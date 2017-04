Primul val de artişti de la Festivalul Neversea: Dua Lipa pentru prima dată în România, Tiesto, Fatboy Slim, Afrojack şi mulţi alţii

Dua Lipa, Tiësto, Fatboy Slim, Afrojack, Sam Feldt, KSHMR, Benny Benassi, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Ferry Corsten, Tujamo, Lost Frequencies, Danny Avila, Rudimental, Wilkinson, Foreign Beggars, Netsky, Zeds Dead, DubFX, Mike Perry şi Klangkarussell sunt doar primii 21 de artişti anunţaţi. Alături de ei urmează să se alăture line-up-ului şi alţi artişti internaţionali care vor ajunge în vară, la cel mai mare festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA.

DUA LIPA este considerată artista fenomen a momentului şi vine pentru prima dată în România, la NEVERSEA. La cei doar 22 de ani are colaborări muzicale cu mari artişti internaţionali, cum ar fi Martin Garrix şi Sean Paul, dar are şi nominalizări şi premii importante în industria muzicală. “Be the one” şi “Scared to be lonely” vor răsuna live, la vară, la NEVERSEA.

FATBOY SLIM sau pe numele său real Norman Cook este o legendă a muzicii dance şi este foarte aşteptat de fanii din România. Cariera lui, una de peste 30 de ani, este impresionantă şi este artistul care şi-a pus amprenta asupra muzicii dance. Mai mult decât atât, a fost şi este o inspiraţie pentru generaţiile noi de artişti.

Doi dintre cei mai mari DJ ai planetei, legendarul Tiësto şi Afrojack au spus prezent la cel mai mare festival de la Marea Neagră, NEVERSEA. După ce 80.000 de oameni i-au aclamat si i-au aplaudat ore în şir la festivalul UNTOLD, cei doi artişti promit să aducă aceeaşi energie pozitivă şi aceleaşi show-uri incredibile pe plaja NEVERSEA.

Atât de doriţi de fanii din România, KSHMR şi Nicky Romero vin la Constanţa, unde promit că vor face din prima ediţie NEVERSEA, una de neuitat. Unii dintre cei mai mari artişti de electro house, Benny Benassi, Lost Frequencies, Mike Perry, Tujamo, Fedde Le Grand vor urca pe una din cele 7 scene ale festivalului NEVERSEA.

10.000 abonamente vândute deja

Începând de miercuri, 26 aprilie, vor fi disponibile 5.000 de abonamente la preţul de 225 de lei plus taxe. Abonamentele pot fi cumpărate de pe www.neversea.com. Primele abonamente au fost puse în vânzare la începutul lunii aprilie şi în mai puţin de trei săptămâni, peste 10.000 de fani şi-au luat deja abonamentul pentru festivalul NEVERSEA.

„Festivalul NEVERSEA este cea de-a doua poveste magică a creatorilor UNTOLD, desprinsă din tărâmul nopţii şi al magiei“, arată organizatorii UNTOLD.

NEVERSEA are loc, în perioada 7-9 iulie 2017, pe plaja NEVERSEA (Reyna) din Constanţa.

Cum se scrie istoria NEVERSEA

NEVERSEA este festivalul cu care organizatorii de la UNTOLD vor să facă senzaţie la malul Mării Negre. În perioada 7-9 iulie, la Constanţa vor evolua artişti de top la nivel internaţional, DJ-i din muzica techno şi solişti live. Numele acestora nu a fost încă dezvăluit, doar numărul lor - peste 100. „Vor fi dintre cei prezenţi la Untold, dar şi premiere pentru România, am sondat piaţa şi cunoaştem cerinţele tinerilor“, a declarat Bogdan Buta, directorul general Untold şi, mai nou, Neversea.

Locul ales pentru desfăşurarea festivalului este plaja Faleză Nord, între Trei Papuci şi Delfinariu - 200.000 metri pătraţi de nisip denumiţi generic „plaja Neversea“, la poalele unui cartier rezidenţial.

Cum locuitorii zonei au probleme toată vara cu beach-barurile care au program nocturn cu nivel excesiv de decibeli, este de aşteptat ca aceştia să-şi facă bagajele şi să se mute pe perioada celor trei zile de festival în care programul are doar două ore de întrerupere: între 10 şi 12 dimineaţa, pentru curăţenie şi împrospătarea stocurilor.

În rest, pe cele 7 scene va fi muzică aproape încontinuu, iar în pauze, pe plajă vor avea loc activităţi sportive specific estivale. „Scenele vor fi orientate spre mare, iar nisipul are capacitatea de a absorbi din zgomot“, a afirmat primarul Decebal Făgădău, completat de Bogdan Buta, managerul de la Neversea SRL, firma nou înfiinţată de cei de la Untold pentru festivalul de la Constanţa.

