VIDEO Drama femeii căreia i-au murit doi bebeluşi. A născut la acelaşi spital şi a fost asistată de acelaşi medic ginecolog

Tânăra femeie şi-a pierdut în mod similar, în urmă cu doi ani, o fetiţă. Coincidenţa nefericită face ca tânăra să fi fost asistată la naştere, de fiecare, dată acelaşi medic.

“Acum doi ani am născut o fetiţă de 2,4 kg. Anterior naşterii, m-am plâns de dureri, dar medicul Cartaş mi-a spus că nu are ce să-mi facă şi să las travaliul să se desfăşoare liniştit. Mie mi s-a rupt apa şi dânsul îmi spunea că am doar o membrană fisurată. La două ore după naştere, fetiţa a murit. Mi s-a spus că fetiţa avea plămânii plini de lichid verde. S-au acoperit unii pe alţii”, spune Maria Mirabela

În luna mai a anului 2016 tânăra a rămas din nou însărcinată şi s-a străduit, după cum spune, să fie mult mai atentă cu evoluţia fătului. Spune că sarcina a decurs normal, medicii au asigurat-o că totul va fi bine, dar ziua de 7 martie avea să fie o altă dată tristă pentru încercaţii părinţi. Maria a născut la ora 10.50 un băieţel de 2,7 kilograme.



“A fost o operaţie de cezariană care a decurs bine. Ca o mamă bucuroasă, după ce mi-am văzut copilul, m-a bufnit plânsul de fericire. Şi copilul a plâns, dar când l-au pus pe masă a început să se înmoaie”, ne spune tânăra.

Medicii i-au spus Mariei că îl vor trimite copilul la Bucureşti sau Iaşi, întrucât situaţia dificilă în care se află îi depăşeşte. În câteva ore însă micuţul însă s-a stins din viaţă. Pe certificatul constatator al decesului scrie că bebeluşul a murit din mai multe cauze: insuficienţă cardio-respiratorie acută, hemoragie pulmonară.

Femeia îi acuză pe medici de lipsă de interes, dar şi de superficialitate. Împreună cu prietenul ei, tatăl copiilor, a contactat deja un avocat care studiază documentele, urmând să depună plângere la Colegiul Medicilor pentru malpraxis.

“Vreau răspunsuri, pe care nu cred că le voi primi vreodată. Nu pentru mine fac asta, că eu sunt un caz pierdut, ci pentru viitoarele mămici. Pe vremuri, femeile năşteau acasă, singure, şi nu mai murea nici un copil, iar acum se moare pe capete”, a spus Maria Mirabela Alexe.

Reprezentanţii spitalului din Focşani ne-au declarat că refuză deocamdată să comenteze, întrucât nu s-a făcut nicio sesizare.