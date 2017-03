Altar improvizat în faţa casei în care a copilărit Ileana Ciuculete. Mama artistei este distrusă de durere: „I-au ascuns că era bolnavă grav“

Oamenii au povestit cu lacrimi în ochi că Ileana Ciuculete a fost pentru ei un idol. În faţa porţii din satul Gubaucea din judeţul Dolj, acolo unde artista şi-a petrecut copilăria au fost aprinse lumânări şi aduse flori.



„Ilenuţa era o fire veselă şi tot timpul pusă pe distracţie. De câte ori venea să îşi vadă mama, făcea petrecere în curte şi împărţea cadouri la toată lumea. Când am aflat că a murit nu mi-a venit să cred. Niciodată nu a spus nimănui că ar avea probleme de sănătate, iar când am aflat că a fost internată în spital am rămas uimită. Ultima dată a venit la noi în sat anul trecut în luna decembrie şi era extrem de fericită. Ştiu că avea o căsnicie fericită, era la a doua căsătorie. Cu primul soţ a avut doi băieţi, iar cu doi ani în urmă au avut unele probleme de familie, dar în timp s-au rezolvat“, a spus o vecină.

Oamenii au declarat că vestea morţii Ilenei Ciuculete a căzut ca un trăznet, iar nimeni nu ştia că este bolnavă

Şi-a schimbat numele

Rudele Ilenei Ciuculetă susţin că şi-ar dori ca artista să fie înmormântată în satul Gubaucea, acolo unde se odihneşte şi tatăl ei. Artista a devenit cunosută încă de la vârsta de 13 ani, atunci când a început să câştige premii după premii în toată ţara.



„În momentul în care a ajuns la Bucureşti a decis să îşi schimbe numele din Ciuciulete, aşa cum era trecut în acte în Ciuculete. Ileana nu are 59 de ani aşa cum se vehiculează în acest moment. Are 65 de ani, iar numele de familie este Ciuciuletă. Când a devenit faimoasă a decis să se numească Ileana Ciuculetă. Eu nu ştiam că este bolnavă şi nici nu îmi vine să cred că a murit. Am aflat aseară că a decedat în urma unei boli incurabile la spital. Nu ştiam că avea hepatită, iar din câte am aflat acum boala s-a agravat şi a făcut ciroză“, a spus Nelu Pârvu, vărul lui Ileana Ciuculetă.

Rudele Ilenei Ciuculete susţin că şi-a schimbat numele imediat după ce a devenit faimoasă

Autorităţile din comuna doljeană Vela s-au gândit ca în memoria artistei căminul cultural să îi poarte numele. „Noi suntem profund îndureraţi de vestea aflată. Căminul Cultural din satul Gubaucea îi va purta numele artistei, iar pe viitor ne gândim ca printr-o hotărâre de consiliu local să denumim şi o stradă după numele cunoscutei cântăreţe de muzică populară“, a declarat Gheorghe Câmpeanu, primarul comunei Vela.





Oamenii din satul Gubaucea din Dolj nu înţeleg cum artista nu şi-a depistat boala din timp. „Cred că nu a mai mers la un medic de ani buni. La o simplă analiză de sânge se putea vedea că are hepatită. Ileana era o fată cu zâmbetul pe buze, iar în copilărie mergea cu caprele pe stradă şi cânta tot timpul. Rar am mai văzut o femeie aşa plină de viaţă, deşi avea 65 de ani, nu 59 aşa cum s-a anunţat. O vocea ca ei se va mai naşte peste 100 de ani. În tot satul aseară s-a auzit vocea Ilenei, fiecare dintre noi am ascultat măcar o melodie de a ei. Eu cred că Dumnezeu a vrut-o acolo lâmgă el, avea nevoie de o voce frumoasă“, a povestit Marin Avram.

Căminul Cultural din satul Gubaucea va purta numele Ilenei Ciuculete

Localnicii au mai povestit că mama artistei a fost devastată la aflarea veştii. Femeia nu ştia că Ileana Ciuculete era internată în spital, iar aseară când a aflat a fost la un pas să leşine. „Au venit şi au luat-o cu maşina la Bucureşti. Ea nu ştia absolut nimic. Cu câteva zile înainte am vorbit cu ea şi mi-a spus că Ileana este la Bucureşti şi este bine. I-au ascuns faptul că era bolnavă, eu cred că soţul ei a sperat până în ultimul moment că o să îşi revină“, a mai povestit Angela Tudor.