Ana Munteanu, artista care a realizat în nisip imaginea Neversea Sursa Neversea

„Data festivalului a fost aleasă după mai mulţi factori: ne-am dorit să susţinem turismul pe litoral şi să contribuim cu noul nostru festival la un start puternic de sezon estival. De asemenea, ne dorim că pe termen lung festival să crească în mod natural, de la an la an să dăm ocazia câtor mai mulţi turişti să vina să experiementeze o nouă experienţă unică. Şi nu în ultimul rând, am fost atenţi la piaţă evenimentelor din România, încercând să evităm suprapuneri cu alte evenimente“, a explicat pentru „Adevărul“ Ioana Chifor, PR-ul Neversea.

Povestea Neversea

Legenda Neversea spune că undeva în apele Mării Negre există o insulă misterioasă, unde timpul stă în loc. Generaţii de temerari au încercat să o găsească încă de mii de ani încoace, însă fără sorţi de izbândă. O profeţie milenară spune că cei care vor naviga cu o Arcă fermecată spre plajele insulei îşi vor putea trăi tinereţea fără bătrâneţe.

Din reflexia lunii pline, în apa liniştită a mării s-a ridicat o fiinţă milenară, Yana, protectoarea mărilor. Se spune despre Yana, că ea ar fi fost prima care a trecut prin portalul către Neversea, cu mii de ani în urmă şi că este singura care îi poate călăuzi pe oameni, către deschiderea portalului spre locul unde nisipul din clepsidra timpului nu-şi pune amprenta asupra vieţii.

Drumul spre insula misterioasă, unde timpul stă în loc, va începe pe plaja Neversea din Constanţa, aceasta fiind una dintre cele mai mari plaje de pe litoralul românesc, măsurând peste 200.000 mp. Timp de 3 zile, cele 7 scene amplasate pe ţărmul mării îi vor ajuta pe cei peste 150.000 participanţi să redescopere diversitatea muzicală, interacţiunea prin muzică, magia naturală a Mării Negre şi bineînţeles, răsăritul la malul mării.

Plaja europeană din Faleză Nord

Plaja „Neversea“ este proaspăt reabilitată de Apele Române cu fonduri europene, în cel mai mare proiect litoral al României, care a costat 170,4 milioane euro. Plaja de la Constanţa în special a fost mărită substanţial, cu nisip adus din mare, astfel că a atins o lăţime de peste 100 metri. Vara 2016 a fost prima dată în care s-a făcut plajă la Constanţa pe o asemenea suprafaţă întinsă, în condiţiile în care eroziunea ameninţa chiar malul pe care se aflau blocurile. „Am înaintat cerere de parteneriat către Apele Române şi avem acordul operatorului privat de la Reyna (hotel cu restaurant-terasă, n.red) pentru folosirea plajei“, au specificat organizatorii.

Festivalul va avea un buget de 5 milioane euro susţinut prin eforturi proprii - nu de Primăria Constanţa, care va asigura doar suport tehnic. „Aici am găsit cea mai mare deschidere pentru a continua magia Untold. Va fi a doua poveste creată de noi, cel mai mare festival pe plajă de la Marea Neagră. Neversea este singurul festival din Europa ce va transforma experienţa muzicală de la malul Mării Negre într-o călătorie unică, cu peste 100 de artişti internaţionali de top şi personaje fantastice marine“, a precizat Buta.

Preţul accesului la Neversea

Pe plajă vor fi 6 puncte de prim-ajutor, un spital mobil şi spaţii de delimitare pentru a evita accesul publicului de la festival în apa Mării Negre.

The Legend of Neversea from Laviniu Lazar on Vimeo.

Abonamentul pentru cele trei zile de festival Neversea costă 420 lei plus taxe, iar cele VIP - 600 lei plus taxe. Cine se înregistrează pe site-ul festivalului neversea.com va putea cumpăra, începând de miercuri, 12 aprilie, ora 18, unul dintre primele 5.000 abonamente oferite la preţul de 200 lei plus taxe.

„Când spunem 200 lei plus taxe înseamnă că 200 lei este preţul de vânzare al abonamentului, iar taxele reprezintă taxele adiţionale pe care le foloseşte fiecare operator de vânzare bilete online. Aceste taxe pot fi în medie până la 10% din preţul abonamentului“, a detaliat Ioana Chifor.

Organizatorii se bazează pe voluntariatul studenţilor constănţeni care să ia parte la acţiunile din program, aşa cum se întâmplă la Cluj-Napoca la evenimentele artistice de amploare: Untold, TIFF etc.

Echipa Neversea a făcut menţiunea că niciun eveniment precum doliul naţional ţinut în vara 2016 la înmormîntarea reginei Ana nu va împiedica desfăşurarea evenimentului. Festivalul Spellground, aflat la debut, a fost anulat atunci, acesta fiind realizat în parteneriat cu Primăria Constanţa şi Universitatea Ovidius - în curtea căreia s-ar fi desfăşurat. „A fost alegerea organizatorilor“, au spus clujenii.

Neversea Festival from Laviniu Lazar on Vimeo.

