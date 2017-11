Arhiepiscopul Teodosie cere Curţii Supreme revocarea controlului judiciar: „Vă rog să mă eliberaţi de această povară“

UPDATE 10.30 Arhiepiscopul Teodosie a arătat magistraţilor, în ultimul cuvânt că vrea „să fie luat în seamă la egalitate cu ceilalţi inculpaţi”. „S-a spus că având funcţie as putea avea un ascendent. Sunt pedepsit pentru funcţie? Am înţeles că trebuie menţinut controlul până la audieri, au fost audiaţi ceilalţi, au spus tot ce aveau de spus, nu mai înţeleg de ce sa fiu menţinut. Eu am cursuri in fiecare zi şi trebuie să le întrerup sa merg la semnătură. Nu am cârtit, înţeleg că trebuie să mă supun legilor, aşa cum sunt orânduite. Va rog să mă eliberaţi de această povară, nu doar eu o suport, ci şi cei care trebuie să primească o învăţătura de la mine”.

„Abia aştept deznodământul acestui proces care durează de mai mult de un an şi care este îngăduit de Dumnezeu”, a declarat IPS Teodosie la ieşirea de la ICCJ. De asemenea, el susţine că studenţii săi de la Facultatea de Teologie din Constanţa sunt „văduviţi” de lipsa lui de la cursuri datorită acestui control judiciar.



Arhiepiscopul Teodosie se află sub control judiciar din luna octombrie 2016, moment în care procurorii DNA au început urmărirea penală în cazul său şi a altor 5 persoane implicate în dosarul fermei Nazarcea. În urmă cu o săptămână, judecătorul Cristian Deliorga de la Curtea de Apel Constanţa a decis în primă instanţă ridicarea măsurii controlului judiciar, iar astăzi ÎCCJ se va pronunţa definitiv.



În luna februarie 2017, Teodosie Petrescu a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată”.



În rechizitoriul întocmit de procurorii DNA se arată faptul că ”în perioada 2010 – 2016, inculpatul Petrescu Teodosie, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului împreună cu ceilalţi inculpaţi au folosit şi prezentat declaraţii false în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (A.P.I.A.) în scopul de a primi fonduri europene.



În declaraţiile prezentate la A.P.I.A., inculpaţii au declarat în mod nereal că utilizează anumite suprafeţe agricole având categoriile de folosinţă „vii pe rod cu struguri pentru vin”/„vii pe rod cu struguri nobili pentru vin”, în condiţiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafeţe agricole nu mai existau astfel de culturi.



Faptele au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă unică (SAPS), totalizând 1.356.973 lei, după cum urmează: în anul 2010 – 142.988,37 lei, în 2011 – 148.610,21 lei, în 2012 – 239.732,26 lei, în 2013 – 262.267,07 lei, în 2014 – 281.733,52 lei, în 2015 – 281.633,28 lei, în anul 2016 plăţile nefiind încă autorizate (această faptă a rămas în faza tentativei).”

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Petrescu Teodosie, trebuie să respecte următoarele obligaţii:

- să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat,

- să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei,

- să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat,

- să nu desfăşoare nicio activitate cu caracter decizional în legătură cu accesarea de fonduri europene în cadrul Bisericii Ortodoxe Române/Patriarhiei Române/ Arhiepiscopiei Tomisului, nici direct, nici prin interpuşi,

- să nu se apropie de ceilalţi suspecţi/inculpaţi din dosar, de martori, experţi şi să nu comunice direct sau indirect cu aceştia.



Pe aceeaşi temă:

Arhiepiscopul Tomisului scapă de controlul judiciar. Decizia nu este definitivă