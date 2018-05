Legendele celor mai siniştri monarhi medievali: sultanul obsedat de virgine şi grozăviile lui Ivan cel Groaznic

Mărturii ale autorilor medievali descriu atrocităţile prin care au rămas în istorie domnitori medievali ca Vlad Ţepeş, Ivan cel Groaznic sau Ginghis Han. Iată câteva dintre cele mai cunoscute:

Ivan cel Groaznic

Ivan cel Groaznic (1530 - 1584) a fost încoronat ţar al Rusiei la vârsta de 17 ani, fiind primul şi unul dintre cei mai importanţi ţari din istorie.



A fost portretizat în nuanţe sumbre de numeroşi dintre contemporanii săi. Avea un comportament deviant încă din copilărie, când una dintre plăcerile sale consta în smulgerea penelor păsărilor sau aruncarea puilor de pe ziduri. Printre victimele sale preferate au fost boierii neagreaţi, pe care îi ucidea în chinuri, rugându-se apoi pentru iertarea păcatelor. În 1570, a intrat în istorie ca Ivan cel Groaznic, după masacrul de la Novgorod, în care au fost ucişi între 15.000 şi 60.000 de localnici, potrivit diverselor mărturii ale cronicarilor vremii. „Ţarul a poruncit ca boierii puternici, negustorii importanţi, funcţionarii administrativi şi cetăţenii de orice rang să fie aduşi în faţa sa, împreună cu soţiile şi copiii lor. Ţarul a dat poruncă să fie torturaţi în prezenţa sa în diverse feluri, pline de ură, oribile şi inumane… Trupurile lor torturate şi arse în foc în chipuri rafinate erau apoi aruncate în râul Volkov, zilnic cam o mie de fiinţe umane de toate vârstele erau azvârlite în apă şi înecate”, informa unul dintre ei. Se spune că astrologii i-au prevestit moartea, în data de 18 martie 1584. O altă mărturie ciudată despre Ivan cel Groaznic i-a aparţinut lui Giles Fletcher, ambasador al Elisabetei I a Angliei: „În preumblările sale, dacă nu-i plăcea de chipul sau persoana cuiva pe care îl întâlnise pe drum, sau pe care-l văzuse, dădea poruncă să i se taie capul. Lucru care era făcut, iar capul era azvârlit la picioarele sale”, scria diplomatul. Înainte de a muri, Ivan şi-a bătut crunt fiica însărcinată, provocându-i avortul şi şi-a ucis fiul, într-un acces de furie.

Biografia macabră a lui Vlad Ţepeş

Voievodul muntean Vlad Ţepeş (1431 - 1476) a rămas în istorie şi datorită numeroaselor legende despre atrocităţile comise. Potrivit saşilor din Transilvania, cu care acesta se afla în conflict, Ţepeş ordona deseori ca osândiţii să fie jupuiţi de piele, fierţi, decapitaţi, orbiţi, strangulaţi, spânzuraţi, arşi, fripţi, ciopârţiţi, bătuţi în cuie, îngropaţi de vii sau erau mutilaţi prin tăierea nasului, urechilor, organelor genitale şi a limbii. Cronicarii turci au oferit descrieri asemănătoare despre faptele cumplite ale domnitorului. „Cruzimea lui era atât de mare, încât dacă un om dintr-un sat săvârşea vreo nelegiuire, îi trăgea în ţeapă pe toţi locuitorii acelui sat. În faţa cetăţii de lemn unde îşi avea reşedinţa, el a pus, pe o lungime de şase mile, să i se împletească două rânduri de garduri, pe lângă care a pus mărăcini, spunând că îşi face o grădină. Apoi a umplut locul dintre cele două garduri cu unguri, moldoveni şi valahi traşi în ţeapă. În afară de aceasta, împrejurimile cetăţii fiind împădurite, de fiecare cracă atârnau nenumăraţi oameni spânzuraţi şi poruncise că oricine va lua jos pe unul dintre spânzuraţi să fie spânzurat în locul aceluia”, îl descria cronicarul Tursun Bei.

„Odată se ospăta sub trupurile oamenilor morţi, care erau puşi în ţeapă, mulţime mare, împrejurul mesei lui. Iar el mânca în mijlocul lor şi cu aceasta se desfăta”, arătau autorii slavi ai unei povstiri apărute după moartea lui Vlad Ţepeş. Voievodul muntean din secolul al XV-lea devenise renumit pentru sadismul cu care aplica pedepsele. Potrivit unor istorici, cel puţin 40.000 de oameni au murit din ordinul lui Vlad Ţepeş, iar multe dintre cadavre au fost folosite la decorarea grădinilor sale. Peste 20.000 dintre victimele sale au fost otomanii care au murit în bătăliile purtate de acesta la sud de Dunăre.

Sultanul Ibrahim - iubitorul de virgine

Sultanul Ibrahim (1615 - 1648) al Imperiului Otoman a fost faimos datorită înclinaţiilor sale. Potrivit domnitorului moldovean Dimitrie Cantemir, sultanul a dat ordin să îi fie confecţionat, din aur, vaginul unei vaci, şi să fie căutată tânăra care se potriveşte măsurilor acestuia. Ibrahim ar fi murit strangulat, iar o legendă care se referă la rebeliunea care a precedat moartea lui spune că ea a fost pornită din cauza deciziei ireale a sultanului de a-şi îneca toate cele 280 de femei din haremul său. „În grădina Palatului, numită Ghassi, aduna de multe ori toate concubinele lui, le făcea sä se desbrace cu totul şi se desbrăca şi el în pielea goală, necheza ca armăsarii şi se arunca între ele; acestea, la porunca lui, trebuiau să se apere cu mâinele, cu picioarele, până când răpea pe una ori alta şi o siluia”¸ scria Dimitrie Cantemir, în „Istoria Imperiului Otoman”.

