Motivarea eliberării fostului ministru Monica Iacob Ridzi: „Munceşte 10 ore pe zi. Doar Dumnezeu ştie ce-i în sufletul ei”

Dosarul privind liberarea condiţionată a fostului ministru al Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi, a ajuns pe rolul Tribunalului Cluj, care va da soluţia definitivă în 22 noiembrie. Judecătoria Gherla a admis vineri, 27 octombrie, cererea de eliberarea condiţionată a Monicăi Iacob Ridzi, însă decizia instanţei a fost contestată de procurori.

În februarie 2015, Monica Iacob-Ridzi a fost condamnată la cinci ani de închisoare în dosarul „2 Mai”, în care a fost judecată pentru fapte de abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual şi participaţie improprie de acces fără drept la un sistem informatic. Alături de Ridzi, în acelaşi dosar, au fost judecate şi condamnate alte 11 persoane, foşti angajaţi ai ministerului Tineretului şi Sportului, administratori de firme, colaboratori.În acest dosar, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului s-a constituit parte civilă cu suma de 2.736.933,28 lei (640.000 de euro) în dosar.

Doi ani şi jumătate de închisoare

A fost publicată motivarea sentinţei din 27 octombrie. Monica Iacob Ridzi a solicitat eliberarea condiţionată, după ce Comisia pentru liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Gherla a declarat cererea ei admisibilă. „Pentru a fi propozabilă, petiţionara trebuia să execute fracţia de 2/3 respectiv 1.217 zile din care 913 zile efectiv executate, 304 zile considerate ca executate pe baza muncii. Ea a executat cu mult peste această fracţie, a executat efectiv 982 zile si urmare a aplicării Legii nr. 169/2017a mai beneficiat de încă 150 zile”, se arată în cererea ei.

Reprezentanta Ministerului Public a solicitat instanţei să respingă ca nefondată cererea de liberare condiţionată formulată de Monica Iacob Ridzi şi să fixeze un nou termen pentru care cererea va fi reînnoită. „Apreciază că în analizarea cererii de liberare condiţionată trebuie avut în vedere şi natura şi calitatea infracţiunii pentru care s-a dispus pedeapsa. În ceea ce privesc activităţile la care ea a participat, se poate observa că aceasta într-adevăr a participat la multe programe rezultate din procesul-verbal, toate au avut caracter preponderent recreativ, deci nu au fost programe de o anumită natură, participări la diverse festivaluri de teatru şi din această perspectivă crede că în cauză nu se poate susţine cu suficiente probe existenţa acestor dovezi medicale si de asemenea nu se poate susţine cu suficient temei că timpul scurs în penitenciar este suficient pentru realizarea scopului pedepsei”, au arătat procurorii.

A lucrat zece ore pe zi

Monica Iacob Ridzi, având ultimul cuvânt, arată că de aproape trei ani aştepta această zi. „S-a rugat la Dumnezeu în fiecare zi să reziste, să poată să ajungă în faţa instanţei si să roage instanţa să accepte şi să admită liberarea ei condiţionată. Ascultând-o pe doamna procuror s-a blocat. Monica Iacob Ridzi a participat la 400 programe, toate programele la care a fost inclusă de reprezentanţii Penitenciarului, acumulând un număr de 1.497 credite în baza cărora a fost recompensată de 25 de ori. A fost declarată iniţial inaptă de muncă. A stăruit cu nenumărate cereri, a insistat, i-au fost respinse si a tot insistat până când i s-a acceptat să lucreze. După aproape un an a reuşit să convingă medicii să-i permită sa lucreze, dar nu pentru că i-a fost mai bine ci, mărturiseşte că a forţat să meargă la muncă, să aleagă între a merge la medic şi a munci. A decis pe propria răspundere si pe riscul ei să meargă să muncească pentru a putea obţine zile câştigate prin muncă si a încerca să meargă acasă cât mai repede lângă cei doi copii foarte mici si profund afectaţi de despărţirea de mamă. A lucrat la început cinci luni la curăţenie, în interiorul Penitenciarului şi de un an şi jumătate lucrează la deservire, la servirea mesei. Este o muncă fizică. Lucrează 10 ore pe zi. Nu i-a fost uşor. A zis de la început că a fost o perioadă extrem de dificilă”, se arată în dosarul de liberare condiţionată.

