În noua producţie, rolul principal i-a revenit actriţei Maia Morgenstern, care a acceptat cu plăcere invitaţia Violetei, spre bucuria acesteia. Filmările tocmai s-au terminat, iar premiera va avea loc în curând, după finalizarea montajului. Regizorul îşi propune să participe la mai multe festivaluri de film, primul fiind cel de la Veneţia, unde speră să ia cel puţin un premiu.

Violeta Bîrlă este o tânără vrânceancă, plecată din România de peste 15 ani. Viaţa ei a fost presărată cu necazuri, greutăţi şi poate fi oricând subiectul unui film.

De altfel, autobiografia ei, scrisă deja, va deveni o producţie cinematografică în curând, Violeta având ca scop înalt chiar participarea la premiile Oscar. ”Niciun vis nu poate fi de neîmplinit, cât timp îl ai pe Dumnezeu lângă tine”, spune Violeta. Abandonată în România, de părinţi, la casa de copii de la Dumitreşti, Vrancea, Violeta Bîrlă a reuşit, după ce s-a trezit la 18 ani în plină stradă fără bani de pâine, să-şi depăşească condiţia.

A reuşit să evite orice statut degradant, să emigreze în Italia şi, după mai multe piedici, să urmeze şi să absolve cursurile de cinematografie de la Cinecitta, Roma. De la absolvire, vrânceanca a realizat 3 filme, toate sociale, cel mai recent, ”La Perla”, fiind dedicat copiilor abandonaţi.

Maia Morgenstern în ”Inimă albastră”

Filmările la cel de-al patrulea film de scurt metraj, scris şi regizat de vrânceanca Violeta Bîrlă, tocmai s-au încheiat. Am regăsit-o pe Violeta încă sub presiunea emoţiilor care au copleşit-o atât în timpul filmărilor, dar şi după acestea, povestindu-mi câtă onoare a simţit având-o pe marea Maia Morgestern în acest proiect. ”Emoţiile au fost foarte mari pentru mine. A fost o onoare să o am pe d-na Maia alături de mine în acest film. Nu mă aşteptam atât de curând să lucrez cu o stea atât de luminoasă în patria filmului şi teatrului. O iubesc foarte mult, o respect de vreo 20 de ani. Este o persoană deosebită şi nu o pot descrie în cuvinte. Nu este doar Maia Morgenstern pe care toţi o ştim de la teatru sau Tv, d-na Maia este unică din toate punctele de vedere. Iar eu, pentru faptul că am avut onoarea să fim împreună trei zile, îmi doresc mai mult ca oricând să-i calc pe urme din toate punctele de vedere. Doar atunci mă voi simţi cu adevărat împlinită”, a mărturisit Violeta Bîrlă, încă cu lacrimi în ochi.

Marea actriţă Maia Morgestern a mărturisit, de asemenea, că a acceptat rolul în scurtmetrajul Violetei pentru că i-a plăcut scenariul, acesta fiind unul emoţionant. ”Mulţi emigranţi se vor regăsi în acest scenariu, mi-a plăcut ideea Violetei şi am venit cu bună credinţă. Am găsit o echipă care a dat de dovadă de mult profesionalism”, a spus Maia Morgestern la încheierea filmărilor.

Durerea românilor de pretutindeni transpusă într-un film

Filmul ”Inimă albastră”, scris şi regizat de Violeta Bîrlă, este povestea tuturor românilor de pretutindeni. Scoate în evidenţă povestea unei mame care munceşte din greu pentru a-şi creşte singură cei doi copii. Pusă în situaţia de a supravieţui, trebuie să aleagă dacă îşi lasă copiii în grija părinţilor, pentru a emigra să le poată oferi acestora un trai mai bun.

”Mi-am dorit să scriu despre noi, românii din diaspora, pentru că de multe ori suntem judecaţi, dar nimeni nu ştie câtă durere se ascunde în inimile noastre. Noi, românii de pretutindeni, am devenit nişte oameni străini în ţara noastră. În străinătate e firesc, dar să auzi în ţara ta natală, pe cei din jur şi pe cei din instituţii, că ne spun italieni, spanioli sau mai ştiu eu ce, este dureros”, mai precizează scenarista Violeta Bîrlă.

Premiera va fi anunţată în curând, iar la eveniment regizoarea vrânceană îşi doreşte să aibă alături cât mai mulţi conaţionali şi nu numai. Totodată, filmul va participa la toate festivalurile de film, naţionale şi italiene, care vor avea loc în anul în curs şi speră să obţină cât mai multe premii.

Echipa a fost compusă din Laura Pascu, secretar şi fotograf de scenă, Niccolo Palomba, director de imagine, Letizia Corbi, regizor secund, Valerio Tedone şi Massimo Filippini, sunet. ”Vreau să mulţumesc din suflet şi echipei de filmare, dar mai ales producătorului, un român antrepenor, fără de care nu aş fi avut fonduri pentru realizarea acestui film”, conchide Violeta Bîrlă, regizorul şi scenaristul scurtmetrajului ”Inimă albastră”.