Militarul care face jucării din lemn: „Colegii îmi spun Brâncuşi, dar mi se potriveşte mai bine Geppetto“

Ionuţ Filimon (38 de ani) şi este plutonier major la Brigada Mecanizată 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor“ Focşani, una dintre cele mai importante unităţi militare compatibile NATO din ţară. Este absolvent din anul 2000 al Şcolii Militare de Maiştri şi Subofiţeri din cadrul Forţelor Terestre, arma Comunicaţii şi Informatică, meseria sa de bază fiind de transmisionist.

Până în anul 2012, a activat la o unitate din Constanţa, de unde s-a retras pe plaiurile natale, Ionuţ fiind la origini vrâncean, din Panciu. Dar nu despre cariera militară a plutonierului major este vorba aici.

De doi ani, de când a venit pe lume Daria, fetiţa lui, Ionuţ Filimon are o ocupaţie mai puţin obişnuită pentru un ostaş: confecţionează jucării din lemn. Şi nu orice fel de jucării, ci mai ales inspirate din viaţa cazonă.

„Am avut veleităţi de artist al lemnului de mic. Ca toţi copiii de la acea vreme, am frecventat şi eu Casa Pionierului, la cercul de aeromodelism. Am avut şansa să am o rudă care-mi furniza toate revistele de aeromodelism care conţineau machete. Confecţionam rachete, avioane, la nivel de copil, deşi era o muncă foarte migăloasă. Nu aveau un finisaj corespunzător, dar era o ocupaţie frumoasă. Acum doi ani, când s-a născut fiica mea, mi-am spus că sunt în stare să-i fac eu jucăriile. Ceea ce s-a şi întâmplat“, ne povesteşte militarul.

Şi uneltele sunt tot din lemn

Ionuţ spune că prima jucărie din lemn pe care a realizat-o şi de care este foarte mândru, pentru că a ieşit o adevărată bijuterie, este un excavator. L-a confecţionat în trei zile, după ce a studiat atent, tot atât de mult timp, o jucărie din plastic împrumutată de la un copil. Acasă, la Panciu, militarul are un atelier în care-şi realizează toate jucăriile, în cei doi ani de când are această pasiune reuşind să creeze nu mai puţin de 90 de machete şi jucării.

„Toate sculele şi uneltele pe care le folosesc sunt din lemn. Este drept, am şi o daltă, folosesc şi un circular pentru tăierea lemnului. Mă documentez foarte mult când fac machete. Se poate face orice din lemn. Este suficient să văd o fotografie şi jucăria este ca şi făcută. Fiica mea este înnebunită după obiectele pe care le fac şi aproape că nu se joacă cu păpuşi, preferând maşinile militare pe care le confecţionez. Cel mai mult îi place un avion, o machetă după un avion de culoare roşie pe care l-a pilotat Manfred von Richthofen, un pilot celebru german din Primul Război Mondial, supranumit Baronul Roşu“, ne spune Ionuţ Filimon. Prima bicicletă pentru copilul său a fost confecţionată de Ionuţ tot din lemn, iar Daria nu mai conteneşte să se joace cu ea, pentru că nu are pedale şi o poate manevra cum doreşte.

Pasiunea lui Ionuţ este una destul de costisitoare, pentru că materia primă nu e ieftină, dar are totalul suport al familiei, pentru că, recunoaşte, orice pasiune presupune şi sacrificii.

„Nu fac tâmplărie“

Pentru jucării, Ionuţ Filimon foloseşte doar lemnul de tei, un lemn de esenţă moale, cu fibră lungă. „Teiul se usucă mai greu, dar este un lemn care nu crapă şi îşi păstrează forma şi culoarea deschisă la esenţă. Mă ajută pentru că se prelucrează şi se şlefuieşte uşor. Eu nu fac tâmplărie, dar nu pot să spun că nu am învăţat câte ceva şi de la tâmplari. În privinţa vopselurilor, le folosesc doar pe cele ecologice, pe bază de apă, pentru că este vorba de copii şi trebuie protejaţi“, ne precizează Ionuţ.

Cea mai mică jucărie pe care a realizat-o este o răţuşcă din lemn, dichisită, iar cea mai voluminoasă este bicicleta pentru fetiţa sa. Deocamdată, nu are o colecţie personală de jucării, pentru că pe majoritatea le-a dăruit prietenilor care au copii. Dar are în portofoliu 90 de jucării reprezentând tancuri, avioane, tunuri, excavatoare, avioane. Intenţionează ca pe viitor să lucreze la o astfel de colecţie personală, aşa cum l-au încurajat şi camarazii săi, astfel încât într-o zi să poată realiza şi o expoziţie la unitatea militară unde lucrează.

Totodată, Ionuţ Filimon s-a gândit să-şi diversifice paleta de lucru şi să bucure pe viitor şi femeile cu creaţiile sale. Are doar nevoie să-şi perfecţioneze puţin tehnica şi ustensilele de lucru din atelier şi să treacă la etapa confecţionării de brăţări, inele şi alte bijuterii de damă, toate din lemn.

I se spune „Brâncuşi“

Colegii din armată sunt impresionaţi de talentul lui Ionuţ Filimon şi, în semn de apreciere pentru ceea ce face, l-au botezat „Brâncuşi“. „Recunosc, de la Brâncuşi am împrumutat un citat preferat, care spune că «atunci când încetezi să mai fii copil poţi să consideri că ai murit». Cred că mi-ar plăcea mai mult dacă prietenii din unitate mi-ar spune «Geppetto», creatorul din povestea lui Pinocchio, este mai aproape de ceea ce fac eu“, spune Ionuţ.