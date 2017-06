Baritonul care promite să fie un nou Nicolae Herlea. Face zilnic vocalize şi exerciţii de respiraţie pentru a-şi menţine vocea

Gabriel Cucoş (17 ani), elev în clasa a XII-a la Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin” din Galaţi, a câştigat nouă din cele zece concursuri naţionale şi internaţionale la care a participat până acum, inclusiv Olimpiada Naţională de Canto din 2017. A fost descoperit întâmplător de profesoara Sorina Iulia Roşu la gimnaziu, în clasa a V-a, care a remarcat imediat vocea impresionantă a lui Gabriel în timp ce cânta diverse piese muzicale la ora de Muzică.

A cochetat puţin şi cu ideea de a face sport, pentru că îi place mult baschetul, dar în clasa a IX-a profesoara sa de canto, soprana Rodica Koler, l-a convins că va fi o stea pe scena marilor opere din ţară şi străinătate.”Mie îmi place mult rock-ul şi am crezut că va fi la Arte vreo trupă în care să cânt şi eu. Când am auzit că voi face canto clasic, a fost o surpriză serioasă pentru mine”, ne povesteşte râzând Gabriel, care are şi acum părul lung, ca un rocker veritabil.

Adolescentul cântă momentan ca bariton, fiind comparat cu inegalabilul Nicolae Herlea, care în 1951 câştiga premiul I la concursurile internaţionale de la Geneva, Praga şi Bruxelles. Aceste succese au fost urmate de apariţia sa pe cele mai mari scene ale lumii: a cântat la Scala din Milano, la Opera Naţională din Praga, la Teatrul Balşoi din Moscova şi Opera Naţională din Berlin. În perioada 1964-1967 a fost membru al Operei Metropolitan din New York. De asemenea a avut apariţii şi pe scenele americane din Boston, Cleveland şi Detroit.

Olimpicul de la Galaţi urmează în paralel şi Şcoala Populară de Arte din Galaţi şi a câştigat primul său concurs naţional de canto în clasa a IX-a (concursul Achim Stoia de la Iaşi), iar după o săptămână îşi adjudeca şi concursul naţional ”Miniatura Romantică” de la Galaţi, pe care a câştigat-o până acum de trei ori. În clasa a X-a îşi trecea în cont primul loc la competiţia internaţională ”Emanuel Elenescu” de la Piatra Neamţ, la fel ca şi la concursul naţional ”Dimitrie Cuclin”.

Visează să cânte pe scena Metropolitan Opera

A urmat câştigarea concursului naţional ”George Georgescu” de la Tulcea şi, din nou, a concursului internaţional ”Emanuel Elenescu” de la Piatra Neamţ. În clasa a XI-a, chiar de la prima participare, a fost răsplătit cu locul I la Olimpiada Naţională de Canto, obţinând locul doi la concursul naţional ”George Georgescu” de la Tulcea.

Gabriel ne explică secretul succesului său greu de egalat la canto: ”Nu poţi sta prea mult fără să studiezi pentru că ţi se atrofiază vocea. Este important să faci zilnic vocalize şi exerciţii de respiraţie pentru a antrena muşchii abdominali, astfel încât să îţi dezvolţi abilitatea de a reţine din ce în ce mai mult aer, ca un înotător. Cineva îmi spunea că îmi voi defini respiraţia în următorii 10 ani”.





Olimpicul şi-a adjudecat majoritatea concursurilor de canto la care a participat

Stresul este foarte mare pentru talentatul bariton, mai ales înaintea concursurilor, un lucru pe care este conştient că îl va depăşi în timp, pe măsură ce va căpăta din ce în ce mai multă experienţă în privinţa apariţiilor pe scenă.

”Eu sunt foarte expresiv pe scenă şi pun mult suflet în ceea ce fac. Nu am fost întotdeuna aşa, chiar îmi amintesc că la început eram destul de ţeapăn, rigid”, ne povesteşte tânărul. Urmează să se decidă dacă va urma Conservatorul la Cluj, Timişoara sau Bucureşti şi intenţionează ca după absolvire să cânte pe scenele marilor opere ale lumii, în special la Metropolitan Opera din Statele Unite.