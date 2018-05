Asistenta medicală care şi-a ucis fiul şi a plecat la lucru a scăpat de închisoare. Traumele ascunse din casa ororilor

Marika Luca (58 de ani) a fost prezentată, joi, instanţei Tribunalului Hunedoara, cu propunere de arestare preventivă, pentru infracţiunea de omor asupra unui membru al familiei.

Miercuri dimineaţă, în jurul orei 5:30, femeia şi-a înjunghiat fiul în vârstă de 35 de ani.

Tribunalul Hunedoara a decis anchetarea ei sub măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. Soluţia nu este definitivă.

Anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara au stabilit că miercuri dimineaţa, fiul femeii, care nu avea loc de muncă şi trăia din veniturile părinţilor, i-a cerut mamei sale bani şi apoi ar fi bruscat-o pe aceasta. În urma scandalului iscat, femeia a pus mâna pe un cuţit şi l-ar fi înjunghiat pe tânăr.

„Moarte violentă, care s-a datorat hemoragiei interne prin plăgi penetrante toraco - abdominale cu lezare pulmonară şi hepatică. Are două plăgi. Una i-a intrat prin plămân şi alta prin plămân şi prin ficat.Nu a murit chiar pe loc, pentru că până s-a exsanguinat, până a făcut hemoragia internă… Nu e chiar pe loc”, a declarat, după efectuarea necropsiei. dr. dan Mărculescu, şeful Serviciului Judeţean de Medicină Legală Hunedoara.

Apoi a plecat la serviciu, la spitalul din Lupeni, unde lucra ca infirmieră. În aceeaşi locuinţă, se mai afla şi soţul femeii, care însă ar fi dormit şi nu a auzit ce s-a întâmplat. A plecat şi el la lucru, neştiind de crimă, potrivit propriilor mărturii. Abia seara, Marika şi-a anunţat soţul despre crimă şi apoi s-a predat Poliţiei.

„Echipa operativă deplasată la faţa locului efectuează cercetări, pentru omor calificat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea stabilirii circumstanţelor comiterii faptei şi a luării măsurilor legale. în momentul de faţă, părinţii victimei se află in custodia poliţiei, fiind audiaţi in cauză”, a declarat Bogdan Niţu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Apropiaţii femeii au relatat că între ea şi fiul ei au existat deseori certuri, iar bărbatul ar fi brutalizat-o de mai multe ori. De asemenea, băutura consumată de tânăr ar fi fost un motiv al scandalurilor din casa femeii.



