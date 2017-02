FOTO Pictorul care a ajuns celebru prin creaţiile sale vestimentare: „Mi-am propus să-i depăşesc pe Dior şi Versace“

David Sava este unul din cei mai cunoscuţi pictori români ai momentului, dar şi-a dobândit o binemeritată faimă şi în lumea creatorilor de modă. A avut şansa să întâlnească un om deosebit, care l-a ajutat să îşi descopere pasiunea pentru pictură încă din copilărie.

Profesorul de biologie Gheorghe Coroieru, care preda cu ani în urmă în localitatea gălăţeană Cosmeşti, i-a marcat destinul celui care avea să devină cunoscutul pictor şi creator de modă David Sava. Dascălul a organizat un cerc de pictură în localitate şi a descoperit cu această ocazie talentul lui David, pe care l-a îndrumat apoi să-şi continue cursurile la Liceul de Artă ”Dimitrie Cuclin” din Galaţi.

„De la prima oră de curs m-a fascinat tehnica ulei, pe care profesorul ne-a arătat-o şi a fost ca un miraj pentru mine, ca o trezire. Atunci s-a declanşat acel ceva, acea pasiune deosebită şi acea bucurie interioară", ne povesteşte David cum a început totul. Un alt moment determinant pentru drumul pe care avea să îl urmeze în viaţă pictorul a fost transferul în clasa a VIII-a la o clasă din Tecuci, unde a întâlnit un profesor de desen, Boris Ţurcanu, ce avea să îl convingă să urmeze Liceul de Arte din Galaţi.

Ulterior, a urmat Institutul de Artă ”Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, unde a reuşit să intre din a doua încercare, în condiţiile în care erau 9 locuri, pe care se băteau 690 de candidaţi. ”Am luptat ca să le aduc bucurie părinţilor mei. M-am luptat mai mult pentru ei decât pentru mine”, ni se destăinuie artistul.

Şi-a început cariera ca profesor de desen în comuna natală, Cosmeşti, şi a profitat de liniştea pe care ţi-o dă satul natal şi apropierea de familie pentru a picta foarte mult, în special pe motivul floral. A debutat în 1986 cu o expoziţie personală la Bacău, cu 50 de lucrări, acesta fiind, de fapt, un test, pentru că ar fi putut expune la Galeria de Artă din Galaţi.

A vândut jumătate din lucrări la prima expoziţie de pictură

”Am simţit că trebuie să merg în deplasare, să văd ce se întâmplă, să simt publicul şi să mă judece artiştii. Tot ce am expus acolo a fost cu suflet”, îşi aminteşte David. Pictorul a plecat de la prima sa expoziţie cu jumătate dintre lucrări vândute, ceea ce vorbeşte de la sine despre talentul său excepţional.

Toţi banii pe care i-a câştigat atunci i-a investit în rame şi pânze, pentru că aşa a simţit că este mai bine. A urmat o expoziţie la Galaţi şi una la Tecuci, reuşind performanţa de a avea câteva expoziţii personale în următorii doi ani, lucru cu care puţini artişti se pot lăuda.





Motivele florale sunt subiectul favorit al lui David Sava FOTO Valentin Trufaşu

Înainte de Revoluţie, în 1989, a revenit la Galaţi ca profesor de pictură la Şcoala nr. 41 şi apoi la Liceul de Artă ”Dimitrie Cuclin”, unde predă şi în prezent. ”A fost cea mai mare bucurie a mea, pentru că am revenit în locul unde am crescut şi m-am format”, ne spune cu emoţie artistul.

David a pregătit zeci de generaţii de olimpici în 27 de ani ca profesor la Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin”, în ultimii cinci ani obţinând cu elevii săi cinci premii I şi un premiu II la olimpiada naţională de pictură.

