FOTO Cuplul de tineri care şi-a convertit locuinţa de vacanţă din Corbu într-o splendidă casă de oaspeţi. Cum arată „Cuibul de la Mare“

Povestea începe aşa: mai întâi, Cosmin şi Georgiana Văru din Constanţa au căutat un loc verde pentru ca băieţelul lor să petreacă mai mult timp în aer liber. Au găsit o gospodărie bătrânească la Corbu, aşezarea de lângă Năvodari care are plajă sălbatică. Terenul era generos, de 2.000 de metri pătraţi, la şosea, între lac şi mare, dar casa era nelocuibilă. Aşa că au dărâmat-o şi au început să-şi construiască, după planurile lor, căminul pentru zile frumoase.

Planul, însă, a evoluat, pentru că soţii Văru nu-şi doreau locul doar pentru ei şi familia lor, ci şi pentru prieteni şi cunoscuţi, deci pentru oaspeţi. În patru ani, casa din lemn şi piatră a căpătat mansardă, şase dormitoare, terasă la etaj, terasă la parter, foişor, hamac, living deschis cu bucătărie, cuptor, solarii, animale – pe scurt, un adevărat decorat în stil tradiţional. Chiar aşa se şi numeşte locuinţa familiei Văru: „Cuibul de la Mare“, în care oricine e binevenit să beneficieze de ospitalitatea gazdelor.

„Gătim ca pentru o familie mare“

„Cuibul a fost gândit mai mult pentru musafiri decât pentru turişti. Pentru că aşa ne place să ne gândim la cei care ne calcă pragul. Nu am făcut-o pentru bani, am pornit cu gândul la un loc de recreere, unde să ne simţim bine. La etaj mai puteam face un dormitor, dar am preferat să lăsăm un spaţiu liber, unde am pus o măsuţă şi fotolii, sub acoperişul în pantă. Tot construind după cum ne-a plăcut, am ajuns să creăm gospodăria aceasta, unde musafirii noştri au ce le pofteşte inima. Gătim pentru toţi ca pentru o familie, copilul nostru mănâncă din aceeaşi mâncare. Nu ne bucurăm la un ban în plus, pentru că vrem ca la sfârşit, când omul plăteşte şi pleacă, să ne putem uita în ochii lui. Vrem să avem sufletul împăcat“, spun Cosmin şi Georgiana Văru.

Cosmin (37 de ani) este arhitect, iar Georgiana (31 de ani) este make-up artist, iar toate proiectele şi decoraţiunile casei au fost făcute de ei. Cosmin meştereşte, face piaţa şi găteşte, Georgiana pictează mobila şi face curăţenie. Părinţii îi mai ajută la treburile casei, iar prietenii vin la clacă, să cureţe grădina, când dă primăvara.

Toate materialele cu care s-a construit sunt reciclate şi provin din demolări. Fiecare cameră are un specific: unguresc, săsesc, românesc etc., cu o culoare predominantă, caldă. Mobila, obiectele de decor, precum şi velinţele sau ştergarele sunt vechi, cumpărate de la ţărani şi de la colecţionari, apoi recondiţionate. Lămpile sunt unicat, majoritatea având părţi ceramice pictate. Lavoarele sunt din lut, dar cuibul are confortul modernităţii: apă caldă, aer condiţionat, televizor, odorizant. Ziua se găteşte la plită, la ceaun, la aragaz sau la grătarul din curte. Seara se stă la poveşti, la foc de tabără, cu „tonomatul“ de bere pus la dispoziţie sau cu vin, ţuică de casă şi vişinată.

„Legume avem noi în curte şi mai cumpărăm de la ţăranii din sat, la fel şi fructele. Carnea şi vinul le luăm de la supermarket din Năvodari. Peştele ni-l aduc proaspăt pescarii din Corbu. Lactatele le cumpărăm de la un fermier din Săcele. Noi gătim totul. Dacă musafirii au o dorinţă specială – le e poftă de ceva, de un fel de mâncare, de o băutură anume – le-o îndeplinim fără să ne gândim la costul suplimentar. Nu vreau ca oamenii să mănânce din pungă cât stau la noi, e un disconfort şi pentru noi. Dacă ei sunt mulţumiţi înseamnă c-am fost gazde bune“, mărturiseşte Cosmin, care ţine să se asigure personal de buna-dispoziţie a musafirilor.

