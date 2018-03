Povestea poliţistului român care salvează câini exploataţi în lupte. Cumplitul caz al lui Paco, patrupedul „de sacrificiu“ scăpat în ultimul moment de la moarte

Darius Victor Maftei are 35 de ani şi este agent de poliţie în cadrul IPJ Constanţa şi dresor canin atestat. Timpul liber şi-l dedică salvării câinilor abandonaţi sau răniţi şi abandonaţi în urma luptelor ilegale. Face lucrul acesta de la aproape 10 ani ajutat de câţiva prieteni.

La 15 ani a avut primul câine, o femelă de rottweiler pe care a vrut să o dreseze- Blacky. A găsit un dresor şi a început să fure meserie. „A văzut că-mi place şi că nu îmi este frică. Am devenit un fel de ucenic. Am început să fac agresivitate cu câinii folosind manşonul”, îşi aminteşte Victor de primele lecţii de dresaj.

Dresajul este o meserie care se fură, ne spune poliţistul, în care trebuie să înveţi foarte mult, să observi foarte mult şi să asimilezi informaţie. Apoi, procesarea acestei informaţii este foarte importantă. „Nu putem face noi ce vedem într-un clip pe You Tube fără să avem o pregătire adecvată”, adaugă dresorul.



În adolescenţă, Victor a început să salveze câini împreună cu mama sa, de la care a dobândit şi dragostea pentru aceste animale. A început cu salvarea şi îngrijirea câinilor foarte bătrâni sau a celor bolnavi. Totul se petrecea într-o curte improvizată din faţa blocului.



Adevărata experienţă în dresaj începe în perioada stagiului militar obligatoriu. În armată, ca militar în termen, a început să lucreze cu câini speciali. Acolo a descoperit ce înseamnă cu adevărat câinele utilitar: câinele de urmă, de intervenţie, de detectare explozibil, droguri.

Primul câine care îl uimeşte prin inteligenţă şi comportament este Ebuc, un ciobănesc german antrenat să detecteze explozibil cu care lucrează în momentul în care s-a angajat în cadrul Jandarmeriei.



Pentru a-şi însuşi mai bine tot ceea ce „furase” din arta dresajului de la difeite persoane, Victor obţine licenţa de instructor de dresaj în urma unor cursuri de specializare la Centrul Chinologic de la Sibiu. Asta se întâmpla în perioada anilor 2008-2009 când activa ca poliţist în cadrul IPJ Constanţa.



Câini salvaţi de pe stradă



Tot în perioada anilor 2009, Victor Maftei începe să-şi dedice mult din timpul său liber salvării câinilor abandonaţi. Află despre aceste cazuri de la prieteni, cunoscuţi şi de pe reţelele sociale unde sunt diferite grupuri care semnalează cazuri de animale părăsite, rănite sau pierdute. Se preocupă mai mult de câinii de rasă deoarece aceştia „când ajung în momentul să fie salvaţi înseamnă că este ceva grav. Ei nu sunt supravieţuitori ca maidanezii. Maidanezul este de mic născut supravieţuitor, învăţat să-şi caute de mâncare, să fie pe stradă, să se ferească de oameni, are reflexele condiţionate formate. Câinele de rasă nu”, spune dresorul canin.

„Totul porneşte de la dorinţa de a face bine”, iar tot ce face el pentru aceste animale este complet gratuit. Mai mult, suportă alături de câţiva prieteni cheltuielile cu întreţinerea şi îngrijirea câinilor până în clipa în care aceştia îţi găsesc o nouă familie de adopţie. Au închiriat un spaţiu în Constanţa unde au amenajat 15 padocuri în care pot găzdui aceste animale.



Salvează câini nu numai de pe stradă, ci chiar şi din centrele de ecarisaj. Este şi cazul lui Ray, un rottweiler pe care l-a salvat. „Rar am văzut în ochii unui câine atâta deznădejde, atâta durere … parcă simţea câinele că urmează să fie omorât”, spune Victor care ne explică faptul că în centrul de ecarisaj din Constanţa câinii sunt omorâţi dacă în 14 zile nu sunt revendicaţi.



Un alt caz s-a petrecut vara trecută, pe drumul de la Vama Veche spre Constanţa. O femelă din rasa presa canario stătea pe mijlocul străzii derutată. Victor a dus-o la un veterinar unde, cu ajutorul microcipului, au reuşit să-i găsească stăpânul.



„Din păcate, sunt multe cazuri de abandon. Cele mai dese motive sunt reaua voinţă sau lipsa mijloacelor financiare de a mai întreţine un animal. Marea majoritatea a oamenilor îşi iau un câine pentru utilitate: pază, vânătoare, nu din dragoste. În momentul în care te poţi rupe de un câine ca şi de un bun pe care să-l arunci pe stradă, ai greşit. Am avut perioade când am avut în grijă chiar şi 15 câini. Nu luăm mai mulţi decât putem să îngrijim. Nu vrem să ne blocăm, mai ales financiar”, spune Victor.

Chance, un golden retriever, a primit o „a doua şansă” în clipa când Victor l-a găsit într-un boschet, abandonat într-o stare deplorabilă. „A urcat direct în maşină. Am reuşit să-l pun pe picioare. Deşi era bolnav, avea zâmbetul specific, se vedea în ochii lui bucuria de a trăi. Acum este în Anglia prin intermediul unei fundaţii, şi are o viaţă extraordinar de bună”, povesteşte Victor.



