 de obiecte care compun o parte din istoria ultimelor decenii. La loc de cinste a fost aşezat „Omagiul” dedicat lui Nicolae Ceauşescu, iar pozele fostului preşedinte comunist decorează pereţii expoziţiei, alături de tablouri, picturi, pancarte din anii 1970 şi 1990, steaguri şi numeroase portrete ale celor mai populare personaje istorice promovate din manualele trecutului.

Ştefan Galamboşi a donat expoziţiei dimploma primită pentru rezultate deosebite la Olimpiada Metalurgistului, din 1981, semnată de Nicu Ceauşescu.

Cea mai mare parte a obiectelor expuse au fost colecţionate de Romică Bîrsan, iar cele mai multe sunt echipamente şi uniforme militare vechi, unele rare. Expoziţia va fi deschisă zilnic.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Primul ambasador al SUA care a vizitat Hunedoara în comunism: americanul plimbat prin castel şi combinat a rămas uimit de sporul populaţiei

În martie 1972, la un deceniu după ce primise vizita liderului URSS Nikita Hruşciov, oraşul Hunedoara a fost gazdă, pentru o zi, a ambasadorului american Leonard Carpenter Meeker (1916 – 2014). Autorităţile locale s-au mobilizat pentru a-i face vizita cât mai plăcută.

Mitul oţelarului Ştefan Tripşa, eroul Muncii Socialiste pe care comuniştii l-au transformat într-un personaj fabulos

Ştefan Tripşa a fost unul dintre cele mai cunoscute personaje din trecutul comunist al Hunedoarei. A devenit celebru în anii 1960, după ce a primit titlul de Erou al Muncii Socialiste – RPR, pentru performanţele sale în Oţelărie. În anii 1960, noul erou stahanovist a fost răsfăţatul presei, al publiciştilor şi al autorităţilor, care l-au transformat într-un oţelar legendar, cu calităţi fabuloase.

Locul în care însemnele comunismului sunt păstrate cu sfinţenie. „Secera şi Ciocanul“ şi stema României socialiste din stadionul aflat în curtea bisericii

Stema României socialiste şi „Secera şi ciocanul“ au fost păstrate la loc de cinste pe clădirea unuia dintre cele mai ciudate stadioane din România: arena comunei Ghelari, o aşezare cunoscută din cele mai vechi timpuri pentru bogăţia zăcămintelor de fier.

Dramele celor care şi-au căutat salvarea în scrisori trimise lui Nicolae Ceauşescu. Cum erau urmăriţi, pedepsiţi şi transformaţi în „elemente duşmănoase“

Autorităţile comuniste şi conducerea de partid au privit ca adevărate ameninţări cele mai neînsemnate cereri adresate lui Nicolae Ceauşescu în scrisorile trimise de oamenii nemulţumiţi în anii `70. Potrivit documentelor păstrate la Arhivele Naţionale din Judeţul Hunedoara, în acea perioadă zeci de hunedoreni au avut de suferit de pe urma epistolelor pe care le-au trimis liderului comunist.