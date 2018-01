O tânără a murit imediat după naştere. Medicii de la spitalul privat au trimis-o la Spitalul Clinic Judeţean din cauza complicaţiilor. Poliţia face cercetări

UPDATE ora 16.00 Conform IPJ Constanţa, în acest caz a fost depusă o plângere penală care face obiectul unui dosar penal deschis in rem.



O tânără mămică a ales să nască în spitalul privat Isis din Constanţa. Din cauza complicaţiilor apărute în timpul naşterii femeia a ajuns la Spitalul Judeţean Constanţa în stare foarte gravă. Se pare că femeia a suferit o ruptură de uter.

Medicul Vlad Tica, şeful Secţiei de Obstetrică Ginecologie 1 din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa a declarat că starea femeii era fosrte gravă în momentul primirii acesteia la UPU.

„La Spitalul Judeţean Constanţa pacienta a venit în stare gravă. A fost internată la ora 2.35 în noaptea de 23 spre 24 ianuarie, iar la ora 2.40 era în sala de operaţie. S-a făcut o operaţie complexă cu o echipă complexă. S-au alocat nişte resurse foarte importante: 15 unităţi de sânge, 9 factori de coagulare, 19 unităţi de soluţii perfuzabile, 3 unităţi de trombocite, antibiotic de ultimă generaţie, albumină umană. S-a făcut un efort extraordinar pentru această pacientă care din păcate reprezintă un caz de deces”, a declarat medicul Tica.

Acesta a evitat însă să ofere mai multe informaţii medicale despre cazul pacientei care a născut natural la Spitalul privat Isis.

În timpul operaţiei femeia a făcut de 3 ori stop cardiac.

„Există un procent de ruperi ale uterului în naşterile vaginale care urmează după naşteri prin cezariană. Alte cauze ale ruperii uterului pot fi contracţiile, un copil foarte mare, o malformaţie şi alte cauze”, a mai spus medicul şef.

Din spusele medicilor, copilul născut este în stare bună. Femeia mai are acasă un băiat.

Reprezentanţii Spitalului Privat Isis au oferit un punct de vedere pe care îl prezentăm integral:

Referitor la cazul pacientei M.R.T. vă facem cunoscute următoarele:



În data de 24.01.2018, la ora 00:26, a avut loc naşterea pe cale naturală a unui făt viu de sex masculin, cu greutate 2600 gr, Apgar 8-9, cu adaptare neonatală bună. Nou-născutul are stare generală bună şi se află sub supravegherea specialiştilor secţiei de Neonatologie din spitalul nostru.



Referitor la evoluţia travaliului şi a naşterii, acestea au decurs normal, sub atenta monitorizare a parametrilor vitali materni şi fetali de către echipa medicală.

În situaţia dată, vorbim despre un sindrom hemoragic supra-acut post-partum, determinat de o anomalie placentară rară, complicaţie ce nu poate fi decelabilă antepartum, cu prognostic foarte grav. Sindromul hemoragic este principala cauză de mortalitate maternă conform ghidurior clinice de Obstetrică-Ginecologie şi statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Hemoragia post-partum este o complicaţie care poate să apară atât în cazul femeilor care nasc natural, cât şi prin operaţie cezariană.



Urmare a apariţiei acestei complicaţii severe, echipa medicală a efectuat toate manevrele şi procedurile impuse în acest caz şi s-a decis transferarea pacientei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa din cauza complexităţii şi gravităţii cazului şi nevoii de implicare a unei echipe multidisciplinare.



Pe parcursul monitorizărilor prenatale, inclusiv în cadrul episodului de spitalizare actual, au fost discutate cu pacienta modalităţile de naştere, cu prezentarea beneficiilor şi riscurilor aferente fiecăreia, pacienta alegând informat o naştere naturală pe uter cicatricial post-cezariană.



Menţionăm că, din punct de vedere medical, pacienta a îndeplinit condiţiile pentru travaliul de naştere post-cezariană, aşa cum sunt enunţate în literatura de specialitate.



Transferul s-a realizat conform procedurii de transfer interclinic, s-a luat legătura cu echipa secţiilor ATI şi Obstetrică-Ginecologie ale SCJU Constanţa, fiind comunicate toate informaţiile şi datele relevante pentru caz, în vederea pregătirii intervenţiei chirurgicale de urgenţă.



Echipa Isis Hospital va continua să încurajeze naşterea naturală, considerând că este dreptul oricărei femei să cunoscă şi să decidă informat modalitatea de a naşte.



Suntem alături de familie şi vom oferi întregul nostru sprijin şi suport acesteia.



Avem rugămintea ca informaţiile din acest comunicat să fie date publicităţii respectând veridicitatea acestui document. Ne rezervăm drepturile de a reacţiona la orice denigrare şi expunere a unei situaţii fără a contacta instituţia pentru obţinerea unui punct de vedere.



