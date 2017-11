Ce afaceri fac firmele din Galaţi care s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinse cu lucrători „la negru”

În ultimii doi ani, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi a reuşit să dea pe mâna procurorilor, pentru cercetări penale, doar două firme care au fost depistate cu angajaţi „la negru”. Este drept, numărul de persoane muncind fără forme legale în judeţul Galaţi au fost în acelaşi interval, ceva mai mare (aproape 200 în total, în urma a peste 4.000 de controale), însă în celelalte cazuri s-au dat doar amenzi.

Prima dintre firmele ai căror administratori vor da socoteală în faţa procurorilor pentru încălcarea legislaţiei muncii este Eurofly Compex SRL, o firmă cu sediul în Bucureşti, dar cu punct de lucru în Galaţi, la subsolul fostului magazin „Modern”. În esenţă, este vorba despre o firmă cu acţionari chinezi, care vinde mărfuri provenind din această ţară, dar care ani de-a rândul a preferat să folosească angajaţi fără forme legale.

În cursul unui control desfăşurat în mai 2016 la Eurofly Compex SRL, punctul de lucru Galaţi, au fost descoperiţi şapte lucrători „la negru”. Însă meteahna pare veche. Potrivit documentelor depuse anual la ANAF şi la Registrul Comerţului firma a avut, din 2000 încoace (timp de 16 ani), doar trei ani – respectiv 200,2004 şi 2007 – în care a raportat că are salariaţi.

În rest, în actele lor apar cu repetiţie zero angajaţi, deşi cifra de afaceri a fost bunicică an de an. Rezultatul exerciţiului financiar a fost, însă, mereu, foarte slab, societatea înregistrând mai mereu pierderi.

Cea de-a doua firmă gălăţeană cu dosar penal a fost depistată cu 11 angajaţi „la negru”, în mai 2017, este o mică firmă de construcţii cu sediul în oraşul Galaţi, care din anul înfiinţării (2013) şi până în prezent a raportat oficial între 2 şi 5 angajaţi, la cifre de afaceri între 31.000 şi 93.000 de lei pe an. În schimb, rata pofitului este admirabilă pentru o societate din piaţa construcţiilor, având în vedere că a ajuns în 2016 la 51% din cifra de afaceri.