Scrisoare către Mădălina Manole de la Daniel, fanul ei: „Mi-ai promis că nu mă vei lăsa niciodată, că îmi vei cânta toată viaţa“

Cel mai mare fan al Mădălinei Manole şi prieten apropiat al artistei, Daniel Gheorghe din Medgidia, a scris a şaptea scrisoare, aşa cum obişnuieşte în fiecare an, în jurul datei de 14 iulie, atunci când a murit Mădălina Manole.

Iată gândurile pline de emoţie ale tânărului:

„7 ani de dor nesfârşit …

Cu tine am început şi cu tine am ajuns aici. Am început împreună, dar acum nu mai eşti aici. Nu mai eşti de mult timp. Nu ştiu pe unde te-ai rătăcit, la alt capăt de drum. Ştiu că m-ai însoţit până aici, dar nu eşti lângă mine. M-am uitat şi în stânga şi în dreapta. Nu eşti nicăieri. Am ochii plini de lacrimi şi mă uit după tine. Da, că tu eşti un singur lucru: fie trecutul meu care mă urmăreşte acum, în prezent, fie prezentul meu pe care nu vreau să îl fac trecut.

Stau lângă telefon aşteptând poate să sune. Un semn. O minune. Aştept să suni. Oare va suna? Oare vei veni? Aştept un semn de la fata dragă.

Aştept din iulie 2010, aştept…

Vreau să te aud, să ştiu ce faci, dacă eşti bine. Aştept să îmi spui că totul va fi bine şi că nu s-a terminat aşa!. Că nu mă vei lasa niciodată, aşa cum mi-ai promis atunci, la Festivalul Mamaia. Că îmi vei cânta toată viaţa. Am aşteptat atât de mult să se întâmple o minune. Şi nu am să te uit niciodată! Te voi păstra în inima mea ca fiind îngerul meu păzitor! Şi să ştii că voi fi mereu aici pentru tine! Aştept ……. Dar va rămâne doar o dorinţă. Un vis. Acum doar în vise mai suntem amândoi, pentru că realitatea e mult prea crudă pentru mine. Am atât de mare nevoie de tine, să mă ajuţi să trec peste toate. Trebuie să fac faţă singur acestei dureri. Trebuie să îmi şterg lacrimile şi să merg mai departe.

Iţi mulţumesc pentru tot! Iţi mulţumesc pentru că mi-ai dăruit muzică!

Îmi pare rău doar atât: că s-a terminat, că nu am putut să fac nimic ca să mai rămâi! Voi reuşi! Poate, într-o bună zi…

Stii? Privesc peste umăr şi văd cum dorul mă ajunge din urmă. Mi-e dor! Îmi lipseşti! Nu azi, nu mâine! Mereu!

Te voi ajuta mereu, mereu voi fi alături de tine. Îţi promit! Cu paşi mărunţi şi cu lacrimi în ochi îţi spun ‘Mi-e dor, îmi lipseşti!’, spuse din toată inima.

Mi-e dor! Îmi lipseşti!

De tine…îmi e dor!

Foarte mult … îmi e dor!

Enorm … îmi e dor!

De aici de pe pământ, voi trimite „scrisori imaginare” către neant ştiind că „acolo” există cineva care nu va rămâne nepăsător, şi gândul acesta mă va umple de bucurie, de tristeţe, şi cu tăinuită grijă îmi voi ascunde marea de lacrimi…

Cu recunoştinţă,

Daniel GHEORGHE

04 iulie 2017, Medgidia“

Mădălina Manole a murit chiar în ziua în care împlinea 43 de ani, în 14 iulie 2010. Cântăreaţa a fost găsită decedată în locuinţa ei din Otopeni, legiştii stabilind că Mădălina s-a sinucis înghiţind un pesticid foarte toxic, Furadan.