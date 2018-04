Cioban din Vrancea, suspect de antrax după ce a mâncat carne de miel

Bărbatul s-a simţit rău după ce a mâncat carne de miel provenită de la animalele proprii şi a fost internat de urgenţă la Infecţioase.

Atât Direcţia de Sănătate publică, cât şi Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor au intrat în alertă şi au luat măsuri în teren.

”Am delimitat zona, astfel încât animalele de la această stână să nu mai intre în contact cu alte animale. Am prelevat probe, inclusiv de la pieile celor doi miei tăiaţi, pe care le-am trimis la laboratorul de specialitate, acreditat, de la Brăila. Am examinat fiecare animal în parte, le-am vaccinat şi am făcut dezinsecţie în spaţiul respectiv. De asemenea, tot laptele recoltat în acest zile va fi incinerat, ca măsură de prevenire. De menţionat că nu s-a înregistrat, în ultimele zile, niciun animal mort în condiţii suspecte. Oricum, aşteptăm rezultatele analizelor de laborator ca să luăm, apoi, şi alte măsuri în consecinţă”, a declarat pentru Vrancea 24 dr. Necula Botezatu, directorul executiv al DSVSA Vrancea.