Câştigătorul premiului de 1,37 milioane de euro la Loto 6/49 şi-a ridicat premiul. „Simţeam de ceva vreme că norocul cel mare se apropie“

Constanţa are de joi, 7 decembrie, încă un milionar în euro. Este vorba de câştigătorul extragerii Loto 6/49 de duminică, 3 decembrie, când marele premiu a fost în valoare de 1,37 milioane de euro.



Loteria Română a anunţat că joi „s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 3 decembrie a.c. Posesorul biletului norocos este din Constanţa, are peste 50 de ani, joacă de peste 30 de ani la Loteria Română şi, cel mai mult, îi place să-şi încerce norocul la Loto 6/49 şi la lozul răzuibil Zodiac.”



Bărbatul a declarat celor de la Loteria Română că a mai câştigat sume mici şi că “simţea de ceva vreme că norocul cel mare se apropie”.



De obicei, omul juca două variante simple în fiecare sâmbătă. Acum, tot sâmbăta, a jucat 3 variante, cea de a treia fiind cea câştigătoare. „Cu excepţia unui singur număr, care are semnificaţie personală, celelalte numere au fost alese la întâmplare. Cu banii câştigaţi doreşte să-si ajute copiii şi să călătorească prin ţară”, adaugă reprezentanţii Loteriei Române.



Biletul câştigător a fost jucat la agenţia 13-013 din Piaţa Tomis III-Constanţa. „Suntem printre cele mai norocoase agenţii loto din judeţul Constanţa. Până acum am mai avut premii de 200.000 de euro, de 300.000 de euro, în cei 14 ani de când funcţionăm, dar cel de ieri este cel mai mare câştigat la agenţia noastră”, a declarat pentru „Adevărul” Stelică Epure, administratorul Agenţiei Loto 13-013 din Piaţa Tomis III-Constanţa.

Agenţia 13-013 din Constanţa, locul unde s-a jucat biletul câştigător

