Tinerii constănţeni cer remanierea lui Marius Dunca: „apreciem că funcţia de ministru al tineretului şi sportului depăşeşte competenţele politice şi manageriale pe care le are”

Federaţia Tinerilor din Constanţa împreună cu Asociaţia Elevilor din Constanţa şi Asociaţia Studenţilor din Constanţa au cerut marţi, 10 octombrie, prim-ministrului Mihai Tudose să propună revocarea ministrului tineretului, Marius Dunca.



Tinerii constănţeni susţin că Legea tineretului, care nu este finalizată nici acum, a primit multe critici din partea celorlalte ministere care trebuie să o avizeze. „Totodată, această nouă lege nu rezolvă în niciun fel problemele tinerilor şi nici nu oferă măcar un cadru pentru rezolvare, fiind la fel de inutilă precum legea în vigoare (legea 350/2006). Aceasta nu respectă nici măcar Strategia de descentralizare”, spun tinerii.



De asemenea, remanierea ministrului Marius Dunca este cerută şi pentru lipsa de implicare în elaborarea şi aprobarea unui Regulament pentru punerea în aplicare a Legii nr. 146/2002 privind fundaţiile pentru tineret. În lipsa unui asemenea regulament, nicio fundaţie pentru tineret din România nu poate funcţiona legal.



„Nu am văzut concretizată nicio măsură din programul de guvernare cu privire la tineri (nu s-au înfiinţat centre comunitare pentru tineret, nu s-au făcut demersuri în privinţa politicii locuirii pentru tineri, etc.). De exemplu, în Constanţa nu există niciun centru de orientare şi consiliere, conform Legii 333/2006, deşi este obligatoriu ca în fiecare judeţ să existe un astfel de centru în subordinea MTS/DJST”, se arată în solicitarea tinerilor din Constanţa.



Preşedintele Federaţiei Tinerilor din Constanţa, Alexandru Bajdechi susţine că “după 9 luni de exercitarea unei funcţii publice ar trebui să vină şi nişte rezultate. Din păcate pentru tinerii din România, rezultatele nu au apărut. Este anormal să menţii o persoană într-o funcţie publică dacă acesta nu duce la îndeplinire Programul de guvernare. Am solicitat prim-ministrului Mihai Tudose remanierea domnului Dunca” .