Loc pentru prieteni

Cât stă la Corbu cuplul Cosmin şi Georgiana Văru, din aprilie până în octombrie, prietenii şi prietenii prietenilor găsesc întotdeauna un loc de odihnă. „Natura este liniştea după care tânjim cu toţii, în subconştient“, spune Cosmin. Pentru ca oaspeţii lor să ajungă mai uşor la plajă, soţii se gândesc să ia un microbuz pentru a-i transporta pe distanţa de câţiva kilometri.

„Ce sfat aş da celor care visează la o casă de vacanţă? În primul rând, să apeleze la un specialist pentru proiect şi decorare. Nu banii sunt totul, nu sunt de ajuns dacă lucrezi după ureche. Nu merge cu jumătăţi de măsură. Eu ştiam ce am de făcut, asta mi-e meseria, la fel şi Georgiana, care s-a ocupat de înfrumuseţarea casei, deoarece ştie cum să îmbine culori, să realizeze armonii şi proporţii. Nu ne dăm la o parte de la muncă. Ne e drag să facem asta, să fim înconjuraţi de lume care se simte bine la noi acasă“, povesteşte arhitectul Cosmin.

„La noi în bătătură“

Cei doi cutreieră târgurile de vechituri din ţară căutând obiecte care să le completeze cuibul. Au ajuns să cunoască în detaliu piaţa de profil şi filosofia vânzătorului. Ştiu când el ridică preţul – atunci când te vede căutând un anume tip de obiect. Ştiu să se ferească şi de ofertele mincinoase, când sunt supralicitate obiecte noi cărora li se dă patina de vechi. „Am mers în casele din Oltenia şi am întrebat ţăranii: «Ce aveţi vechi în casă?». Aşa am luat scoarţa asta de pus pe perete şi laviţa de afară“, descrie Cosmin.

Începând din această vară, Georgiana va avea un ajutor la curăţenie, o fată din sat. A fost greu de găsit, de convins şi de învăţat ce are de făcut. O bucătăreasă pricepută va prelua din sarcinile lui Cosmin. Pentru ea se construieşte o căsuţă în curte, decorată în acelaşi stil rustic, unde va locui toată vara. „Doina va fi la noi în bătătură şi va găti tot reţete tradiţionale, începând de la borş şi pâine făcute în casă, până la chişleag. Dacă nu ştiţi ce este, vă arătăm noi aici, că nici noi nu ştiam, dar am învăţat. Pe noi ne-a cucerit cu scoici în sos de vin alb. Face mâncare cu gust pentru toţi ai noştri“, zâmbesc gazdele de la mare.

Turiştii-oaspeţi plătesc în fiecare lună a verii acelaşi preţ, nu diferenţiat în funcţie de vârful de sezon: 220 lei/noapte camera, iar mâncarea şi băutura la discreţie - 90 lei/persoană/zi. În lunile mai şi septembrie, tariful camerei este 180 lei/noapte.

„Nu lăsaţi arta să moară!“

Până la 12 iunie, Cuibul de la Mare are invitaţi la Plein Air, o tabără de pictură începută pe 5 iunie, unde artişti plastici transpun pe pânză frumuseţea locului. „Ne dorim ca această tabără de creaţie să fie un eveniment pe care îl vom organiza anual, având ca scop susţinerea artiştilor din România. Nu lăsaţi arta să moară, fără ea vom fi mai goi şi mai urâţi“, spune Cosmin Văru.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Flower Power la mare. Trenurile Soarelui s-au pus în mişcare, pentru vacanţele de pe litoral. Vara aduce noutăţi: festival hippie la Vama Veche

Cherhanalele de pe litoral, delicatesa gastronomiei din Dobrogea. Unde mergi să mănânci un peşte făcut ca la carte