Scrisoarea de teroare trimisă din puşcărie de un criminal odios, proaspăt eliberat: „Vă voi executa prin dinamitare şi voi scrie istoria cu sângele copiilor“

Eliberarea din detenţie a celui mai odios criminal al anilor 1990 a provocat nelinişte în rândul celor care l-au cunoscut. Beniamin Laichici a ispăşit 22 de ani de închisoare după ce a în 5 şi 6 martie 1995 a împuşcat mortal cinci oameni, din dorinţa de a se răzbuna pe soţia sa.

Din spatele gratiilor, a trimis scrisori şi cărţi poştale în care a ameninţat rudele şi apropiaţii victimelor sale. O nepoată a fostei sale soţii s-a numărat printre „ţintele” ameninţărilor, primind, în decursul a cinci ani, câteva zeci de scrisori şi cărţi poştale cu mesaje de teroare.

Într-una din aceste scrisori, primită în 1998, Beniamin îi condamna familia la moarte şi o înştiinţa când va pune în aplicare execuţiile. „CALENDAR privind restul vieţii cât mai au de trăit doi copii ai unei bestii de miliţian terorist, care au fost condamnaţi la MOARTE de către proprii lor părinţi şi mătuşă. Sentinţă rămasă definitivă. Execuţia urmează să o aduc la îndeplinire, prin DINAMITARE a blocului sau prin împuşcare, FOC DE ARMĂ. Motivul execuţiei: Amestecul părinţilor lor în familia mea, de m-au despărţit de mătuşa lor, folosirea minciunii, abuzului şi umilirii mele, considerându-mă un curvar”, le scria Beniamin rudelor soţiei sale, semnându-se „EL”. Au urmat şi alte epistole, care au provocat traume femeii.

Execuţii programate

„Motto. De ziua fiicei tale, cu ocazia zilei de naştere, la finele lunii februarie, URARE SINCERĂ ŞI SIGURĂ: Să fii sigură că nu vei scăpa nedinamitată sau împuşcată în cap de către mine, repet, fii foarte sigură. EL”, scria Beniamin. „Aceştia sunt anii din urmă ai copiilor tăi, restul vieţii lor, în mod foarte sigur. Fii sigur că mă ţin de cuvânt, nu sunt laş ca tine, doresc să scriu istoria curvei cu sângele copiilor ei”, semna Beniamin, publicând şi un calendar al anilor la care programase execuţiile, până în 2014.

Femeia care a primit scrisorile de ameninţare de-a lungul a cinci ani, la începutul anilor 2.000 a declarat că punerea în libertate a fostului condamnat i-a provocat un adevărat şoc şi că are nevoie de protecţie. „Cei de la Parchet, unde m-am adresat pentru a depune plângerea, mi-au zis că ameninţările sunt vechi. Sunt vechi, dar există. Am avut de suferit de pe urma lor şi sunt mai mulţi oameni în situaţia mea, oameni care au lucrat în Poliţie, avocaţi, magistraţi, pe care el i-a ameninţat”, a declarat ruda fostei soţii a lui Beniamin Laichici. Beniamin Laichici a fost eliberat zilele trecute, de Tribunalul Bistriţa Năsăud. Potrivit unor informaţii, el locuieşte acum în judeţul Timiş.

După două decenii de închisoare, „regreta crimele”

În 2015, în vremea în care se afla în Penitenciarul Timişoara, Laichici a cerut să fie eliberat, recunoscând, printre altele, că regretă crimele. Susţinea că „domnul director al penitenciarului nu-i permite să-şi practice religia baptistă, deşi i-a solicitat să-l lase să meargă la Biserica Baptistă Bethel şi la înviere. Petentul depune la dosar înscrisuri şi cu privire la religia sa şi arată că regretă fapta comisă, are 61 de ani, are casă, are pământ şi nepoţi şi doreşte să-şi vadă de viaţa şi de credinţa sa, arătând totodată că este un păcat mare să iei viaţa unui om şi le are pe conştiinţă pe victime, este sănătos fizic şi psihic şi a fost amânat de 4 ori pentru aceleaşi motive. În concluzie, petentul arată că regretă nespus de mult fapta, respectiv faptul că i-a împuşcat pe oamenii respectivi şi solicită să-i fie admisă cererea de liberare condiţionată”, se arăta într-una din solicitările acestuia, respinsă de instanţă.

Cronica celor mai cumplite crime

În 6 martie 1995, Beniamin Laichici s-a predat Poliţiei din Deva după ce a ucis cinci oameni. Cu o seară în urmă, cu gândul că soţia îl înşela, potrivit anchetatorilor, Beniamin Laichici (fost Jian) a împrumutat o armă de vânătoare de la un bărbat din Sântandrei, pe care l-a împuşcat apoi, iar în seara de 5 spre 6 martie 1995 s-a deplasat cu un taxi până la Abrud, unde locuiau cumnaţii săi. L-a ucis pe unul dintre ei, dar şi pe un vecin al acestuia. În dimineaţa de 6 martie, ucigaşul s-a întors în Deva, unde s-a prezentat la locul de muncă al soţiei sale, un chioşc din zona gării din Deva. Femeia nu era la lucru, ascunzându-se de mai multe zile de teama soţului ei.

Acolo, Beniamin a împuşcat în cap o tânără care era colegă de serviciu cu soţia sa. Setea de sânge I s-a potolit după ce a mai ucis cu patru focuri de armă pe şeful său, cel bănuit de legături amoroase cu soţia sa, în plină stradă, în faţa Baroului de Avocatură din Deva. Laichici a depus arma şi cele trei cartuşe rămase la sediul Inspectoratului de Poliţie, din Deva, unde s-a predat. Un an mai târziu a fost condamnat la închisoare pe viaţă, dar ulterior instanţele au decis transformarea pedepsei într-una de 25 de ani de închisoare. În ultimii doi ani, condamnatul a depus mai multe solicitări de eliberare condiţionată.