„Doar Dumnezeu ştie ce-i în sufletul ei”

În faţa instanţei, Monica Iacob Ridzi l-a invocat şi pe Dumnezeu. „Doar Dumnezeu ştie ce-i în sufletul ei şi crede că situaţia ei este una aparte. Este foarte greu să descrie în cuvinte cât de mult suferă cei doi copii. Unul dintre ei avea 1 an si 4 luni la momentul condamnării sale, în prezent are 4 ani si 2 luni si o roagă in fiecare zi să meargă acasă şi refuză să meargă la grădiniţă în lipsa mamei. Îşi cere scuze instanţei pentru că nu-i robot, este om si are sentimente, este mamă si se emoţionează profund de câte ori se gândeşte la copiii ei. Băieţelul ei avea 4 ani si 9 luni la momentul condamnării, acum are 7 ani si 6 luni. A început clasa a I-a şi are dificultăţi mari de adaptare în lipsa mamei. Mama sa a suferit un şoc la momentul condamnării ei, fiind diagnosticată ulterior cu o afecţiune neurologică cruntă ,ce necesită monitorizarea permanentă. Copiii ei suferă profund. Nu poate spune ce este în sufletul ei, cât de mult suferă. Cât de mult suferă mama ei, soţul ei. Soţul ei a încearcă să fie şi mamă şi tată pentru cei doi copii. Petiţionara solicită onoratei instanţe si doamnei procuror să oprească această suferinţă acum, întrucât stă în puterea lor acest lucru. Lăsarea ei în detenţie si orice zi în plus în care va fi despărţită de copiii săi nu poate decât să agraveze atât situaţia medicală a celor doi copii minori cât si situaţia ei. Petiţionara solicită respectuos admiterea cererii si să îi fie permis să ajungă acasă lângă cei doi copii si lângă familia ei în cel mi scurt timp posibil pentru că această cruce grea pe care o poartă, o poartă tot mai greu. Sunt momente în care simte că se prăbuşeşte si numai Dumnezeu ştie cât îi este de greu”, se arată în dosar.

A scris o carte

Magistraţii au notat că Monica Iacob Ridzi a fost receptivă la activităţile cultural-educative. A fost membră a unei trupe de teatru din penitenciar şi a participat la mai multe spectacole cu această trupă. De asemenea, a participat la redactarea unei reviste în penitenciar şi a elaborat lucrarea „Securitate şi sănătate în muncă. O perspectivă legislativă evolutivă”. A absolvit un curs de calificare pentru ocupaţia de lucrător în gospodărie agroturistică, cu media 10, iar potrivit altui document al unei societăţi comerciale poate fi angajată pe post de traducător, pe o perioadă nedeterminată.

„O declaraţie emisă de un cadru didactic al Universităţii din Petroşani atestă că lucrarea <<Securitate şi sănătate în muncă. O perspectivă legislativă evolutivă>>, elaborată de către doamna Monica Iacob Ridzi are un caracter ştiinţific şi prezintă un nivel semnificativ de importanţă. Autorul declaraţiei este profesor la Facultatea de Mine. Având în vedere titlul lucrării, ar fi fost oportun ca aceasta să fie evaluată de un specialist în ştiinţe juridice (respectiv specialist în dreptul muncii”, informa instanţa.

Monica Iacob Ridzi (UNPR, fost PP-DD până în 2014), fost deputat din Valea Jiului şi fost ministru al Tineretului şi Sportului este căsătorită cu primarul Petroşaniului, Tiberiu Iacob Ridzi, şi are doi copii. Se află în închisoare din luna februarie a anului 2015, iar între timp a solicitat de mai multe ori graţierea sau întreruperea executării pedepsei.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Monica Iacob Ridzi face primul pas spre libertate. Magistraţii i-au admis cererea, dar sentinţa nu este definitivă

Magistraţii au admis cererea de liberare condiţionată depusă de Monica Iacob Ridzi. Decizia nu este definitivă şi a fost atacată cu contestaţie, de procurori.

Planurile deputaţilor din Hunedoara care au strâns condamnări definitive: Mircia Muntean vrea la primărie, Monica Iacob Ridzi îşi doreşte eliberarea

Aleşi în 2012 în Parlamentul României, Mircia Muntean (PSD) şi Monica Iacob Ridzi (UNPR) s-au umplut de ruşine, după ce au fost condamnaţi definitiv pentru fapte de corupţie. Mircia Muntean a primit patru ani de închisoare cu suspendare şi mai este anchetat într-un dosar penal, în care e acuzat că a produs un accident uşor, fiind băut la volan. Ridzi a ajuns în închisoare, cu pedeapsă de cinci ani pentru abuz în serviciu.

Monica Iacob Ridzi poartă orteze pentru a se putea deplasa. Starea de sănătate a fostului ministru s-a agravat după gratii

Starea de sănătate a Moncăi Iacob – Ridzi s-a înrăutăţit în închisoare, potrivit apropiaţilor săi. Aceştia susţin că fostul ministru este nevoit să poarte proteze la genunchi ca să mai poată merge.