Elisabeta Bathory – contesa vampir

Contesa Elisabeta Bathory (1560 - 1614) a intrat în istorie în urma legendelor sângeroase care au circulat pe seama ei. Dacă mărturiile vremii sunt adevărate, Elisabeta Bathory ar deţine recordul celui mai mare număr de victime atribuite unui singur criminal. Ar fi omorât 650 de femei, potrivit unor mărturii consemnate de istorici. Victimele ei erau tinere, din satul Cachtice (Slovacia) unde aceasta locuia împreună cu soţul ei Francisc Nadasy, iar crimele au avut loc în intervalul de un deceniu. Despre Elisabeta Bathory se spune că a fost o contesă crudă, care ucidea fecioare pentru a se îmbăia în sângele lor, cu scopul de a-şi menţine frumuseţea eternă. A torturat fete inocente, arzându-le cu candele sau mutilându-le cu fierul înroşit. La începutul anilor 1600, plângerile despre cruzimea ei au ajuns la palatinul Juraj Thurzo. Guvernatorul şi soldaţii săi au apărut neanunţaţi în casa în care locuia Elisabeta şi ar fi surprins-o pe aceasta în timpul comiterii unor crime, susţin istoricii. În timpul procesului ei, început în 2 ianuarie 1611, un martor a declarat că a văzut o listă a victimelor, scrisă de contesă, în care au fost trecute numele a peste 600 de tinere. Atrocităţile descrise de alţi martori includeau bătăile grave, arsurile, mutilările mâinilor, muşcarea cărnii de pe faţă, mâini şi alte părţi ale corpului, îngheţarea sau moartea prin înfometare.





Milioanele de victime ale lui Ginghis Han

Ginghis Han (1162 - 1227) a fost întemeietorul Imperiului Mongol, iar uriaşa sa armată a cucerit teritorii vaste din Asia. Unii istorici susţin că în urma campaniilor sale de cucerire a noi teritorii armatele lui Ginggis Han au fost protagonistele unor masacre şi vărsări de sânge atât de brutale cum nu s-au mai întâlnit în istorie până în secolul XX. Cel mai mult de suferit aveau oamenii care încercau să se opună cuceririi fortificaţiilor. Gingghis Han este privit ca un personaj istoric negativ în special în Orientul Mijlociu, fiind găsit responsabil pentru genociduri care au dus la dispariţia a zeci de milioane de oameni. Femeile din popoarele cucerite erau victimele unor violuri în masă „Mongolii au atacat Rusia, unde au făcut mari distrugeri, nimicind oraşe şi cetăţi şi omorând bărbaţi. Au asediat Kievul, capitala Rusiei: după ce au împresurat oraşul de mult timp, l-au cucerit şi i-au trimis pe localnici la moarte. Când am călătorit prin acel pământ, am întâlnit nenumărate cranii şi oase de morţi care se aflau pe pământ. Kievul era un oraş foarte mare şi dens populat, dar acum el a fost redus aproape la nimic, deoarece în prezent există mai puţin de două sute de case, iar locuitorii sunt ţinuţi în sclavie completă”, informa în 1246 Giovanni de Plano Carpini, trimisul Papei.



Ferdinand I de Napoli şi-a dat duşmanii crocodililor

Ferdinand I (1423 – 1494) a fost rege în Napoli, iar o legendă spune că şi-ar fi omorât inamicii şi apoi a construit cu ei un muzeu de mumii. Ar fi invitat la un dineu mai mulţi francezi, apropiaţi ai rivalului său la tronul Napoliului, iar după ce au mâncat, regele a decis apoi să îşi hrănească crocodilii cu unii dintre ei, în timp ce pe alţii a ordonat să fie aruncaţi de pe fereastră. Trupurile mai multor oameni ucişi au fost mumificate, apoi îmbrăcate pentru a arăta mai pline de viaţă.



Alexandru Lăpuşneanu şi ospăţul macabru

Alexandru Lăpuşneanu ar fi fost protagonistul unor ospeţe similare cu cele organizate de regele din Napoli. Voievodul din secolul al XVI-lea a decis să se răzbune crunt pe boierii care l-ar fi trădat. „Alexandru Vodă i-a chemat pre obiceiu boierii la curte, care fără nicio grijă de primejdie ca aceea negândindu-se, dacă au intrat în curte, slujitorii, după învăţătura ce-au avut, închis-au porţile şi ca nişte lupi au intrat într-înşii de-i snopia şi îi înjunghia. Nici nu mai alegeau pe cei vinovaţi, ci unul ca altul îi puneau sub sabie. Cădeau mulţi de pre zăbrele afară săreau de-şi frângeau picioarele. Şi au pierit atunci 47 de boieri, fără altă curte ce nu s-a băgat în seamă”, informa Constantin Giurescu, în „Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron Vodă” (1913), citat în volumul „Judecata la români până în secolul al XVIII-lea”.