Mantoul purtat de femeile din toată Europa

”Competiţia trebuie să fie întotdeuna cu tine însuţi”, ne explică David secretul succesului său. În 1993 a decis să devină şi designer vestimentar, după ce s-a născut fiica sa, Ioana. Era foarte activ pe partea de pictură, dar atunci a simţit că trebuie să facă mai mult.

Avea expoziţii de pictură în fiecare an, dar a mărit ritmul, deoarece consideră că un artist nu se poate alinta, creând doar câteva picturi pe an sau chiar în întreaga viaţă. Acest principiu de viaţă l-a ajutat foarte mult şi pe partea de design vestimentar, unde şi-a stabilit foarte clar obiectivele, considerate de unii nebuneşti.

”Mi-am propus să îi depăşesc pe Christian Dior şi Versace. Am spus că şi un plastian din România, din Galaţi, poate să facă acest lucru şi am fost convins de acest lucru. La început, am stat un an şi am gândit un model de mantou. Vă imaginaţi aşa ceva?”, ne explică David cum şi-a făcut debutul în lumea modei.

Mantoul la care a lucrat un an a avut apoi un succes nebun. Timp de şapte ani piesa vestimentară s-a vândut extrem de bine în toată Europa. Şi-a creat un stil inconfrundabil, recunoscut oriunde, indiferent că vorbim de festivaluri de modă sau prezentări vestimentare.

Peste câteva zile va avea o prezentare de modă la Mamaia, aşa cum se întâmplă deja de mulţi ani. ”Am lucrat foarte mult în ultima perioadă, încât m-a luat durerea de cap la un moment dat. În acelaşi timp sunt extrem de nemulţumit, pentru că întotdeuna tindem spre perfecţiune. Încercam să prelucrez o formă, să-i dau o expresivitate maximă”, ne dezvăluie artistul cum se naşte o creaţie vestimentară.

Timp de trei ani (1997, 2002 şi 2003) a primit şi premiul municipiului Galaţi, iar în 2006, a fost recompensat cu premiul „Gianfranco Ferre" la Gala Culturii gălăţene. În 1997, 2002 şi 2003 a primit şi Premiul Municipiului Galaţi, iar în 2006, a fost recompensat cu premiul „Gianfranco Ferre" la Gala Culturii gălăţene.

”Acesta este momentul de maxima satisfacţie sufletească”

Nu i-au plăcut niciodată funcţiile, dar colegii săi artişti au decis în 2016 să îl aleagă preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din Galaţi. A preluat filiala de la Galaţi într-o situaţie gravă, pentru că se punea chiar problema desfiinţării ei.

A reuşit treptat să redreseze structura, venind spre exemplu cu ideea de a-i transforma în membri simpatizanţi ai Uniunii Artiştilor Plastici din Galaţi pe gălăţenii pasionaţi de artă, care să plătească cotizaţii.





Picturile lui David Sava impresionează prin fineţea detaliilor FOTO Valentin Trufaşu

Cu ajutorul colegilor săi, a renovat magazinul fondului plastic şi galeriile de artă, acestea fiind acum unele dintre cele mai frumoase din ţară. ”Am dorit să ne recăpătăm aura, strălucirea, preţiozitatea de altă dată. I-am rugat pe colegii mei artişti să lase orgoliile deoparte şi lucrurile au funcţionat foarte bine”, ni se destăinuie David.

Dincolo de toate realizările profesionale, pentru David Sava cea mai mare satisfacţie sufletească este fiica sa, Ioana, care în 2016 a avut rezultate excepţionale la nivel naţional cu creaţiile sale vestimentare, obţinând marele trofeu la Festivalul Naţional Studenţesc de Modă cu colecţia ei şi premiul de excelenţă pentru artă decorativă în cadrul Galei Artelor de la Galaţi.

”Asta este cea mai mare bucurie a mea. Acesta este momentul de maxima satisfacţie sufletească. Ce poate fi mai frumos decât să vezi că copilul tău este acolo sus, străluceşte”, ne declară cu emoţie artistul.