A salvat un câine chiar şi din curtea stăpânului, o femelă de rottweiler, Amira, ţinută 2 ani în lanţ în condiţii mizerabile. „Stăpânul a renunţat de bunăvoie la ea. Am vorbit cu el şi l-am convins să mi-o doneze. Este o femelă extraordinară, cu o bucurie fantastică. Acum îi căutăm o familie de adopţie bună. Un câine ţinut în lanţ este ca un om ţinut la carceră. Fiind constrâns într-un spaţiu mic şi legat, nu mai gândeşte bine, devine agresiv, neliniştit.”



Paco, un câine de sacrificiu



Paco este un metis de Amstaff în vârstă de 5 ani. Anul trecut Victor l-a salvat în ultimul moment. „Proprietarul câinelui din Cobadin (localitate în judeţul Constanţa) l-a vândut către cineva care l-a pus să lupte cu doi ciobăneşti de Asia Centrală. A fost un câine de sacrificiu, de antrenament pentru cei doi ciobăneşti. Au crezut că nu o să supravieţuiască. Avea găuri de 7-8 centimetri pe faţă, fractură la laba din faţă. Când am ajuns eu la el avea inclusiv viermi pe răni”, descrie Victor starea în care l-a găsit abandonat pe Paco.

„Câinele atât suflet avea în el, un războinic deosebit, s-a suit singur în maşină, chiar aşa în situaţia aceea. L-am dus direct la veterinar. Ca să vă daţi seama cât de traumatizat era, la clinică a văzut un poster cu câini şi s-a înfipt să-i muşte. Medicii au zis că n-au văzut niciodată un câine atât de rănit”. Timp de trei luni câinele a primit îngrijiri într-o clinică veterinară. Costurile cu îngrijirea animalului au fost mari dar Victor nu vrea să vorbească despre bani.



Spune, în schimb, că niciodată nu pleacă de la premisa că este în zadar ceea ce face şi de aceea salvează orice câine indiferent de cât de bolnav este. Acum Paco a fost adoptat de o familie şi este răsfăţatul copiilor din acea casă. A rămas cu cu o mică problemă la labă.



„Luptele de câini sunt foarte greu de dovedit. Trebuie prinşi în flagrant. În general, cei care organizează astfel de lupte ilegale sunt tineri teribilişti, dornici de sânge . Preferă să lase câinii sau alte animale să lupte în locul lor. Este o lume periculoasă”, declară Victor. Poliţistul ne spune că au fost şi cazuri când a salvat câini chiar din timpul luptelor.



Nu dominarea este cheia, ci echilibrul



Deşi câinele lui favorit este rottweilerul, Victor are acasă un bulldog englez şi el salvat în momentul în care stăpânul voia să-l abandoneze sau eutanasieze din cauză că făcea crize de epilepsie. „L-am dus pe Carlos în Bulgaria să-l opereze pe creier o comisie de medici din România, Bulgaria şi Turcia. Operaţia a durat 6 ore, iar acum bulldogul a primit din nou dreptul la viaţă”, spune salvatorul.



Mulţi ne dorim un câine pe care să-l salvăm şi să-l integrăm alături de noi, însă Victor atrage atenţia că nu e atât de uşor. Câinele trebuie învăţat să se integreze în noua familie. Şi aici intervine el oferindu-le gratuit celor care adoptă un câine lecţii de dresaj. „Nu dominarea este cheia, ci echilibrul. Trebuie să ajungem la un echilibru între noi şi câine. Sunt câini foarte puternici care nu au o relaţii bună cu stăpânul pentru că stăpânul nu-i înţelege”, spune dresorul.



Cât despre modalitatea în care se face salvarea animalelor abandonate, dresorul canin, spune că acest lucru trebuie făcut de un profesionist. „Pentru câinii din rasele periculoase ar trebui să sunăm la 112. Poliţia ar trebui să izoleze zona şi să cheme specialişti. Câinele când este într-un mediu pe care nu-l cunoaşte devine stresat. Un câine care poate în viaţa lui n-ar fi muşcat pe cineva, în clipa în care este stresat, încercuit ca să-l prindem, poate reacţiona. Aici trebuie să avem grijă, să evaluăm câinele, dacă este stresat îl mai lăsăm”.



Câinii salvaţi de Victor ajung în toate cazurile în familii de adopţie care-şi doresc acel animal. Victor verifică noua familie înainte de a le încredinţa un câine să aibă capacităţile financiare şi mentale necesare.



Câini alertă pentru bolnavii de epilepsie



În perioada următoare, Victor Maftei vrea să dreseze câini specializaţi în alertarea bolnavilor de epilepsie. Aceste animale există şi sunt folosite în ţări precum Olanda sau Anglia. Pentru a face acest lucru va merge la anumite specializări în străinătate.



„Vreau să fac câinii alertă pentru bolnavii de epilepsie. Câinele semnalizează cu 10-15 minute înainte ca o persoană să facă o criză de epilepsie. Înainte de producerea acesteia bolnavului i se schimbă feromonii. Câinele depistează acel feromon si alertează. Mulţi bolnavi de epilepsie stau singuri şi această alertă i-ar ajuta să aibă timp să cheme ajutor”, spune dresorul.

