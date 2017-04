Primăria, învinsă în instanţă după ce a lăsat o asociaţie de protecţie a animalelor fără padoc. "Adăpostul public este un adevărat abator, o antecameră a morţii"

Magistraţii Tribunalului Vrancea au dispus astăzi suspendarea executării actului administrativ HCL nr.39/26.01.2017, prin care Asociaţia „Prietenii animalelor” a fost lăsată fără adăpostul de câini de la Goleşti.

Decizia este valabilă până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii de anulare a actului administrativ.



Asociaţia „Prietenii animalelor” a fost reprezentată de avocatul vrâncean Adrian Toni Neacşu, acre a postat pe pagina sa de Facebook următorul mesaj:

"Sunt multe satisfacţii în profesia de avocat, unele imateriale. Astăzi mi-am făcut băiatul fericit şi sper că astfel să-l conving usor-usor să-mi calce pe urme în carieră. Împins de la spate de el -cum numai copii ştiu să-şi manipuleze emoţional parintii- am accepat un pro bono de suflet, deşi timpul meu este comprimat la maxim: Asociaţia Prietenii Animalelor din Focşani este supusă unor mari presiuni din partea Primăriei Focşani, care au ca finalitate închiderea lor. Recent CL Focşani a emis Hotărârea 39/26.01.2017 prin care a abrogat o hotărâre anterioară prin care asociaţiei i se pusese la dispoziţie un teren pentru desfăşurarea activităţii adăpostului pentru creşterea câinilor fără stăpân din oraş. Primăria şi începuse deja procedurile de evacuare, graba fiind mare. Astăzi am obţinut în justiţie supendarea efectelor acestei hotărâri, ca un prim pas spre anularea unei hotărâri vădit nelegale. Dincolo de aspectele juridice (Consiliul local a "abrogat"! un act administrativ unilateral care a intrat în circuitul civil şi a produs consecinţe juridice) şi care de regulă nu mă fac să-mi pierd cumpătul, aspectele emoţionale sunt mai greu de abordat. În documentarea situaţiei juridice am descoperit că adăpostul public al Focsaniului, aflat în administrarea municipalităţii, este un adevărat abator, o casă a măcelului, a antecamera a morţii. Potrivit datelor oficiale, pe care le-am şi folosit în dosar, în numai 2 ani în adăpostul public al Focsaniului au fost eutanasiaţi un număr de 764 de câini, iar nu mai puţin de 1.889 de câini au murit, chipurile din cauze naturale, însă în realitate evident datorită condiţiilor. În iunie 2016, de exemplu, din cei 250 de câini din adăpost 72 au murit din "cauze naturale" iar 145 au fost eutanasiaţi. Au scăpat deci doar 33. În martie 2015 în mod subit din cei 220 de câini câţi se aflau în adăpost 136 au murit de "bătrâneţe". În aprilie 2014 din 166 de câini în total 163 au fost eutanasiaţi! S-a ajuns la un delir al morţii care te face să ieşi din serenitatea coperţilor unui dosar. Acolo ar fi urmat să ajungă şi cei 150 de câini din adăpostul privat Prietenii Animalelor dacă nu reuşeam supendarea hotărârii Consiliului Local. Pe moment i-am oprit, dar frenezia tanatologică a autorităţilor publice e greu de stopat.

PS Simt brusc nevoia să-mi alint căţeii!", scrie Adrian Toni Neacşu.