Ziua #11 de proteste la Cluj: „Suntem mulţumiţi cu atât?”. 100 de manifestanţi în Piaţa Unirii

UPDATE 19.14 În Piaţa Unirii sunt circa 100 de manifestanţi.

Pe pagina de Facebook a evenimentului se arată:

„Cetateni onesti, se apropie weekendul, unii dintre noi au fost #zi_de_zi altii s-au odihnit iar acum suntem toţi pregatiti sa luam din nou strazile orasului nostru la pas pentru a ne manifesta nemultumirea fata de situatia creata si solutia aleasa.

Dupa cum stiti, OUG 13 nu a fost judecat pe fond de catre CCR. Asteptam toti cu sufletul la gura sa vedem rezultatul deliberarii CCR dar rezultatul obtinut nu a fost pe masura asteptarilor noastre. Am vorbit azi-ieri cu unul-altul si printre altele am mai auzit ca ideea ca "nu au impact protestele"... haideti sa facem o scurta retrospectiva si sa tragem impreuna concluziile:

Guvernul Grindeanu emite si publica in Monitorul Oficial OUG 13, acest lucru declanseaza iesiri masive in strada care atrag atentia in strainatate prin caracterul lor pasnic si prin intentia de a apara lupta anti-coruptie. Cateva zile mai tarziu desi reprezentati ai guvernului si ai partidelor politice de la putere afirma ca protestatarii sunt "manipulati" si ca nu vor da inapoi, guvernul emite in mare graba OUG 14 care de facto anuleaza prevederile OUG 13 si decide sa trimita legea gratierii prin parlament. Protestele continua, dar intr-o forma diminuata, si cateva zile mai tarziu Ministrul Justitiei Florin Iordache isi da demisia.

Hai sa revenim la intrebarea initiala "Au impact protestele ?" :) ..

Acum ca am lamurit aceasta intrebare.. haide sa ne mai intrebam ceva.. "Suntem multumiti cu atat ?" sau "Putem trece peste atitudinea sfidatoare de jucatori de poker a reprezentatilor arcului guvernamental ?" .. Suntem siguri ca raspunsurile pe care le aveti in gand se intalnesc cu gandurile noastre. De aceea va asteptam din nou in Piata Unirii pentru ca sa manifestam aceste ganduri.

Aduceti cu voi un prieten/prietena, un coleg/colega de munca si haideti sa luptam mai departe pentru ceea ce credem.. pentru ca asa cum spunea un mare om de stat "Negociem orice, dar nu negociem principii".

