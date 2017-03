Verdictul CCR pentru prima căsătorie gay, aşteptat astăzi. Judecătorii au amânat de mai multe ori decizia

La ultimul termen din 29 noiembrie, CCR a suspendat judecarea cauzei, cerând Curţii Europene de Justiţie lămuriri suplimentare privind legislaţia în domeniu. Judecătorii au decis amânarea cazului pentru data de 30 martie.

România se află în faţa unei premiere juridice. Românul Relu Adrian Coman (44 ani) a cerut Curţii Constituţionale (CCR) recunoaşterea căsătoriei sale cu americanul Robert Clabourn Hamilton (44 ani).

Concret, instanţa trebuie să se pronunţe asupra constituţionalităţii articolului 277 alineatele (2) şi (4) din Codul civil, care prevede: „(2) Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România“; „(4) Dispoziţiile legale privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rămân aplicabile“.

În 2002, Adrian Coman, primul lider ACCEPT România (organizaţia care luptă pentru drepturile minorităţilor sexuale - LGBT) a plecat în Statele Unite ale Americii prin Loteria Vizelor. ACCEPT-ul tocmai reuşise să obţină abrogarea celebrului articol 200 din Codul Penal, care incrimina penal relaţiile homosexuale. Mulţumit de ce realizase în România, Adrian a plecat în State să-şi încerce norocul. Pe Clai l-a cunoscut foarte repede, în acea vară, la New York. De atunci sunt de nedespărţit. S-au căsătorit în 2010, la Bruxelles, pe când Adrian lucra la Parlamentul European.

Actualmente, Adrian lucrează pentru protecţia drepturilor LGBT la Fundaţia Arcus, iar Clai este designer grafic. Trăiesc la New York, dar pentru ei visul de a îmbătrâni împreună este legat de România. Totuşi, este o problemă: Robert Clabourn Hamilton nu are voie să stea aici mai mult de 3 luni în calitate de membru de familie, deoarece căsătoria sa cu un cetăţean român nu este recunoscută. „În România, relaţia noastră clădită de 14 ani nu există. Îmi doresc să mă întorc acasă, unde m-am născut şi am crescut. Vreau să pot să fac asta fără probleme alături de familia mea, de omul pe care îl iubesc“, explică Adrian.

La rândul său, Robert a transmis o scrisoare-depoziţie judecătorilor CCR, în care îşi motivează absenţa.

„Din august am un nou loc de muncă şi nu pot pleca de la serviciu şi regret că nu pot veni în România, ţară pe care am ajuns să o iubesc prin dragostea pe care o port familiei mele.

Trebuie să recunosc însă că fiecare vizită în România, pe lângă bucuria de a fi alături de familia noastră şi de prieteni implică şi uriaşa temere că, dacă unuia dintre noi i se întâmplă ceva rău, dacă am avea un accident, o problemă de sănătate, orice dificultate, am fi trataţi că doi străini şi nu ne-am putea asigură mai departe sprijinul necondiţionat care ne-a definit cuplul de mai bine de 14 ani.

Călătorim mult împreună şi peste tot suntem o familie, aşa că pentru noi e dureros că în România nu suntem recunoscuţi aşa cum suntem. Noi nu cerem autorităţilor române să avem parte de un tratament diferit. Cerem doar să ni se permită să trăim mai departe, inclusiv în România, ca familie căsătorită, cu planuri de viaţă şi aspiraţii comune, aşa cum ar avea orice cuplu bazat pe respect şi iubire, indiferent că ar fi homo sau heterosexual.

Alături de soţul meu Relu Adrian şi de familia noastră din România şi Statele Unite, voi aştepta cu multă speranţă şi emoţie decizia dumneavoastră, pentru ca în curând să mă pot simţi acasă şi în România. Indiferent de decizia Curţii, sentimentele mele pentru Adrian şi familia noastră nu se vor schimba pentru că ele mă definesc ca adult. Însă o decizie prin care admiteţi excepţia de neconstituţionalitate ridicată de noi ne va arată că înţelegeţi şi preţuiţi, la nivel uman, familia noastră.

Prin decizia dvs. puteţi valida, în faţa statului român, sentimentele noastre şi familia pe care am construit-o, validare prin care va creşte siguranţa noastră şi putem avea un viitor în România“, a precizat Robert Clabourn Hamilton.

Clai şi Adrian Sursa foto arhiva personală

