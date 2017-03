FOTO Colegiul Economic din Galaţi, inclus între puţinele licee din lume care au primit eticheta de excelenţă ”Label FrancEducation”

Eticheta de excelenţă ”Label FrancEducation” se acordă şcolilor ce consacră limbii franceze un loc important în proiectul lor educativ.

Beneficiarii acestei mărci de calitate au acces privilegiat la sesiuni de formare pentru profesorii din sistemul bilingv, posibilitatea unei susţineri financiare pentru proiecte de inovare pedagogică, participare la seminarii a directorilor şi a coordonatorilor secţiei, o ofertă culturală on-line, un spaţiu pe internet dedicat promovării liceului, schimburilor de experienţă, de informaţii cu celelalte instituţii care deţin marca de înaltă calitate a învăţământului în limba franceză.

”Este o marcă de calitate atribuită liceelor care fac parte dintr-un program la nivel naţional, care implementează Bacalaureatul francofon. În lume sunt 90 de licee cărora le-a fost acordată această marcă, din care doar cinci sunt licee economice, iar din Europa suntem probabil singurii cu acest profil de turism. E vorba de nivelul de Limbă Franceză, dar şi al elevilor din aceste filiere bilingve”, ne-a declarat Camelia Mitache, profesoară de franceză la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” din Galaţi.

Acest "label" este valabil pe o perioadă de trei ani, după care se depune un nou dosar. Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Galaţi este singurul liceu tehnologic din ţară care a fost acceptat în reţeaua de licee cu învăţământ bilingv francofon, o performanţă deloc de neglijat.

”Copii vin aici aici pentru că se pregătesc pentru o meserie. 40% din copii noştri provin din mediul rural, dar avem promovabilitatea la Bacaureat de peste 95%. Mulţi dintre ei aud aici pentru prima oară că pot ajunge la un psiholog dacă au o problemă, că pot fi consiliaţi când vor să-şi aleagă o meserie, dar şi că au nişte abilităţi, pe care şi le descoperă aici, fiind vorba de teatru, sport sau orice altceva”, ne-a declarat Marinela Râpă, profesoară de chimie şi director al Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” din Galaţi.

Premiul de excelenţă la festivalul de teatru pentru liceeni francofoni

În perioada 27 februarie-3 martie, a avut loc festivalul internaţional de teatru pentru liceeni francofoni, un eveniment de tradiţie în Franţa, ajuns deja la a 14 ediţie, la care au participat trupe de teatru din Europa, Brazilia şi Tunisia.

Deşi a venit cu un grup de doar şase copii, fără pregătire teatrală sau regizorală de specialitate, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Galaţi a reuşit imposibilul. Elevii din Galaţi şi-au adjudecat premiul de excelenţă al festivalului, în aplauzele celorlalţi participanţi şi ale publicului. Asta în condiţiile în care elevii de la celelalte trupe participante învaţă la licee de teatru, au profesori de gestică şi mimică, iar coordonatorii lor sunt regizori.

”Am creat trupa de teatru în 2010, ea purtând numele Fan Ado, de la fan adolescenţă. Am participat la mai multe festivaluri naţionale şi de la fiecare am venit cu premii şi trofee. Noi am făcut totul singuri”, ne dezvăluie profesoara Camelia Mitache.

”A fost o piesă exigentă, cu o scriitură foarte frumoasă, care cere multă investiţie şi talent de la tinerii care o interpretează, pentru că fiecare a trebuit să apostrofeze publicul, iar ei au făcut-o cu brio, înţelegând cu totul miza cuvintelor care le-au spus pe scenă. Ei au realizat un spectacol complet, îmbinând muzica, dansul şi teatrul, pe o punere în scenă simplă şi eficace, la care publicul a aderat cu entuziasm. Calitatea pronunţiei în Limba Franceză a fost impecabilă”, au transmis organizatorii festivalului internaţional de teatru pentru liceeni francofoni.