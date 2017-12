Lucrările artistului care a desenat banii României în perioada 1991-2000 sunt expuse la Muzeul de Artă, in memoriam

Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi organizează o expoziţie specială dedicată memoriei lui Nicolae (Nae) Săftoiu, unul dintre cei mai importanţi graficieni români. Vernisajul va avea loc miercuri, 13 decembrie 2017, de la ora 18,00, la sediul muzeului din strada Tecuci (la V-uri).

Instituţia culturală gălăţeană a avut privilegiul să-i găzduiască lui Nae Săftoiu ultima expoziţie antumă, în toamna anului 2016, artistul trecând la cele veşnice în primăvara lui 2017.



Nicolae Săftoiu s-a născut pe 28 martie 1935 la Cozieni, Ilfov şi a absolvit în 1958, Institutul de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, secţia Grafică. Lucrările sale au fost prezentate în întreaga lume, din Statele Unite ale Americii, Europa, America de Sud, până în Japonia. Are lucrări în colecţii private din Franţa, S.U.A.,Germania, Japonia. A primit Premiul Uniunii Artiştilor Plastici în 1968 şi în 1980, Ordinul ,,Meritul Cultural”, clasa a V-a în 1969, Premiul Special la festivalul ,,Eurocon I” –Trieste, etc. Nicolae Săftoiu ne-a părăsit în primăvara acestui an.

În perioada 1991-2000, Nicolae Săftoiu a realizat grafica bancnotelor puse în circulaţie de Banca Naţională a României.

„Artistul aparţine acelei categorii mereu nemulţumită de propria-i operă, ce se alimentează din reformulări, dintr-o permanentă, superioară nevoie de regăsire şi confirmare prin cultură”, spunea despre Nae Săftoiu, criticul de artă Dorana Coşoveanu.

Vernisajul va avea loc în prezenţa soţiei artistului.